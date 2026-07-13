AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshi
AQSHning 12 ta shtati prokurorlari Paramount Skydance va Warner Bros. Discovery (WBD) kompaniyalarining birlashishiga toʻsqinlik qilish maqsadida sudga daʼvo kiritdi. Qiymati 110 milliard dollarga baholanayotgan ushbu ulkan bitim media bozorida monopoliyaga yoʻl ochishi va isteʼmolchilar uchun narxlarning oshishiga sabab boʻlishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kaliforniya bosh prokurori Rob Bonta boshchiligidagi koalitsiya ushbu kelishuv raqobat toʻgʻrisidagi Kleiton qonunini buzishini taʼkidlamoqda. Daʼvoga koʻra, ikki yirik studiyaning birlashishi kinoteatrlar, kabel televideniyesi distribyutorlari va oddiy tomoshabinlar manfaatlariga jiddiy zarar yetkazadi. Xususan, keng prokatga chiqadigan filmlar va eng daromadli blokbasterlar ustidan nazorat bir qoʻlda toʻplanib qolishi mumkin.
Media bozoridagi yangi gigant xavfiAgar ushbu bitim amalga oshsa, Paramount+ va HBO Max striming platformalari, shuningdek, CBS, MTV, CNN va HBO kabi nufuzli telekanallar bitta tizim ostida birlashadi. Bu esa AQSH film distributsiyasi bozorining 27 foizini va eng kassabop blokbasterlar bozorining 30 foizini bitta kompaniya nazorat qiladi deganidir. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bunday konsolidatsiya nafaqat narxlarning koʻtarilishiga, balki ijodiy xilma-xillikning kamayishiga ham olib keladi.
Prokuror Rob Bontaning soʻzlariga koʻra, bozorning bunday tarzda birlashishi muhim hikoyalarning dunyo yuzini koʻrish imkoniyatini cheklaydi. "Bizda hech kim qonundan ustun emas. Kaliforniya va boshqa shtatlar adolatli bozor uchun kurashmoqda, bizga iqtisodiyotda 'qirollar' kerak emas", — deya taʼkidladi u oʻz bayonotida.
Paramount rahbariyati esa ushbu xavotirlarni rad etib, birlashgan studiya yiliga kamida 30 ta film ishlab chiqarishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan. Paramount bosh direktori David Ellison may oyida bitim sentyabr oyigacha yakunlanishiga ishonch bildirgan edi. Shuningdek, Warner Bros. Discovery aksiyadorlari aprel oyida ushbu kelishuvni maʼqullashgan.
Sanoat vakillarining munosabatiMazkur loyiha nafaqat huquq tartibot organlari, balki Gollivud ijodkorlari — rejissyorlar va aktyorlar tomonidan ham tanqid qilinmoqda. Ular media sanoatining haddan tashqari markazlashishi raqobatni boʻgʻishi va yangi gʻoyalar uchun maydonni toraytirishi mumkinligidan xavotirda. Shunga qaramay, AQSH Adliya vazirligi avvalroq ushbu tranzaksiya isteʼmolchilarga zarar yetkazmasligi haqida xulosa bergan edi.
Hozirda sud jarayoniga Kaliforniyadan tashqari quyidagi shtatlar qoʻshilgan:
- Arizona va Kolorado;
- Konnektikut va Massachusets;
- Minnesota va Nevada;
- Nyu-Jersi va Nyu-Meksiko;
- Nyu-York, Oregon va Vashington.
Ushbu sud jarayoni global media bozori uchun muhim pretsedent boʻlishi kutilmoqda. Agar sud shtatlar foydasiga qaror chiqarsa, bu soʻnggi yillardagi eng yirik media kelishuvlaridan birining bekor qilinishiga yoki shartlarining tubdan oʻzgarishiga olib kelishi mumkin. Hozircha Paramount va WBD vakillari sud daʼvosi boʻyicha rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda.
…