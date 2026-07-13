AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshi

·0·Texno
AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshi

AQSHning 12 ta shtati prokurorlari Paramount Skydance va Warner Bros. Discovery (WBD) kompaniyalarining birlashishiga toʻsqinlik qilish maqsadida sudga daʼvo kiritdi. Qiymati 110 milliard dollarga baholanayotgan ushbu ulkan bitim media bozorida monopoliyaga yoʻl ochishi va isteʼmolchilar uchun narxlarning oshishiga sabab boʻlishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kaliforniya bosh prokurori Rob Bonta boshchiligidagi koalitsiya ushbu kelishuv raqobat toʻgʻrisidagi Kleiton qonunini buzishini taʼkidlamoqda. Daʼvoga koʻra, ikki yirik studiyaning birlashishi kinoteatrlar, kabel televideniyesi distribyutorlari va oddiy tomoshabinlar manfaatlariga jiddiy zarar yetkazadi. Xususan, keng prokatga chiqadigan filmlar va eng daromadli blokbasterlar ustidan nazorat bir qoʻlda toʻplanib qolishi mumkin.

Media bozoridagi yangi gigant xavfi

Agar ushbu bitim amalga oshsa, Paramount+ va HBO Max striming platformalari, shuningdek, CBS, MTV, CNN va HBO kabi nufuzli telekanallar bitta tizim ostida birlashadi. Bu esa AQSH film distributsiyasi bozorining 27 foizini va eng kassabop blokbasterlar bozorining 30 foizini bitta kompaniya nazorat qiladi deganidir. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bunday konsolidatsiya nafaqat narxlarning koʻtarilishiga, balki ijodiy xilma-xillikning kamayishiga ham olib keladi.

Prokuror Rob Bontaning soʻzlariga koʻra, bozorning bunday tarzda birlashishi muhim hikoyalarning dunyo yuzini koʻrish imkoniyatini cheklaydi. "Bizda hech kim qonundan ustun emas. Kaliforniya va boshqa shtatlar adolatli bozor uchun kurashmoqda, bizga iqtisodiyotda 'qirollar' kerak emas", — deya taʼkidladi u oʻz bayonotida.

Paramount rahbariyati esa ushbu xavotirlarni rad etib, birlashgan studiya yiliga kamida 30 ta film ishlab chiqarishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan. Paramount bosh direktori David Ellison may oyida bitim sentyabr oyigacha yakunlanishiga ishonch bildirgan edi. Shuningdek, Warner Bros. Discovery aksiyadorlari aprel oyida ushbu kelishuvni maʼqullashgan.

Sanoat vakillarining munosabati

Mazkur loyiha nafaqat huquq tartibot organlari, balki Gollivud ijodkorlari — rejissyorlar va aktyorlar tomonidan ham tanqid qilinmoqda. Ular media sanoatining haddan tashqari markazlashishi raqobatni boʻgʻishi va yangi gʻoyalar uchun maydonni toraytirishi mumkinligidan xavotirda. Shunga qaramay, AQSH Adliya vazirligi avvalroq ushbu tranzaksiya isteʼmolchilarga zarar yetkazmasligi haqida xulosa bergan edi.

Hozirda sud jarayoniga Kaliforniyadan tashqari quyidagi shtatlar qoʻshilgan:

  • Arizona va Kolorado;
  • Konnektikut va Massachusets;
  • Minnesota va Nevada;
  • Nyu-Jersi va Nyu-Meksiko;
  • Nyu-York, Oregon va Vashington.

Ushbu sud jarayoni global media bozori uchun muhim pretsedent boʻlishi kutilmoqda. Agar sud shtatlar foydasiga qaror chiqarsa, bu soʻnggi yillardagi eng yirik media kelishuvlaridan birining bekor qilinishiga yoki shartlarining tubdan oʻzgarishiga olib kelishi mumkin. Hozircha Paramount va WBD vakillari sud daʼvosi boʻyicha rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda.

ParamountWarner BrosAQSHMediaMonopoliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiBugun, 22:57General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaGeneral Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaBugun, 22:25Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Bugun, 22:21Hindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiHindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiBugun, 22:20Huawei Pura 90s Pro global bozorga chiqmoqda: Kompaniya yangi dizaynni namoyish etdiHuawei Pura 90s Pro global bozorga chiqmoqda: Kompaniya yangi dizaynni namoyish etdiBugun, 21:54Sunʼiy intellekt va erkinlik: George Hotz AI orqali jinoyat qilish huquqini himoya qilmoqdaSunʼiy intellekt va erkinlik: George Hotz AI orqali jinoyat qilish huquqini himoya qilmoqdaBugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi