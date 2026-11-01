Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siri

·43·Jamiyat
Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siri
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oiladagi munosabatlar sifati moddiy boylikka emas, balki er va xotinning bir-biriga bo‘lgan hurmati hamda o‘zaro munosabatlariga bevosita bog‘liqdir.
  • Ayol kishi turmush o‘rtog‘ini ishonchli hamrohi deb bilsa, bu munosabatlarda samimiy qo‘llab-quvvatlash va muammolarni birgalikda hal qilish imkoniyati ortadi.
  • Sog‘lom oilaviy muhitda er va xotin bir-birining qadr-qimmatini kamsitmagan holda, teng huquqli tarzda o‘zaro tayanch bo‘lishi muhim ahamiyatga ega.

Ayolning qadri faqat uning qanday inson ekani bilan emas, balki turmush o‘rtog‘i bilan qanday munosabat qurgani bilan ham namoyon bo‘ladi. Erni hurmat qilish uning har bir xatosiga ko‘z yumish degani emas. Bu — bir-birini qadrlash, ishonchni asrash va oiladagi munosabatlarning qanday bo‘lishiga o‘z hissasini qo‘shishdir.

Hayotda shunday oilalar borki, ularda katta boylik ham, dabdabali uy ham, qimmatbaho buyumlar ham bo‘lmasligi mumkin. Ammo bu xonadonlarda mehr, osoyishtalik va bir-biriga bo‘lgan hurmat bor. Yana shunday oilalar borki, tashqi tomondan hammasi mukammal ko‘rinadi, lekin ularning eshigi yopilganida eng oddiy gap ham janjalga aylanadi.

Bu ikki xil oilaning farqi nimada?

Ko‘pincha gap odamlarning qancha pul topishida yoki qanday sharoitda yashashida emas. Gap ularning bir-biriga qanday munosabatda bo‘lishida, bir-birini qanday ko‘rishida va har kuni qanday so‘zlarni aytishidadir.

Eringizni qanday inson deb bilasiz?

«Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz», degan fikrda chuqur ma’no bor.

Agar ayol turmush o‘rtog‘ini oilaning tayanchi, ishonchli hamrohi va birga hayot qurishni tanlagan insoni deb bilsa, munosabatlarida ham ishonch va hurmatga o‘rin qoladi. U eridan kamchilik topish uchun emas, muammolarni birgalikda hal qilish uchun harakat qiladi.

Agar u har bir xatoni eslatsa, har bir muvaffaqiyatsizlikni yuziga solsa, boshqalar bilan taqqoslasa va uni doimo kamsitsa, vaqt o‘tishi bilan oradagi yaqinlikka putur yetishi mumkin.

Albatta, bu erkakning qanday inson ekani faqat ayolning munosabatiga bog‘liq, degani emas. Har bir inson o‘z xatti-harakatlari uchun o‘zi javobgar. Ammo oiladagi muhitni shakllantirishda har ikki tomonning munosabati muhim.

Insonni qadrlash uni mukammal deb bilish emas. Uning kamchiliklarini ko‘ra turib, qadr-qimmatini poymol qilmaslikdir.

Erkak uchun ayolining munosabati ham muhim

Ba’zan erkak tashqi dunyoda qanchalik kuchli ko‘rinmasin, uyiga qaytganida uni tushunadigan, so‘zlarini eshitadigan va qiyinchiliklarini his qiladigan insonni istaydi.

U ham charchaydi. U ham xato qiladi. U ham ba’zan nima qilishni bilmay qoladi. Uning ham ruhan qo‘llab-quvvatlanishga ehtiyoji bor.

Ayolning bir og‘iz samimiy so‘zi ba’zan uzoq nasihatdan ko‘ra ko‘proq kuch berishi mumkin:

  • «Senga ishonaman».

  • «Qiyinchilikni birga yengamiz».

  • «Harakatingni ko‘ryapman, rahmat».

  • «Xato qilgan bo‘lsang ham, kel, buni birgalikda to‘g‘rilaymiz».

Bu so‘zlar erkakning barcha muammolarini hal qilib yubormaydi. Lekin u o‘zini oilada yolg‘iz emasligini his qilishiga yordam berishi mumkin.

Shu bilan birga, mehr va qo‘llab-quvvatlash faqat ayolning vazifasi emas. Erkak ham xotinining mehnatini qadrlashi, uning his-tuyg‘ularini eshitishi va qiyin paytlarda suyanch bo‘lishi kerak.

Chunki oila bir inson ikkinchisini doimo ko‘tarib yuradigan joy emas. U — ikki inson bir-biriga tayanch bo‘ladigan maskandir.

Eringizni boshqalar oldida qanday tilga olasiz?

Oiladagi hurmat faqat yolg‘iz qolgandagi munosabatda emas, boshqalar oldidagi muomalada ham ko‘rinadi.

Do‘stlar davrasida, qarindoshlar orasida yoki farzandlar oldida turmush o‘rtog‘ining kamchiliklarini masxara qilish, uni boshqalar bilan taqqoslash, har bir xatosini oshkor etish oradagi ishonchni zaiflashtirishi mumkin.

Bu erning xatolarini yashirish yoki uning har qanday xatti-harakatini oqlash kerak, degani emas. Agar jiddiy muammo bo‘lsa, uni hal qilish uchun ochiq gaplashish, zarur bo‘lsa, ishonchli insondan yordam so‘rash kerak.

Ammo bir narsaga e’tibor bering: muammoni hal qilish uchun aytilgan gap bilan insonni yerga urish uchun aytilgan gapning farqi bor.

«Sen hech qachon to‘g‘ri ish qilmaysan», degan gap insonning sha’niga tegadi.

«Bu ishda xato qilding, kel, endi qanday to‘g‘rilashni o‘ylaylik», degan gap esa muammoni hal qilishga yo‘l ochadi.

So‘zlar bir-biriga o‘xshash tuyulishi mumkin, ammo ularning qalbda qoldiradigan izi mutlaqo boshqa.

Erkakni hurmat qilish — o‘z qadringizni unutish emas

Bu mavzudagi eng muhim jihatlardan biri shuki, ayol erni hurmat qilishni o‘zini qurbon qilish bilan adashtirmasligi kerak.

  • Hurmat degani — har qanday nohaqlikka chidash emas.

  • Hurmat degani — haqorat eshitganda jim turish emas.

  • Hurmat degani — zo‘ravonlikni kechirishga majbur bo‘lish emas.

  • Hurmat degani — o‘z fikri, orzusi va qadr-qimmatidan voz kechish ham emas.

Sog‘lom oilada er ham, ayol ham bir-birini hurmat qiladi. Har ikkisining fikri eshitiladi. Muammolar qo‘rqitish, kamsitish yoki zo‘ravonlik bilan emas, muloqot va mas’uliyat bilan hal qilinadi.

Ayol turmush o‘rtog‘ini qadrlashi mumkin, ammo bu uning o‘z qadrini unutishi kerakligini anglatmaydi. Erkak ham xotinini sevishi mumkin, ammo bu uning fikrini nazorat qilishi yoki erkinligini cheklashiga asos bo‘lmaydi.

Haqiqiy hurmat bir tomonning ikkinchi tomonga bo‘ysunishida emas, ikki insonning bir-birini teng qadrlashida namoyon bo‘ladi.

Farzandlar ota-onasining munosabatidan saboq oladi

Bolalarga oila, muhabbat va hurmat haqida qancha gapirmang, ular ko‘pincha kattalarning o‘zini qanday tutishidan ko‘proq narsa o‘rganadi.

Agar farzand onasining otasiga hurmat bilan gapirayotganini ko‘rsa, bu uning ongidagi oilaviy munosabatlar haqidagi tasavvurga ta’sir qilishi mumkin.

Agar u otasining onasini tinglayotganini, uy ishlarida yordam berayotganini, uning fikrini qadrlayotganini ko‘rsa, hurmatning ikki tomonlama bo‘lishini anglaydi.

Aksincha, uyda doimiy haqorat, masxara, kamsitish va janjal hukmron bo‘lsa, bola buni odatiy hol deb qabul qilib qolishi mumkin.

Shuning uchun farzandlar oldidagi munosabatlar ham muhim. Ota-ona bir-birini hurmat qilish orqali bolasiga faqat oilada yashashni emas, balki boshqa inson bilan sog‘lom munosabat qurishni ham o‘rgatadi.

Oilani katta sovg‘alar emas, kichik e’tiborlar ham mustahkamlaydi

Baxtli oila deganda ko‘pchilik qimmatbaho sovg‘alar, sayohatlar, chiroyli uy yoki to‘kin dasturxonni tasavvur qiladi. Bularning barchasi hayotni go‘zallashtirishi mumkin. Ammo munosabatlarning asosi boshqa narsalarda ham yashaydi.

  • Ertalabgi samimiy salomda.

  • Kun davomida «Yaxshimisan?» deb so‘rashda.

  • Charchagan turmush o‘rtog‘iga yordam berishda.

  • Xato qilganda kechirim so‘ray olishda.

  • Bir-birining orzularini masxara qilmaslikda.

  • Muammo tug‘ilganda bir-birini ayblashdan oldin sababini tushunishga urinishda.

Ba’zan insonga katta sovg‘a emas, uning mehnati sezilgani va qadrlangani muhimroq bo‘ladi. Ba’zan bir piyola choy uzatish, hol-ahvol so‘rash yoki «Bugun charchadingmi?» deb qo‘yish ham mehrni his qilishga yordam beradi.

Albatta, har bir oilaning sharoiti va munosabatlari turlicha. Lekin bir-biriga e’tibor berish, minnatdorchilik bildirish va samimiy gaplashish ko‘pchilik munosabatlar uchun muhim tayanchdir.

Eringizni kim deb bilsangiz, munosabatingizda ham shu aks etadi

Bu fikrni yana bir bor o‘ylab ko‘ring.

Agar eringizni faqat kamchiliklaridan iborat inson deb bilsangiz, uning yaxshi tomonlarini ham ko‘rish qiyinlashishi mumkin.

Agar uni o‘zingiz bilan bir yo‘lda ketayotgan hamroh deb bilsangiz, muammolarni «men va sen» tarzida emas, «biz qanday hal qilamiz?» degan nuqtayi nazardan ko‘rish osonroq bo‘ladi.

Agar uning mehnatini qadrlasangiz, minnatdorchilik bildirsangiz va fikrini eshitsangiz, u ham sizga nisbatan shunday munosabatda bo‘lishi uchun imkoniyat yaratiladi.

Lekin bu yerda bir nozik haqiqat bor: siz qanchalik yaxshi munosabatda bo‘lmang, boshqa insonning qanday yo‘l tutishini to‘liq nazorat qila olmaysiz. Munosabatni saqlash uchun ikkala tomon ham harakat qilishi kerak.

Shuning uchun bu gapni faqat ayolga qaratilgan talab sifatida emas, har ikki tomonga tegishli hayotiy eslatma sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.

Er ham xotinini qanday inson deb bilishini, uning qadrini qanday ko‘rsatishini va o‘z munosabati bilan oilasiga qanday muhit yaratayotganini o‘ylab ko‘rsin.

Zero, oiladagi mehrni bir kishi yolg‘iz saqlab qololmaydi. Uni ikki inson birgalikda asraydi.

Xulosa: bir-biringizning qadringizni tirikligingizda biling

Vaqt o‘tadi. Insonning yoshi ulg‘ayadi, tashqi ko‘rinishi o‘zgaradi, mol-mulk kelib-ketadi, hayotdagi mavqe ham bir xil qolmaydi. Ammo birga bosib o‘tilgan yo‘l, qiyin kunlarda berilgan madad va qalbda qolgan samimiy so‘zlar ko‘pincha inson xotirasida uzoq saqlanadi.

Shuning uchun turmush o‘rtog‘ingizga faqat xato qilganida emas, yaxshi ish qilganida ham e’tibor bering. Faqat biror narsa kerak bo‘lganda emas, hech qanday sababsiz ham mehr ko‘rsating. Faqat bayramlarda emas, oddiy kunlarda ham qadrlashni unutmang.

Agar bir-biringizning kamchiliklarini ko‘rishga vaqt topsangiz, yaxshi tomonlarini ham ko‘rishga vaqt ajrating. Agar xafa bo‘lganda gapirishga haqqingiz borligini bilsangiz, xursand bo‘lganda minnatdorchilik bildirishni ham unutmang.

Chunki oila — kim haqligini isbotlaydigan maydon emas. U ikki inson bir-birini tushunishga, qo‘llab-quvvatlashga va birgalikda o‘sishga harakat qiladigan maskandir.

Eringizni qadrlang, ammo o‘z qadringizni ham unutmang. Uni hurmat qiling va o‘zingiz ham hurmatga loyiq ekaningizni yodda tuting. Bir-biringizning qalbingizga ozor berishga emas, unga xotirjamlik bag‘ishlashga harakat qiling. Zero, haqiqiy baxt — bir insonning ikkinchisi ustidan hukmronligida emas, ikki insonning bir-birini tanlab, qadrlab va asrab yashashidadir.

oilaviy munosabatlarer-xotin munosabatioilaviy qadriyatlarpsixologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdiNikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi28 oktabr 17:52Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...28 sentabr 10:01Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?24 sentabr 08:35Bugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘aBugun bobo va buvilarni yo‘qlash kuni: bir og‘iz shirin so‘zingiz ular uchun eng katta sovg‘a28 oktabr 10:04Ota-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadriOta-onangizga bugun vaqt ajrating: oddiy kechki ovqatning katta qadri12 oktabr 08:05«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi