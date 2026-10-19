Sa’dulla Fathullayev sahnani tark etishini ma’lum qildi: “Bu oxirgi chiqishim”

·114·Madaniyat
Sa’dulla Fathullayev sahnani tark etishini ma’lum qildi: “Bu oxirgi chiqishim”

Dizayn” jamoasi a’zosi Sa’dulla Fathullayev “Markazda gaplashamiz” ko‘rsatuviga bergan intervyusida muxlislarini hayratda qoldiradigan bayonot berdi. Ijodkor bu yilgi konsert uning sahnadagi so‘nggi chiqishi bo‘lishini ma’lum qildi.

Suhbat davomida jurnalist undan “Dizayn” jamoasida bu yil konsert berish yoki bermaslik borasida fikrlar bo‘lgan-bo‘lmaganini so‘radi.

“Albatta, albatta, bo‘ldi. Birinchilardan bo‘lib men konsert qo‘ymaylik, degan fikrni bildirdim. Lekin bolalar konsert beramiz, degan qarorga kelishdi. Men, albatta, ularning qarorini hurmat qildim”, — dedi Sa’dulla Fathullayev.

Shundan so‘ng jurnalist ijodkordan muxlislariga qanday murojaat qilmoqchi ekanini so‘radi. Fathullayev esa bu savolga javoban sahnadagi faoliyati bilan bog‘liq muhim gapni aytdi.

“Sog‘ bo‘linglar, salomat bo‘linglar. Bu mening sahnaga oxirgi marta chiqishim, shuni bilinglar”, — dedi u.

Jurnalist uning bu gapi faqat “Dizayn” jamoasi bilan chiqishlariga taalluqlimi yoki umuman sahnaga chiqishni nazarda tutayotganini aniqlashtirdi. Sa’dulla Fathullayev esa “Umumiy chiqishim”, deya javob berdi.

Ijodkorning ushbu bayonoti uning muxlislari uchun kutilmagan yangilik bo‘ldi.

DizaynSa’dulla Fathullayevkonsertsahnadagi so‘nggi chiqish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Qishloq yigitiga ham turmushga chiqishim mumkin” — Luiza Rasulova“Qishloq yigitiga ham turmushga chiqishim mumkin” — Luiza Rasulova27 aprel 18:30«Men Putinni yaxshi ko‘raman!»: Amerikalik reper Moskvadagi konsertida shov-shuv ko‘tardi!«Men Putinni yaxshi ko‘raman!»: Amerikalik reper Moskvadagi konsertida shov-shuv ko‘tardi!24 avgust 08:39Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)14 iyun 16:48“Ummon” 10 yillik tanaffusdan so‘ng sahnani larzaga keltirdi(rasm)“Ummon” 10 yillik tanaffusdan so‘ng sahnani larzaga keltirdi(rasm)24 may 14:30Ayshvariya Ray Kann festivalida “harakatdagi nur” timsolida sahnani zabt etdiAyshvariya Ray Kann festivalida “harakatdagi nur” timsolida sahnani zabt etdi23 may 14:59Emre Kiviljim va Yulduz Rajabovaning to‘yida Ozodbek Nazarbekov sahnani “portlatdi” (video)Emre Kiviljim va Yulduz Rajabovaning to‘yida Ozodbek Nazarbekov sahnani “portlatdi” (video)16 may 03:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda