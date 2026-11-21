G‘aybulla Tursunovning Humo Arena'dagi konsertidan yorqin lahzalar (video)
Xonanda G‘aybulla Tursunov 20 noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena'da katta konsert dasturini taqdim etdi. Kechadan olingan ko‘plab videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, muxlislar e’tiborini tortmoqda.
Tarqalgan kadrlarda konsert ko‘tarinki kayfiyatda, katta shodiyona ruhida o‘tgani aks etgan. Tomoshabinlar xonandani qo‘llab-quvvatlab, uning mashhur qo‘shiqlariga jo‘r bo‘lgan.
Konsertning esda qolarli lahzalaridan biri xonanda Jasmin bilan birgalikdagi chiqish bo‘ldi. Ikki san’atkor sahnada «Istayman» nomli duetni ijro etib, tomoshabinlarga o‘zgacha kayfiyat ulashdi.
Shuningdek, G‘aybulla Tursunov «Quralay» qo‘shig‘ini kuylayotgan vaqtda Dili.me nomi bilan ijod qiluvchi bloger Dilshod Nazarov ham sahnaga chiqdi. Uning qo‘shiq ohangiga mos turli harakatlari aks etgan videolar ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Konsert davomida xonanda muxlislar yaxshi biladigan va sevib tinglaydigan xit qo‘shiqlarini ijro etdi. Sahnadagi chiqishlar, tomoshabinlarning jo‘shqin kayfiyati va kutilmagan mehmonlar kechaga yanada o‘zgacha ruh bag‘ishladi.
Konsert yakunida esa G‘aybulla Tursunov Humo Arena'da bunchalik ko‘p tomoshabin qarshisida chiqish qilish unga katta hayajon bag‘ishlaganini aytdi. Xonanda avval ham turli sahnalarda konsert bergan bo‘lsa-da, bu galgi chiqish taassurotlari o‘zgacha bo‘lganini ta’kidladi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda ham konsertga borgan muxlislar o‘z taassurotlarini yozib qoldirmoqda. Ko‘pchilik kechadan mamnun bo‘lganini, qo‘shiqlarga jo‘r bo‘lib, mazza qilganini bildirmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…