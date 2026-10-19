“Dizayn”da kutilmagan ayriliq: Sa’dulla Fathullayev nega ijoddan butunlay ketmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur so'z ustasi va qiziqchi Sa'dulla Fathullayev "Dizayn" jamoasini va katta sahnani butunlay tark etayotganini rasman e'lon qildi.
- Artist bu qarorini qat'iy ekanligini bildirib, muxlislari bilan xayrlashdi.
- Sa'dulla Fathullayevning ijoddan butunlay ketishi ko'plab kulgi ixlosmandlari uchun kutilmagan zarba bo'ldi.
O‘zbek shou-biznesi va kulgi san’atining eng ommabop loyihalaridan biri bo‘lgan «Dizayn» jamoasida kutilmagan va jiddiy yo‘qotish yuz berdi. Jamoaning asosiy yuzlaridan biri, mashhur so‘z ustasi va qiziqchi Sa’dulla Fathullayev katta sahnani hamda «Dizayn»ni butunlay tark etayotganini rasman e’lon qildi.
San’atkor jurnalistlar bilan ochiq muloqot davomida ushbu qarori qat’iy ekanini bildirib, muxlislari bilan xayrlashdi.
«Konsert qo‘ymaylik, degan fikrni birinchi men berdim»
Suhbat chog‘ida qiziqchi joriy yilgi konsert dasturi atrofida jamoa ichida kechgan muhokamalar va fikr almashinuvlari tafsilotini oshkor qildi:
Konsertga qarshilik: Jurnalistning «Bu yil konsert qo‘yamizmi yoki qo‘ymaymiz degan ikkilanishlar bo‘ldimi?» degan savoliga javob berar ekan, artist: «Albatta bo‘ldi. Birinchilardan bo‘lib konsert qo‘ymaylik degan fikrni aynan men berdim», — deya tan oldi;
Jamoa tanloviga hurmat: Shunga qaramay, «Dizayn» a’zolari umumiy yig‘ilishda konsertni baribir o‘tkazish to‘xtamiga kelishgan: «Bolalar baribir konsert qo‘yamiz degan qarorga kelishdi. Men ularning bu qarorini hurmat qildim», — dedi u.
«Shuni bilinglar, bu sahnaga oxirgi marta chiqishim»
Sa’dulla Fathullayev muxlislariga o‘zining so‘nggi murojaatini yo‘llab, eng shov-shuvli haqiqatni aytdi:
Tarmoqlarni larzaga solgan iqror: «Sog‘ bo‘linglar, salomat bo‘linglar. Va bu meni oxirgi marta sahnaga chiqishim, shuni bilinglar», — deya ta’kidladi artist;
Faqat jamoadan emas, umuman san’atdan ketish: Muxbirning «Faqat “Dizayn” jamoasidanmi yoki umumiy sahnadanmi?» deya bergan aniqlashtiruvchi savoliga Fathullayev: «Umuman, umuman!», deya qat’iy javob qaytardi.
Sa’dulla Fathullayevning «Dizayn» jamoasi yutuqlarida va uning xalq mehrini qozonishida tutgan o‘rni beqiyos edi. Uning katta sahna va ijoddan butunlay ketishi haqidagi mazkur bayonoti ko‘plab kulgi ixlosmandlari uchun kutilmagan zarba bo‘ldi.
Izohlar 0
…