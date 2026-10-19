“Dizayn”da kutilmagan ayriliq: Sa’dulla Fathullayev nega ijoddan butunlay ketmoqda?

·0·Madaniyat
“Dizayn”da kutilmagan ayriliq: Sa’dulla Fathullayev nega ijoddan butunlay ketmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur so'z ustasi va qiziqchi Sa'dulla Fathullayev "Dizayn" jamoasini va katta sahnani butunlay tark etayotganini rasman e'lon qildi.
  • Artist bu qarorini qat'iy ekanligini bildirib, muxlislari bilan xayrlashdi.
  • Sa'dulla Fathullayevning ijoddan butunlay ketishi ko'plab kulgi ixlosmandlari uchun kutilmagan zarba bo'ldi.

O‘zbek shou-biznesi va kulgi san’atining eng ommabop loyihalaridan biri bo‘lgan «Dizayn» jamoasida kutilmagan va jiddiy yo‘qotish yuz berdi. Jamoaning asosiy yuzlaridan biri, mashhur so‘z ustasi va qiziqchi Sa’dulla Fathullayev katta sahnani hamda «Dizayn»ni butunlay tark etayotganini rasman e’lon qildi.

San’atkor jurnalistlar bilan ochiq muloqot davomida ushbu qarori qat’iy ekanini bildirib, muxlislari bilan xayrlashdi.

«Konsert qo‘ymaylik, degan fikrni birinchi men berdim»

Suhbat chog‘ida qiziqchi joriy yilgi konsert dasturi atrofida jamoa ichida kechgan muhokamalar va fikr almashinuvlari tafsilotini oshkor qildi:

  • Konsertga qarshilik: Jurnalistning «Bu yil konsert qo‘yamizmi yoki qo‘ymaymiz degan ikkilanishlar bo‘ldimi?» degan savoliga javob berar ekan, artist: «Albatta bo‘ldi. Birinchilardan bo‘lib konsert qo‘ymaylik degan fikrni aynan men berdim», — deya tan oldi;

  • Jamoa tanloviga hurmat: Shunga qaramay, «Dizayn» a’zolari umumiy yig‘ilishda konsertni baribir o‘tkazish to‘xtamiga kelishgan: «Bolalar baribir konsert qo‘yamiz degan qarorga kelishdi. Men ularning bu qarorini hurmat qildim», — dedi u.

«Shuni bilinglar, bu sahnaga oxirgi marta chiqishim»

Sa’dulla Fathullayev muxlislariga o‘zining so‘nggi murojaatini yo‘llab, eng shov-shuvli haqiqatni aytdi:

  • Tarmoqlarni larzaga solgan iqror: «Sog‘ bo‘linglar, salomat bo‘linglar. Va bu meni oxirgi marta sahnaga chiqishim, shuni bilinglar», — deya ta’kidladi artist;

  • Faqat jamoadan emas, umuman san’atdan ketish: Muxbirning «Faqat “Dizayn” jamoasidanmi yoki umumiy sahnadanmi?» deya bergan aniqlashtiruvchi savoliga Fathullayev: «Umuman, umuman!», deya qat’iy javob qaytardi.

Sa’dulla Fathullayevning «Dizayn» jamoasi yutuqlarida va uning xalq mehrini qozonishida tutgan o‘rni beqiyos edi. Uning katta sahna va ijoddan butunlay ketishi haqidagi mazkur bayonoti ko‘plab kulgi ixlosmandlari uchun kutilmagan zarba bo‘ldi.

Sa’dulla FathullayevDizayn jamoasiO‘zbek kulgikonsertlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sa’dulla Fathullayev sahnani tark etishini ma’lum qildi: “Bu oxirgi chiqishim”Sa’dulla Fathullayev sahnani tark etishini ma’lum qildi: “Bu oxirgi chiqishim”Bugun 09:48Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdiOzoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi10 oktabr 21:23Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildiMunisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi11 oktabr 13:31Sevinch Mo‘minovaning muxlislari bilan samimiy diydori tarmoqlarda qizg‘in muhokamadaSevinch Mo‘minovaning muxlislari bilan samimiy diydori tarmoqlarda qizg‘in muhokamada9 oktabr 11:10Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”13 sentabr 01:25Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari10 sentabr 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda