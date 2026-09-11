Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lum

·0·Madaniyat
Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lum

Taniqli xonanda Nilufar Usmonova muxlislariga unutilmas musiqiy oqshomlarni taqdim etishga hozirlik ko‘rmoqda. San’atkor 8–13 dekabr kunlari soat 19:30 da Xalqlar do‘stligi saroyida «Salom, sevgi» nomli konsert dasturi bilan tomoshabinlar qarshisida chiqish qilishini ma’lum qildi.

Konsertning eng muhim jihatlaridan biri — dastur jonli ijroda taqdim etiladi. Bu esa muxlislarga Nilufar Usmonovaning ijodini bevosita sahnada, jonli ovoz va o‘ziga xos ijroda tinglash imkonini beradi.

6 kun davom etadigan konsert dasturida xonandaning muxlislar sevib tinglaydigan taronalari, sahnadagi chiqishlari va bayramona muhit uyg‘unlashishi kutilmoqda. «Salom, sevgi» nomining o‘ziyoq konsert dasturida muhabbat, his-tuyg‘ular va romantik kayfiyatga alohida urg‘u berilishidan darak beradi.

Nilufar Usmonova barcha muxlislarini 8–13 dekabr kunlari Xalqlar do‘stligi saroyida bo‘lib o‘tadigan konsert dasturiga taklif qilmoqda.

Jonli ijro, sevimli qo‘shiqlar va bayramona kayfiyatga boy musiqiy oqshomlarni o‘tkazib yubormang!

Nilufer UsmonovakonsertSalomsevgiXalqlar do‘stligi saroyimuzikajonli ijroDekabr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiBugun, 00:01Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiUyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiKecha, 23:29Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaMashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaKecha, 13:50Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariKecha, 13:18Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Kecha, 12:01Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Kecha, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi