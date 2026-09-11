Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lum
Taniqli xonanda Nilufar Usmonova muxlislariga unutilmas musiqiy oqshomlarni taqdim etishga hozirlik ko‘rmoqda. San’atkor 8–13 dekabr kunlari soat 19:30 da Xalqlar do‘stligi saroyida «Salom, sevgi» nomli konsert dasturi bilan tomoshabinlar qarshisida chiqish qilishini ma’lum qildi.
Konsertning eng muhim jihatlaridan biri — dastur jonli ijroda taqdim etiladi. Bu esa muxlislarga Nilufar Usmonovaning ijodini bevosita sahnada, jonli ovoz va o‘ziga xos ijroda tinglash imkonini beradi.
6 kun davom etadigan konsert dasturida xonandaning muxlislar sevib tinglaydigan taronalari, sahnadagi chiqishlari va bayramona muhit uyg‘unlashishi kutilmoqda. «Salom, sevgi» nomining o‘ziyoq konsert dasturida muhabbat, his-tuyg‘ular va romantik kayfiyatga alohida urg‘u berilishidan darak beradi.
Nilufar Usmonova barcha muxlislarini 8–13 dekabr kunlari Xalqlar do‘stligi saroyida bo‘lib o‘tadigan konsert dasturiga taklif qilmoqda.
Jonli ijro, sevimli qo‘shiqlar va bayramona kayfiyatga boy musiqiy oqshomlarni o‘tkazib yubormang!
…