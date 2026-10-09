Sevinch Mo‘minovaning muxlislari bilan samimiy diydori tarmoqlarda qizg‘in muhokamada

·3·Madaniyat
Sevinch Mo‘minovaning muxlislari bilan samimiy diydori tarmoqlarda qizg‘in muhokamada
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sevinch Mo‘minova muxlislari bilan bo‘lgan samimiy uchrashuvda yangi qo‘shiqlarini ijro etib, ularga unutilmas musiqiy oqshom tuhfa etdi.
  • Xonanda o‘zining «Daydi» nomli qo‘shig‘ini ehtiros bilan kuyladi va bu ijro tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi.
  • Muxlislar xonandani oq va qizil atirgullardan iborat guldastalar bilan siyladilar.
  • Ushbu uchrashuv Sevinch Mo‘minovaning tinglovchilar qalbidan chuqur joy olganini yana bir bor tasdiqladi.

O‘zbek estradasining yorqin va betakror xonandasi Sevinch Mo‘minova yana bir bor o‘zining sadoqatli muxlislari bilan yuzlashib, ularga unutilmas, samimiy va jo‘shqin musiqiy oqshom tuhfa etdi. Xonanda muxlislari bilan diydorlashuv lahzalarida o‘zining yangi qo‘shiqlarini havola etib, sahnani haqiqiy ehtiroslar maydoniga aylantirdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda san’atkorning sahnadagi jonli chiqishi, ijro paytidagi samimiy his-tuyg‘ulari va tomoshabinlar bilan qurgan iliq muloqoti aks etgan videolavhalar tez fursatda ommalashdi.

«Faqat sizlar uchun kuylayman»: Sevinchdan muxlislarga mehrli xitob

Sahnaga ko‘tarilgan Sevinch Mo‘minova yig‘ilganlarni yuz-ko‘zidagi quvonch va samimiy tabassum bilan qutladi:

  • Samimiy minnatdorlik: «Sizlar bilan diydorlashib, ko‘rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlarga yaxshi kayfiyatda yangi qo‘shiqlarimni faqat va faqat sizlar uchun kuylayman; o‘ynab, kulib, mazza qilib dam olinglar. Hammangizga rahmat», — deya dil so‘zlarini izhor qildi xonanda;

  • Sahna qiyofasi va nazokat: Sevinch kecha uchun sipo va nafis yaltiroq to‘q binafsharang libos tanlab, sochlarini yoygan holda latofatli ko‘rinishda namoyon bo‘ldi;

  • Olqishlar yomg‘iri: Zal xonandaning har bir so‘zini va harakatini samimiy olqishlar bilan qo‘llab-quvvatlab turdi.

Ehtiroslarga boy «Daydi» taronasi

Oqshomning eng ta’sirli va yuqori nuqtasi xonandaning muhabbat, ayriliq va hijron dardini aks ettiruvchi «Daydi» nomli qo‘shig‘ini maroq bilan kuylashi bo‘ldi:

«Charchadim bu yo‘llarda daydib,

Sog‘inchlar qiynaydi bunchalar, oxx.

Yuragim gapimga kirmaydi,

Aqlni sira tan olmaydi ey vo.

Ming-minglagan oshiqlaring,

Seni menday sevolmaydi.

Ko‘zlaringga qarab turib,

Xuddi mendek ichingdagini bilolmaydi.

Agar minglab dardlar kelsa,

Aslo nazarimga ilmayman.

Sen bergan bir sog‘inchga,

Voy-voy chidolmayman nega bilmayman...»

Xonanda yurak tubidan chiqqan bu misralarni kuylar ekan, o‘z kechinmalarini yuzidagi ifoda va qo‘l harakatlari orqali tomoshabinga to‘liq yetkazib berdi.

Muxlislar e’tirofi va gulbog‘ga aylangan sahna

Qo‘shiq yakunida ixlosmandlar xonandaga o‘zlarining cheksiz mehri va hurmatini bildirishdi:

  • Guldastalar taqdimoti: Tomoshabinlar Sevinchga birin-ketin oq va qizil atirgullardan iborat go‘zal guldastalarni ulashdilar;

  • Hurmat va kamtarlik: San’atkor taqdim etilgan har bir gulni ehtirom va minnatdorlik bilan qabul qilib, muxlislariga ta’zim bajo keltirdi.

Sevinch Mo‘minovaning navbatdagi uchrashuvi uning hamon tinglovchilar qalbidan chuqur joy olgan, samimiy va betakror xonanda ekanligini yana bir bor isbotladi.

Sevinch Mo‘minovaSevinch Mo‘minova konsertO‘zbek estrada«Daydi»
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiSevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldi30 iyun 13:26Namanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdiNamanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdi11 iyun 12:59Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!3 iyun 16:12Sevinch Mo‘minovaning qo‘lini o‘pgan muxlisa ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor markaziga chiqdiSevinch Mo‘minovaning qo‘lini o‘pgan muxlisa ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor markaziga chiqdi3 iyun 13:34Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiSevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdi23 sentabr 13:50Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdiSevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi24 sentabr 16:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi