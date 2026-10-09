Sevinch Mo‘minovaning muxlislari bilan samimiy diydori tarmoqlarda qizg‘in muhokamada
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sevinch Mo‘minova muxlislari bilan bo‘lgan samimiy uchrashuvda yangi qo‘shiqlarini ijro etib, ularga unutilmas musiqiy oqshom tuhfa etdi.
- Xonanda o‘zining «Daydi» nomli qo‘shig‘ini ehtiros bilan kuyladi va bu ijro tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi.
- Muxlislar xonandani oq va qizil atirgullardan iborat guldastalar bilan siyladilar.
- Ushbu uchrashuv Sevinch Mo‘minovaning tinglovchilar qalbidan chuqur joy olganini yana bir bor tasdiqladi.
O‘zbek estradasining yorqin va betakror xonandasi Sevinch Mo‘minova yana bir bor o‘zining sadoqatli muxlislari bilan yuzlashib, ularga unutilmas, samimiy va jo‘shqin musiqiy oqshom tuhfa etdi. Xonanda muxlislari bilan diydorlashuv lahzalarida o‘zining yangi qo‘shiqlarini havola etib, sahnani haqiqiy ehtiroslar maydoniga aylantirdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda san’atkorning sahnadagi jonli chiqishi, ijro paytidagi samimiy his-tuyg‘ulari va tomoshabinlar bilan qurgan iliq muloqoti aks etgan videolavhalar tez fursatda ommalashdi.
«Faqat sizlar uchun kuylayman»: Sevinchdan muxlislarga mehrli xitob
Sahnaga ko‘tarilgan Sevinch Mo‘minova yig‘ilganlarni yuz-ko‘zidagi quvonch va samimiy tabassum bilan qutladi:
Samimiy minnatdorlik: «Sizlar bilan diydorlashib, ko‘rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlarga yaxshi kayfiyatda yangi qo‘shiqlarimni faqat va faqat sizlar uchun kuylayman; o‘ynab, kulib, mazza qilib dam olinglar. Hammangizga rahmat», — deya dil so‘zlarini izhor qildi xonanda;
Sahna qiyofasi va nazokat: Sevinch kecha uchun sipo va nafis yaltiroq to‘q binafsharang libos tanlab, sochlarini yoygan holda latofatli ko‘rinishda namoyon bo‘ldi;
Olqishlar yomg‘iri: Zal xonandaning har bir so‘zini va harakatini samimiy olqishlar bilan qo‘llab-quvvatlab turdi.
Ehtiroslarga boy «Daydi» taronasi
Oqshomning eng ta’sirli va yuqori nuqtasi xonandaning muhabbat, ayriliq va hijron dardini aks ettiruvchi «Daydi» nomli qo‘shig‘ini maroq bilan kuylashi bo‘ldi:
«Charchadim bu yo‘llarda daydib,
Sog‘inchlar qiynaydi bunchalar, oxx.
Yuragim gapimga kirmaydi,
Aqlni sira tan olmaydi ey vo.
Ming-minglagan oshiqlaring,
Seni menday sevolmaydi.
Ko‘zlaringga qarab turib,
Xuddi mendek ichingdagini bilolmaydi.
Agar minglab dardlar kelsa,
Aslo nazarimga ilmayman.
Sen bergan bir sog‘inchga,
Voy-voy chidolmayman nega bilmayman...»
Xonanda yurak tubidan chiqqan bu misralarni kuylar ekan, o‘z kechinmalarini yuzidagi ifoda va qo‘l harakatlari orqali tomoshabinga to‘liq yetkazib berdi.
Muxlislar e’tirofi va gulbog‘ga aylangan sahna
Qo‘shiq yakunida ixlosmandlar xonandaga o‘zlarining cheksiz mehri va hurmatini bildirishdi:
Guldastalar taqdimoti: Tomoshabinlar Sevinchga birin-ketin oq va qizil atirgullardan iborat go‘zal guldastalarni ulashdilar;
Hurmat va kamtarlik: San’atkor taqdim etilgan har bir gulni ehtirom va minnatdorlik bilan qabul qilib, muxlislariga ta’zim bajo keltirdi.
Sevinch Mo‘minovaning navbatdagi uchrashuvi uning hamon tinglovchilar qalbidan chuqur joy olgan, samimiy va betakror xonanda ekanligini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…