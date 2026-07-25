Xivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustda
Qadimiy Xiva avgust oyida yana minglab mehmonlarni bir joyga to‘playdi. Uch kun davomida shaharni qovunlar ifori, milliy musiqa va bayramona muhit qamrab oladi, ammo festivalning eng kutilgan voqeasi aynan ikkinchi kunga rejalashtirilgan.
2026 yil 7–9 avgust kunlari «Ichan qal’a» va «Arda Xiva» majmualarida an’anaviy «Qovun sayli» festivali o‘tkaziladi. Rasmiy dasturda noyob qovun navlari, gastronomik ko‘rgazmalar, xalq tomoshalari, mahorat darslari va yirik konsertlar o‘rin olgan.
Xiva uch kunga ulkan bayram maydoniga aylanadi
Festival Turizm qo‘mitasi hamda Xorazm viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etilmoqda. Tadbirdan ko‘zlangan asosiy maqsad — Xorazmning dehqonchilik an’analari, milliy madaniyati va sayyohlik imkoniyatlarini keng targ‘ib qilish.
Viloyatning shahar va tumanlari o‘z hududlarida yetishtirilgan qovun navlarini alohida pavilonlarda namoyish etadi. Har bir maydon o‘sha hududning tarixi, madaniyati va o‘ziga xos an’analarini aks ettirgan holda bezatiladi.
«Qovun sayli» — faqat mahsulotlar ko‘rgazmasi emas, balki Xorazmning mehmondo‘stligi, dehqonchilik madaniyati va milliy qadriyatlarini birlashtiruvchi katta bayramdir.
2025 yilgi festivalga bir milliondan ziyod mehmon kelgan, ularning qariyb 300 ming nafari xorijiy sayyohlar bo‘lgan. Bu ko‘rsatkich «Qovun sayli»ning oddiy mahalliy tadbirdan yirik turistik voqeaga aylanganini ko‘rsatadi.
Mehmonlarni faqat qovunlar kutmayapti
Festival dasturi turli yoshdagi tashrif buyuruvchilar uchun mo‘ljallangan. Uch kun davomida mehmonlar quyidagi tadbirlarni tomosha qilishi mumkin:
turli navdagi Xorazm qovunlarining ko‘rgazma-savdosi;
milliy taomlar va mashhur Xorazm nonlari taqdimoti;
hunarmandchilik buyumlari yarmarkasi;
qo‘g‘irchoq teatri va sahnalashtirilgan chiqishlar;
milliy liboslar namoyishi;
folklor jamoalarining jonli ijrolari;
tasviriy va amaliy san’at ko‘rgazmalari;
mahorat darslari va ko‘ngilochar dasturlar.
Rasmiy e’londa festival doirasida mushakbozlik, fotohududlar, xalq o‘yinlari hamda mahalliy va xorijiy san’atkorlar ishtirokida konsertlar ham tashkil qilinishi bildirilgan.
Ikki manzil — ikki xil muhit
«Qovun sayli»ning asosiy tadbirlari Xivaning bir-biridan farqli ikki majmuasida o‘tkaziladi.
Manzil
Mehmonlarni nima kutadi?
«Ichan qal’a»
Tarixiy muhit, milliy namoyishlar, hunarmandchilik va madaniy dasturlar
«Arda Xiva»
Zamonaviy ko‘ngilochar maydonlar, yirik konsertlar va kechki shou dasturlari
Sana
7–9 avgust 2026 yil
Kirish
MakSim konsertiga bepul
24,5 gektar maydondagi «Arda Xiva» majmuasida mehmonxonalar, restoran va kafelar, hunarmandchilik uylari, Sharq bozori, akvapark, amfiteatr hamda musiqali favvora kabi obyektlar joylashgan.
Asosiy syurpriz: MakSim Xivada bepul konsert beradi
Festivalning eng kutilgan voqealaridan biri 8 avgust kuni bo‘lib o‘tadi. Rossiyalik mashhur xonanda MakSim «Arda Xiva» turizm majmuasi sahnasida yakkaxon konsert dasturi bilan chiqish qiladi.
Konsert soat 19:00 ga belgilangan va unga kirish mutlaqo bepul. Xonandaning ijodiy jamoasi ham tadbir sanasi, manzili va erkin kirish imkoniyatini tasdiqlagan.
Shu tariqa, festivalning ikkinchi kuni milliy gastronomiya, tarixiy muhit va zamonaviy pop-musiqani bir maydonda birlashtiradi. Tashrif buyuruvchilar kunduzi qovunlar ko‘rgazmasi va xalq saylini tomosha qilib, kechqurun yirik konsertda ishtirok etishi mumkin.
Eng faol ishtirokchilar sovg‘alarsiz qolmaydi
Festival yakunida eng yaxshi pavilonlar, qovun yetishtiruvchilar, hunarmandlar va faol ishtirokchilar turli nominatsiyalar bo‘yicha taqdirlanadi. G‘oliblarga Xorazm viloyati hokimligi hamda homiylarning qimmatbaho sovg‘alari topshiriladi.
«Qovun sayli» bu yil ham Xivaning tarixiy qiyofasi, Xorazm qovunlarining betakror ta’mi va katta konsertlarni birlashtirgan yozning eng yorqin voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Siz 7–9 avgust kunlari Xivaga borishni rejalashtiryapsizmi? Fikringizni izohlarda yozing va bepul konsert haqidagi xabarni Telegram orqali yaqinlaringizga yuboring.
…