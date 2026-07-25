Xivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustda

·52·Madaniyat
Xivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustda

Qadimiy Xiva avgust oyida yana minglab mehmonlarni bir joyga to‘playdi. Uch kun davomida shaharni qovunlar ifori, milliy musiqa va bayramona muhit qamrab oladi, ammo festivalning eng kutilgan voqeasi aynan ikkinchi kunga rejalashtirilgan.

2026 yil 7–9 avgust kunlari «Ichan qal’a» va «Arda Xiva» majmualarida an’anaviy «Qovun sayli» festivali o‘tkaziladi. Rasmiy dasturda noyob qovun navlari, gastronomik ko‘rgazmalar, xalq tomoshalari, mahorat darslari va yirik konsertlar o‘rin olgan.

Xiva uch kunga ulkan bayram maydoniga aylanadi

Festival Turizm qo‘mitasi hamda Xorazm viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etilmoqda. Tadbirdan ko‘zlangan asosiy maqsad — Xorazmning dehqonchilik an’analari, milliy madaniyati va sayyohlik imkoniyatlarini keng targ‘ib qilish.

Viloyatning shahar va tumanlari o‘z hududlarida yetishtirilgan qovun navlarini alohida pavilonlarda namoyish etadi. Har bir maydon o‘sha hududning tarixi, madaniyati va o‘ziga xos an’analarini aks ettirgan holda bezatiladi.

«Qovun sayli» — faqat mahsulotlar ko‘rgazmasi emas, balki Xorazmning mehmondo‘stligi, dehqonchilik madaniyati va milliy qadriyatlarini birlashtiruvchi katta bayramdir.

2025 yilgi festivalga bir milliondan ziyod mehmon kelgan, ularning qariyb 300 ming nafari xorijiy sayyohlar bo‘lgan. Bu ko‘rsatkich «Qovun sayli»ning oddiy mahalliy tadbirdan yirik turistik voqeaga aylanganini ko‘rsatadi.

Mehmonlarni faqat qovunlar kutmayapti

Festival dasturi turli yoshdagi tashrif buyuruvchilar uchun mo‘ljallangan. Uch kun davomida mehmonlar quyidagi tadbirlarni tomosha qilishi mumkin:

  • turli navdagi Xorazm qovunlarining ko‘rgazma-savdosi;

  • milliy taomlar va mashhur Xorazm nonlari taqdimoti;

  • hunarmandchilik buyumlari yarmarkasi;

  • qo‘g‘irchoq teatri va sahnalashtirilgan chiqishlar;

  • milliy liboslar namoyishi;

  • folklor jamoalarining jonli ijrolari;

  • tasviriy va amaliy san’at ko‘rgazmalari;

  • mahorat darslari va ko‘ngilochar dasturlar.

Rasmiy e’londa festival doirasida mushakbozlik, fotohududlar, xalq o‘yinlari hamda mahalliy va xorijiy san’atkorlar ishtirokida konsertlar ham tashkil qilinishi bildirilgan.

Ikki manzil — ikki xil muhit

«Qovun sayli»ning asosiy tadbirlari Xivaning bir-biridan farqli ikki majmuasida o‘tkaziladi.

Manzil

Mehmonlarni nima kutadi?

«Ichan qal’a»

Tarixiy muhit, milliy namoyishlar, hunarmandchilik va madaniy dasturlar

«Arda Xiva»

Zamonaviy ko‘ngilochar maydonlar, yirik konsertlar va kechki shou dasturlari

Sana

7–9 avgust 2026 yil

Kirish

MakSim konsertiga bepul

24,5 gektar maydondagi «Arda Xiva» majmuasida mehmonxonalar, restoran va kafelar, hunarmandchilik uylari, Sharq bozori, akvapark, amfiteatr hamda musiqali favvora kabi obyektlar joylashgan.

Asosiy syurpriz: MakSim Xivada bepul konsert beradi

Festivalning eng kutilgan voqealaridan biri 8 avgust kuni bo‘lib o‘tadi. Rossiyalik mashhur xonanda MakSim «Arda Xiva» turizm majmuasi sahnasida yakkaxon konsert dasturi bilan chiqish qiladi.

Konsert soat 19:00 ga belgilangan va unga kirish mutlaqo bepul. Xonandaning ijodiy jamoasi ham tadbir sanasi, manzili va erkin kirish imkoniyatini tasdiqlagan.

Shu tariqa, festivalning ikkinchi kuni milliy gastronomiya, tarixiy muhit va zamonaviy pop-musiqani bir maydonda birlashtiradi. Tashrif buyuruvchilar kunduzi qovunlar ko‘rgazmasi va xalq saylini tomosha qilib, kechqurun yirik konsertda ishtirok etishi mumkin.

Eng faol ishtirokchilar sovg‘alarsiz qolmaydi

Festival yakunida eng yaxshi pavilonlar, qovun yetishtiruvchilar, hunarmandlar va faol ishtirokchilar turli nominatsiyalar bo‘yicha taqdirlanadi. G‘oliblarga Xorazm viloyati hokimligi hamda homiylarning qimmatbaho sovg‘alari topshiriladi.

«Qovun sayli» bu yil ham Xivaning tarixiy qiyofasi, Xorazm qovunlarining betakror ta’mi va katta konsertlarni birlashtirgan yozning eng yorqin voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Siz 7–9 avgust kunlari Xivaga borishni rejalashtiryapsizmi? Fikringizni izohlarda yozing va bepul konsert haqidagi xabarni Telegram orqali yaqinlaringizga yuboring.

KhivaIchan KalaKhorezm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Bugun, 20:26Jennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiJennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiBugun, 19:49Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)Bugun, 18:37Afra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiAfra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiBugun, 17:08Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)Bugun, 16:07Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Amir Xon nega Juhi Chavla bilan 7 yil gaplashmagan?Bugun, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)