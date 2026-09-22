Avaz Oxundan yangisi: Mashinada hamrohiga aytgan latifasi tarmoqni «portlatdi»! (video)

·124·Madaniyat
Avaz Oxundan yangisi: Mashinada hamrohiga aytgan latifasi tarmoqni «portlatdi»! (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avaz Oxun mashinada hamrohiga ayollarning qarindosh-urug‘chilik borasidagi an’anaviy da’volariga nisbatan o‘zining hazilomuz va donishmandona javobini aytib berdi.
  • U «Sening qaynonangni o‘zimning qaynonamdan ko‘ra ko‘proq yaxshi ko‘raman» degan ibora bilan erkaklarning o‘z onasiga bo‘lgan cheksiz muhabbatini ifodalab, hamrohini kuldirib, tarmoqda yangi trendni boshlab berdi.

O‘zbek qiziqchilik san’atining yorqin vakili, o‘zining hayotiy kuzatuvlarga asoslangan nozik hajvlari bilan xalq mehrini qozongan Avaz Oxun navbatdagi ichakuzdi hangomasi bilan ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirdi. Avtomashinada ketayotib yozib olingan va qisqa vaqt ichida minglab foydalanuvchilar tomonidan iliq qarshi olingan videolavhada so‘z ustasi kundalik oilaviy munosabatlarning eng nozik jihatiga o‘zgacha yondashdi. Hamrohining «Qani, bir kunlik hangomalardan bo‘lsin» degan taklifiga qiziqchi «Bir kuni emas, aynan bugun bo‘lgan voqea» deya ayollarning qarindosh-urug‘chilik borasidagi an’anaviy da’volarini ko‘tarib chiqdi.

Salondagi suhbatdoshiga rafiqasi bilan bo‘lgan muloqotni so‘zlab bergan Avaz Oxun ayollarning doimiy e’tirozlaridan biriga — «Siz o‘z qarindoshlaringiz kelganda boshqacha, mening yaqinlarim kelganda esa mutlaqo boshqacha muomala qilasiz» degan ginasiga bergan javobini ochiqladi: «Sen unaqa o‘ylama, dedim. Men, masalan, o‘zimning qaynonamdan ko‘ra sening qaynonangni ko‘proq yaxshi ko‘raman!». Erkaklarning o‘z onasiga bo‘lgan cheksiz muhabbatini zargarona qochirim va donishmandlik bilan ifodalagan ushbu hozirjavoblik hamrohini miriqib kulishga majbur qildi va tarmoqda yangi trendga aylandi.

Xo‘sh, qiziqchining ushbu javobi oilaviy bahslarga nuqta qo‘yuvchi mukammal «nayrang»mi, erkaklar nega bu iborani hozirdanoq o‘z «quroli»ga aylantirmoqda va Avaz Oxunning hayotiy kulgisi nega bu qadar tez ommalashmoqda?

«Ayollar da’vosi, nozik mantiq va onaga muhabbat»: Hangomaning 5 ta asosiy nuqtasi

Avaz Oxunning avtomobildagi samimiy dialogidan kelib chiqqan eng muhim nuqtalar:

  • Hayotiy va real mavzu: Qiziqchi o‘zbek oilalarida tez-tez uchrab turadigan er-xotin o‘rtasidagi «sening va mening qarindoshlarim» bahsini nishonga oldi;

  • Ayollarning klassik da’vosi: Rafiqasining er faqat o‘z yaqinlariga yaxshi muomala qiladi degan an’anaviy e’tiroziga aniq tashxis qo‘yildi;

  • Zargarona so‘z o‘yini: «Sening qaynonang» jumlasi orqali er aslida o‘z onasini nazarda tutgan holda mukammal logik chalg‘itish hosil qildi;

  • Salondagi kutilmagan kulgi: Hamrohning samimiy qahqahasi latifaning kutilmagan va nishonga aniq urilgan finalidan dalolat berdi;

  • Ommaviy muhokama chaqirig‘i: «To‘g‘ri aytibmanmi, sizlar nima deb o‘ylaysizlar?» degan savol erkaklar va ayollar o‘rtasidagi qizg‘in fikr almashinuvni boshlab berdi.

Oilaviy psixologiya va hajv: Ayolning da’vosi va Avaz Oxunning javobi qiyosi

Hangoma zamiridagi er-xotin psixologik munosabatlari tahlili:

Mezonlar va qarashlar

Ayolning klassik pozitsiyasi

Avaz Oxunning hozirjavob yechimi

Bahsning bosh sababi

Erining qarindoshlariga ko‘proq e’tibor qaratishi

Murosasiz bahsni nozik hazilga burish

Qo‘yilgan da’vo

«Mening qarindoshlarimga muomalangiz boshqacha»

«Sen umuman unaqa deb noto‘g‘ri o‘ylama»

Tanlangan javob uslubi

Hissiyot va gina-quduratga asoslangan

Mantiqiy so‘z o‘yini va psixologik himoya

Yashirin ma’no

Tenglik va ko‘proq e’tibor talab qilish

«Sening qaynonang» — mening jondan aziz onam

Yakuniy ta’sir

Ehtimoliy oilaviy kelishmovchilik

Kulgi bilan vaziyatni yumshatish va yutib chiqish

Estrada va milliy komediya ekspertizasi: Nega Avaz Oxunning hajvlari bu qadar tez «virus»ga aylanadi?

Madaniyatshunoslar va ijtimoiy tarmoq tahlilchilarining xulosalari:

  • Ortiqcha yasamalikdan xoli jonli muhit: Sahnadagi rasmiy chiqishlar emas, balki mashinada ketayotib do‘sti bilan o‘rtoqlashgan oddiy gurung formati tomoshabinga juda yaqin va samimiy tuyuladi;

  • Milliy mentalitet chegaralarini buzmaslik: Avaz Oxun qaynonalar mavzusini ko‘targanda ham odob va hurmat chegaralaridan chiqmaydi; so‘z ostida onaga bo‘lgan yuksak ehtiromni mantiqiy o‘yin bilan ko‘rsatib beradi;

  • Erkaklar uchun tayyor psixologik yechim: Oilaviy tortishuvlarda to‘g‘ridan to‘g‘ri qarshilik ko‘rsatish o‘rniga, aynan shunday yengil va kinoyali javoblar keskinlikni soniyalar ichida bartaraf etishga yordam beradi;

  • Ijtimoiy tarmoq algoritmlariga moslik: Latifa oxirida berilgan «Sizlar nima deb o‘ylaysizlar?» degan savol muxlislarni izohlarda o‘z oilaviy tajribalarini yozishga undaydi va videoning tarqalish tezligini keskin oshiradi.

Avaz Oxunning mazkur yengil va donishmandona hazili kundalik hayot tashvishlari ichida yurgan yurtdoshlarimiz yuziga yana bir bor samimiy tabassum ulashdi.

Sizningcha, Avaz Oxunning rafiqasiga bergan ushbu javobi oilaviy tortishuvlarda eng to‘g‘ri va oqilona yo‘lmi yoki bu shunchaki vaziyatdan chiqib ketish nayrangimi? Siz oilangizda «sening va mening qarindoshlarim» bahslariga qanday barham berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kayfiyatni ko‘taruvchi ushbu ichako‘zdi hangomani barcha oilali do‘stlaringiz hamda guruhlaringizga ulashing!

Avaz OxunHangomalarO‘zbek komediyasiOilaviy munosabatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaKapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaBugun, 10:07Ozoda Nursaidova qo‘shiq yaratilishi haqida gapirdi: “Ko‘k jiguli” xit bo‘lishini kutmagandim” (video)Ozoda Nursaidova qo‘shiq yaratilishi haqida gapirdi: “Ko‘k jiguli” xit bo‘lishini kutmagandim” (video)Kecha, 20:12Teylor Svift erining tachdaunidan so‘ng nikoh uzugini ko‘rsatdi: “Bu — mening erim!” (video)Teylor Svift erining tachdaunidan so‘ng nikoh uzugini ko‘rsatdi: “Bu — mening erim!” (video)Kecha, 19:24O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova 69 yoshni qarshi oldiKecha, 18:21Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadiTurk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadiKecha, 18:07Taniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdiTaniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh