Avaz Oxundan yangisi: Mashinada hamrohiga aytgan latifasi tarmoqni «portlatdi»! (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Avaz Oxun mashinada hamrohiga ayollarning qarindosh-urug‘chilik borasidagi an’anaviy da’volariga nisbatan o‘zining hazilomuz va donishmandona javobini aytib berdi.
- U «Sening qaynonangni o‘zimning qaynonamdan ko‘ra ko‘proq yaxshi ko‘raman» degan ibora bilan erkaklarning o‘z onasiga bo‘lgan cheksiz muhabbatini ifodalab, hamrohini kuldirib, tarmoqda yangi trendni boshlab berdi.
O‘zbek qiziqchilik san’atining yorqin vakili, o‘zining hayotiy kuzatuvlarga asoslangan nozik hajvlari bilan xalq mehrini qozongan Avaz Oxun navbatdagi ichakuzdi hangomasi bilan ijtimoiy tarmoqlarni larzaga keltirdi. Avtomashinada ketayotib yozib olingan va qisqa vaqt ichida minglab foydalanuvchilar tomonidan iliq qarshi olingan videolavhada so‘z ustasi kundalik oilaviy munosabatlarning eng nozik jihatiga o‘zgacha yondashdi. Hamrohining «Qani, bir kunlik hangomalardan bo‘lsin» degan taklifiga qiziqchi «Bir kuni emas, aynan bugun bo‘lgan voqea» deya ayollarning qarindosh-urug‘chilik borasidagi an’anaviy da’volarini ko‘tarib chiqdi.
Salondagi suhbatdoshiga rafiqasi bilan bo‘lgan muloqotni so‘zlab bergan Avaz Oxun ayollarning doimiy e’tirozlaridan biriga — «Siz o‘z qarindoshlaringiz kelganda boshqacha, mening yaqinlarim kelganda esa mutlaqo boshqacha muomala qilasiz» degan ginasiga bergan javobini ochiqladi: «Sen unaqa o‘ylama, dedim. Men, masalan, o‘zimning qaynonamdan ko‘ra sening qaynonangni ko‘proq yaxshi ko‘raman!». Erkaklarning o‘z onasiga bo‘lgan cheksiz muhabbatini zargarona qochirim va donishmandlik bilan ifodalagan ushbu hozirjavoblik hamrohini miriqib kulishga majbur qildi va tarmoqda yangi trendga aylandi.
Xo‘sh, qiziqchining ushbu javobi oilaviy bahslarga nuqta qo‘yuvchi mukammal «nayrang»mi, erkaklar nega bu iborani hozirdanoq o‘z «quroli»ga aylantirmoqda va Avaz Oxunning hayotiy kulgisi nega bu qadar tez ommalashmoqda?
«Ayollar da’vosi, nozik mantiq va onaga muhabbat»: Hangomaning 5 ta asosiy nuqtasi
Avaz Oxunning avtomobildagi samimiy dialogidan kelib chiqqan eng muhim nuqtalar:
Hayotiy va real mavzu: Qiziqchi o‘zbek oilalarida tez-tez uchrab turadigan er-xotin o‘rtasidagi «sening va mening qarindoshlarim» bahsini nishonga oldi;
Ayollarning klassik da’vosi: Rafiqasining er faqat o‘z yaqinlariga yaxshi muomala qiladi degan an’anaviy e’tiroziga aniq tashxis qo‘yildi;
Zargarona so‘z o‘yini: «Sening qaynonang» jumlasi orqali er aslida o‘z onasini nazarda tutgan holda mukammal logik chalg‘itish hosil qildi;
Salondagi kutilmagan kulgi: Hamrohning samimiy qahqahasi latifaning kutilmagan va nishonga aniq urilgan finalidan dalolat berdi;
Ommaviy muhokama chaqirig‘i: «To‘g‘ri aytibmanmi, sizlar nima deb o‘ylaysizlar?» degan savol erkaklar va ayollar o‘rtasidagi qizg‘in fikr almashinuvni boshlab berdi.
Oilaviy psixologiya va hajv: Ayolning da’vosi va Avaz Oxunning javobi qiyosi
Hangoma zamiridagi er-xotin psixologik munosabatlari tahlili:
Mezonlar va qarashlar
Ayolning klassik pozitsiyasi
Avaz Oxunning hozirjavob yechimi
Bahsning bosh sababi
Erining qarindoshlariga ko‘proq e’tibor qaratishi
Murosasiz bahsni nozik hazilga burish
Qo‘yilgan da’vo
«Mening qarindoshlarimga muomalangiz boshqacha»
«Sen umuman unaqa deb noto‘g‘ri o‘ylama»
Tanlangan javob uslubi
Hissiyot va gina-quduratga asoslangan
Mantiqiy so‘z o‘yini va psixologik himoya
Yashirin ma’no
Tenglik va ko‘proq e’tibor talab qilish
«Sening qaynonang» — mening jondan aziz onam
Yakuniy ta’sir
Ehtimoliy oilaviy kelishmovchilik
Kulgi bilan vaziyatni yumshatish va yutib chiqish
Estrada va milliy komediya ekspertizasi: Nega Avaz Oxunning hajvlari bu qadar tez «virus»ga aylanadi?
Madaniyatshunoslar va ijtimoiy tarmoq tahlilchilarining xulosalari:
Ortiqcha yasamalikdan xoli jonli muhit: Sahnadagi rasmiy chiqishlar emas, balki mashinada ketayotib do‘sti bilan o‘rtoqlashgan oddiy gurung formati tomoshabinga juda yaqin va samimiy tuyuladi;
Milliy mentalitet chegaralarini buzmaslik: Avaz Oxun qaynonalar mavzusini ko‘targanda ham odob va hurmat chegaralaridan chiqmaydi; so‘z ostida onaga bo‘lgan yuksak ehtiromni mantiqiy o‘yin bilan ko‘rsatib beradi;
Erkaklar uchun tayyor psixologik yechim: Oilaviy tortishuvlarda to‘g‘ridan to‘g‘ri qarshilik ko‘rsatish o‘rniga, aynan shunday yengil va kinoyali javoblar keskinlikni soniyalar ichida bartaraf etishga yordam beradi;
Ijtimoiy tarmoq algoritmlariga moslik: Latifa oxirida berilgan «Sizlar nima deb o‘ylaysizlar?» degan savol muxlislarni izohlarda o‘z oilaviy tajribalarini yozishga undaydi va videoning tarqalish tezligini keskin oshiradi.
Avaz Oxunning mazkur yengil va donishmandona hazili kundalik hayot tashvishlari ichida yurgan yurtdoshlarimiz yuziga yana bir bor samimiy tabassum ulashdi.
Sizningcha, Avaz Oxunning rafiqasiga bergan ushbu javobi oilaviy tortishuvlarda eng to‘g‘ri va oqilona yo‘lmi yoki bu shunchaki vaziyatdan chiqib ketish nayrangimi? Siz oilangizda «sening va mening qarindoshlarim» bahslariga qanday barham berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kayfiyatni ko‘taruvchi ushbu ichako‘zdi hangomani barcha oilali do‘stlaringiz hamda guruhlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…