Kim U Bin saraton bilan kurashganida sevgilisi uni tark etmadi: juftlik 10 yildan so‘ng turmush qurdi

·61·Madaniyat
Kim U Bin saraton bilan kurashganida sevgilisi uni tark etmadi: juftlik 10 yildan so‘ng turmush qurdi

"Vorislar” (The Heirs) serialidagi roli bilan mashhur bo‘lgan janubiy koreyalik aktyor Kim U Bin va aktrisa Shin Min Aning sevgi tarixi ko‘pchilikni hayratga soladi. Ularning munosabatlari nafaqat muhabbat, balki og‘ir sinovlarni birgalikda yengib o‘tishning ham yorqin namunasiga aylandi.

Juftlik 2014 yilda kiyim brendi reklamasini suratga olish jarayonida tanishgan. 2015 yilda esa ular o‘rtasidagi munosabatlar rasman tasdiqlangan. Biroq oradan ikki yil o‘tib, aktyorning hayotida og‘ir davr boshlandi.

2017 yilda Kim U Binga burun-halqum saratoni tashxisi qo‘yildi. Aktyor davolanish uchun ijodiy faoliyatini vaqtincha to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Aynan shu sinovli kunlarda Shin Min A sevgilisini yolg‘iz qoldirmadi. Aktrisa uning davolanish jarayonini yaxshi o‘tkazishi uchun qo‘lidan kelganicha yordam berishini ma’lum qildi.

Kim Vu Bin oq ko‘ylakda va qora kostyumda aks etgan ikki xil ko‘rinishi.

Kim U Bin davolanishni yakunlab, 2022 yilda katta ekranlarga qaytdi. Shu tariqa, juftlikning yillar davomida davom etgan munosabatlari hamda qiyinchiliklarni birga yengib o‘tgani muxlislar e’tiborini tortdi.

2025 yil 20 dekabr kuni esa Kim U Bin va Shin Min A o‘n yillik munosabatlaridan so‘ng turmush qurdi. Ularning to‘yi Seul shahrida yaqinlari ishtirokida yopiq marosim tarzida o‘tkazildi.

Bugun bu juftlik nafaqat ijodiy faoliyati, balki bir-biriga bo‘lgan sadoqati bilan ham ko‘plab muxlislarning mehrini qozongan.

Oq gullar fonida kelin-kuyov to‘y marosimida tabassum bilan yurib bormoqda.
Kim U BinShin Min AVorislarSeul to‘yi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdiGollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdi3 oktabr 01:17Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaKapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda22 sentabr 10:07Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirRekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir10 oktabr 14:03“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqda“Janob Bin” 71 yoshda: butun dunyoni kuldirgan Rovan Atkinson tavallud kunini nishonlamoqda13 sentabr 23:25Ronaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlarRonaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlar12 avgust 15:31Deklan Raysning sevgilisi yana tanqidlar markazida qoldiDeklan Raysning sevgilisi yana tanqidlar markazida qoldi11 sentabr 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda