Gollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdi

·29·Madaniyat
Gollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gollivud aktyori Jim Kerri 64 yoshida o‘zidan 32 yosh kichik rassom va aktrisa Min Xa bilan turmush qurdi.
  • Juftlikning nikoh to‘yi Los-Anjelesda yaqinlar davrasida bo‘lib o‘tdi.
  • Bu Jim Kerrining uchinchi rasmiy nikohi bo‘ldi.
  • Aktyor va Min Xa munosabatlarini uzoq vaqt omma e’tiboridan chetda saqlashgan.

Gollivudning mashhur aktyori Jim Kerri 64 yoshida yana bir bor oila qurdi. Aktyor bir necha yildan buyon munosabatda bo‘lib kelgan, o‘zidan 32 yosh kichik rassom va aktrisa Min Xa, ya’ni Minzi bilan Los-Anjelesda nikohdan o‘tdi. Marosim juda tor doirada, yaqin qarindoshlar va do‘stlar ishtirokida tashkil etilgan. Kerri vakilining ma’lumotini People nashri 30 sentyabr kuni tasdiqlagan.

Juftlik munosabatlarini uzoq vaqt omma e’tiboridan chetda saqlab kelgan. Ular birga ilk bor 2022 yil fevral oyida Los-Anjelesda Jadd Apatouning xayriya tadbirida ko‘ringan. Shundan keyin ham Kerri va Min Xa shaxsiy hayotlarini keng jamoatchilik muhokamasidan asrashga harakat qilgan.

Ularning munosabati rasman ommaga shu yil fevral oyida Parijda o‘tkazilgan “Sezar” mukofotini topshirish marosimida ma’lum bo‘lgan. Kerri kino sanoatidagi ko‘p yillik faoliyati uchun faxriy mukofot bilan taqdirlangan. Ushbu tadbirda aktyorning yonida 39 yoshli qizi Jeyn Erin Kerri va 16 yoshli nabirasi Jekson ham bo‘lgan.

Jim Kerri, Ginger Gonzaga va do‘stlari tantanali tadbirda birga suratga tushmoqda.

Kerri taqdirlash marosimidagi nutqida oila a’zolariga minnatdorlik bildirish bilan birga, Min Xani ham alohida tilga olgan. U bo‘lajak rafiqasini o‘zining yaqin hamrohi sifatida ta’riflab, unga mehrini ochiq bildirgan. Aktyor, shuningdek, qizi Jeyn va nabirasi Jeksonga, otasi Persi Jozef Kerriga ham minnatdorchilik izhor qilgan.

Jim Kerrining shaxsiy hayoti avval ham ommaviy axborot vositalarida keng yoritilgan. Uning yagona qizi Jeyn birinchi turmush o‘rtog‘i Melissa Uomer bilan nikohidan tug‘ilgan. Kerri va Uomerning nikohi 1987 yildan 1995 yilgacha davom etgan.

1996 yilda aktyor “Ahmoqdan ahmoqroq” filmidagi hamkori Loren Holli bilan turmush qurgan. Biroq bu nikoh uzoq davom etmagan va juftlik 1997 yilda ajrashgan. Shu tariqa, Min Xa bilan nikoh Kerrining uchinchi rasmiy turmushi bo‘ldi.

Shundan keyin aktyorning shaxsiy hayotida bir qator mashhur ayollar bilan munosabatlar kuzatilgan. Ular orasida aktrisa Rene Zellveger, shifokor Tiffani Silver, model Anin Bing, aktrisa Jenuari Jons va fotomodel Jenni Makkarti bor. Kerri 2005–2010 yillarda Jenni Makkarti bilan munosabatda bo‘lgan.

Aktyorning vizajist Katriona Uayt bilan munosabatlari ham matbuotda keng muhokama qilingan. Ular 2012 yilda bir necha oy uchrashgan, keyin esa 2015 yil mayidan sentyabrigacha yana munosabatlarini davom ettirgan. Uayt 2015 yilda vafot etgan, uning o‘limi yuzasidan Kerriga nisbatan turli ayblovlar ham ilgari surilgan. Keyinchalik bu masala sud jarayoniga ham borib yetgan va ish 2018 yilda rad etilgan.

Jim Kerri va Katriona Uayt ko‘chada birga yurishibdi.

2019 yilda Kerri “Kidding” seriali suratga olish jarayonida tanishgan aktrisa Jinger Gonsaga bilan munosabatini ommaga oshkor qilgan. Biroq bu munosabat ham uzoq davom etmagan.

Shu bilan birga, Kerri avvalgi intervyularidan birida kelajakda yana turmush qurish niyati yo‘qligini bildirgan edi. Biroq oradan vaqt o‘tib, Min Xa bilan munosabati uning bu qarashini o‘zgartirgani ko‘rinib turibdi.

Jim Kerri va Min Xa esa hozircha oilaviy hayotlarini omma e’tiboridan uzoqroq saqlashda davom etmoqda. To‘y marosimining aniq joyi va mehmonlar ro‘yxati kabi tafsilotlar oshkor qilinmagan.

Jim KerriMin XaSezar mukofotiLos-Anjeles
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiHuvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdi21 sentabr 13:01Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?21 sentabr 11:17«Niqob» filmi bilan Jim Kerrini mashhur qilgan rejissyor vafot etdi«Niqob» filmi bilan Jim Kerrini mashhur qilgan rejissyor vafot etdi25 iyul 14:00«Niqob», «Chayon qiroli» rejissyori Chak Rassel olamdan o‘tdi«Niqob», «Chayon qiroli» rejissyori Chak Rassel olamdan o‘tdi25 iyul 12:17Jim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘ldaJim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘lda23 iyun 16:54O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiO‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi30 sentabr 16:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)