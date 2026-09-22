Janubiy koreyalik mashhur aktrisa Park Shin-he ikkinchi bor ona bo‘ldi!
Janubiy koreyalik mashhur aktrisa Park Shin-he va uning turmush o‘rtog‘i, aktyor Choi Tae-joon oilasida yana bir quvonchli voqea yuz berdi. 22-sentyabr kuni Salt Entertainment aktrisa qiz farzandli bo‘lganini ma’lum qildi.
Agentlik xabariga ko‘ra, Park Shin-he ham, uning yangi tug‘ilgan qizalog‘i ham sog‘lom. Shu tariqa aktrisa va aktyorning oilasida yana bir farzand dunyoga keldi.
Bu safar oilaga qizaloq qo‘shildi. Park Shin-he va Choi Tae-joonning avval ham bir o‘g‘il farzandi bor.
Park Shin-he va Choi Tae-joon 2022 yil yanvar oyida turmush qurishgan. Ko‘p o‘tmay, ularning oilasida ilk farzand — o‘g‘il dunyoga kelgan edi.
Endilikda esa mashhur juftlik ikki farzandning ota-onasiga aylandi. Aktrisaning muxlislari Park Shin-hening ikkinchi bor ona bo‘lganini iliq kutib oldi. Qizalog‘ining tug‘ilishi bilan oilada yangi va quvonchli davr boshlandi.
Izohlar 0
…