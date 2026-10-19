Alisher Uzoqov soch ektirish taklifiga nega rozi bo‘lmaganini aytdi (video)

·54·Madaniyat
Alisher Uzoqov soch ektirish taklifiga nega rozi bo‘lmaganini aytdi (video)

Aktyor va xonanda Alisher UzoqovSuhbat Shahnoza bilan” loyihasida muxlislarni qiziqtirgan savollardan biriga javob berdi. Undan nima sababdan soch ektirmayotgani so‘raldi.

San’atkorning aytishicha, unga bir necha yil avval Turkiyadagi yirik kompaniyalardan biri soch ekish xizmatini taklif qilgan. Hattoki, barcha xarajatlarni o‘z zimmasiga olishga tayyor ekanini ham bildirgan.

“Sochga keladigan bo‘lsak, to‘rt-besh yil oldin takliflar juda ko‘p kelgan. Turkiyaning eng yaxshi kompaniyalaridan biri menga yozgan. Hozirgacha ham yozib turishadi. Yaqinda, bir oycha oldin ham yana yozishdi. 'Keling, biznes-klass qilib beramiz, besh yulduzli mehmonxonaga joylashtiramiz, sochingizni ekamiz', deyishdi.

Taklif tushganiga to‘rt yil bo‘ldi. Hozir unaqa xohish yo‘q. Bilmayman, odam o‘zgaruvchan bo‘ladi. Balki ertaga yoki keyingi intervyularda sochlarimni mana bunday silab o‘tirgan bo‘lishim ham mumkin”, — dedi Alisher Uzoqov kulib.

Aktyorning javobi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida ham muhokamaga sabab bo‘ldi. Ayrim kuzatuvchilar uning hozirgi ko‘rinishi o‘ziga yarashishini ta’kidlashgan bo‘lsa, boshqalar soch ektirishni maslahat berishmoqda.

Alisher UzoqovSuhbat Shahnoza bilanTurkiyasoch ektirish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alisher Uzoqov birrov to‘y xizmati narxini ochiqladiAlisher Uzoqov birrov to‘y xizmati narxini ochiqladi1 oktabr 06:09Afruza va Alisher Uzoqov yangi duetini taqdim etdi (saundtrek)Afruza va Alisher Uzoqov yangi duetini taqdim etdi (saundtrek)30 sentabr 17:56Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)14 sentabr 18:29O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?11 sentabr 08:47Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)6 oktabr 02:48Alisher Uzoqovning ko'ziga yosh kelishiga sabab bo'lgan “Do‘stlik” ordeni bilan mukofotlandiAlisher Uzoqovning ko'ziga yosh kelishiga sabab bo'lgan “Do‘stlik” ordeni bilan mukofotlandi30 may 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda