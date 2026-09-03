Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)

·105·Madaniyat
Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)

Teatr va kino aktyori Musulmon Yunusov ijtimoiy tarmoqlardagi videomurojaati orqali Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi. U nogironligi bo‘lgan qizi uchun hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida undan 300 dollar talab qilingani haqida gapirdi.

Aktyorning aytishicha, uning onasi ham birinchi guruh nogironligi bo‘lgan shaxs. Ikki yil avval qiziga ham nogironlik belgilangan va ikki yil o‘tib hujjatlarni qayta rasmiylashtirish zarur bo‘lgan. Shu sababli may oyining oxiri va iyun oyida u turmush o‘rtog‘i bilan birga qizining hujjatlarini tayyorlash uchun turli shifokorlar va tegishli tashkilotlarga qatnagan.

“Har bir shifokorga bordik, barcha hujjatlarni yig‘dik. Men aktyorman, deb hech qayerda imtiyoz talab qilmadim. Boshqa odamlar qatori navbat kutdik, kerakli tartiblarning barchasidan o‘tdik”, — deydi Musulmon Yunusov.

Uning so‘zlariga ko‘ra, hujjatlar Sergeli tumanidagi tegishli tibbiy ko‘rik bosqichiga yetib kelgan. Hujjatlar topshirilgach, unga ikki-uch kun ichida javob berilishi aytilgan.

Biroq oradan ikki kun o‘tib, 71-poliklinikadan aktyorning turmush o‘rtog‘iga qo‘ng‘iroq bo‘lgan. Yunusovning ta’kidlashicha, telefon orqali suhbatda qiziga 18 yoshgacha nogironlik belgilanishi va onasining unga qarovchi sifatida biriktirilishi mumkinligi aytilgan. Buning uchun esa 300 dollar miqdorida pul so‘ralgan.

“Gap pulning miqdorida emas. Men bu pulni topishim mumkin. Lekin har kuni davolanish yoki hujjatlarini rasmiylashtirish uchun mablag‘ izlayotgan ota-onalarni ko‘ramiz. Bugungi xarajatni topdik, ertaga nima qilamiz, deb o‘ylaydigan oilalar juda ko‘p”, — dedi aktyor.

Yunusov ushbu holatdan norozi bo‘lib, qo‘ng‘iroq qilganini va masalani bevosita o‘zi bilan hal qilishni so‘raganini aytdi. Shundan so‘ng qiziga nogironlik belgilangani, biroq onasi qarovchi sifatida rasmiylashtirilmaganini ma’lum qildi.

Aktyorning fikricha, agar aytilgan 300 dollar berilganida, onasining 18 yoshgacha qiziga qarovchi sifatida biriktirilishi mumkin bo‘lgan.

“Qizim mustaqil ravishda ovqatlanishi, yurishi va boshqa ehtiyojlarini bajarishi mumkin degan xulosa berilgan. Agar u hammasini mustaqil bajara olsa, bizga qarovchi kerak emas edi. Menga alam qilayotgan narsa — pul berilgandagina onasini qarovchi qilib qo‘yish mumkinligi aytilgani”, — deydi u.

Aktyor, shuningdek, vaziyat yuzasidan Sergeli tumanidagi ijtimoiy himoya bo‘limiga murojaat qilganini bildirdi. U yerda xodimlar va yuristlar bilan suhbatlashganini, biroq masala hal bo‘lmaganini ta’kidladi.

Musulmon Yunusov videomurojaatida Shahnoza Mirziyoyevadan holatni shaxsan nazoratga olib, tekshiruv o‘tkazishni so‘radi.

“Shahnoza Mirziyoyeva, sizdan iltimos qilaman, shu masalani shaxsan tekshirishingizni va tagiga yetishingizni so‘rayman. Nogironligi bo‘lgan farzandi bor oilalardan pul talab qilinishi qanchalik to‘g‘ri? Bunday holatlarga chek qo‘yish kerak”, — dedi aktyor.

U ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan ham videomurojaatini Shahnoza Mirziyoyevaga yetkazishda yordam so‘radi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Bugun, 14:06Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Bugun, 13:44Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Bugun, 11:48Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdiZebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdiBugun, 11:10Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Bugun, 10:22Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Bugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi