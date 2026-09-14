Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)

·0·Madaniyat
Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Alisher Uzoqov O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan “Do‘stlik” ordeni bilan taqdirlandi.
  • Mukofotni topshirish marosimida aktyor ko‘ziga yosh kelgani, chunki bu mukofotni u ancha kutganini ta’kidladi.
  • U davlat va yurtboshidan e’tirof olish o‘zi uchun katta ahamiyatga ega ekanini va bu unga yanada katta mas’uliyat yuklashini aytdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan aktyor va rejissyor Alisher Uzoqov “Do‘stlik” ordeni bilan taqdirlandi. Mukofotni unga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddinjon Ismoilov topshirgan.

Taqdirlash marosimida aktyorning ko‘ziga yosh kelgani ko‘pchilik e’tiborini tortdi. Alisher Uzoqov “Intervyu TV” loyihasiga bergan suhbatida o‘sha lahzalarda nimalarni his qilgani haqida gapirdi.

“Yig‘lamadim, ko‘zimga yosh keldi. O‘zim ham bunaqa bo‘ladi, deb o‘ylamagandim. 'Uzoqov Alisher' deyishganda o‘rnimdan turib, bir necha qadam tashlab, mukofotni qo‘lga kiritgunimcha ko‘zimga yosh keldi. Balki shu paytgacha ko‘rgan qiyinchiliklarim, balki bu mukofotni ko‘p kutganim sabab bo‘lgandir. Rostdan ham, men buni ancha kutdim”, — dedi aktyor.

U davlat va yurtboshidan e’tirof olish o‘zi uchun katta ahamiyatga ega ekanini aytib, bunday mukofot unga yanada katta mas’uliyat yuklashini ta’kidladi.

“Boshqa san’atkorlarni bilmayman, lekin shaxsan men davlat tomonidan, yurtboshimiz tomonidan mukofotlanishni kutaman. Bu menga boshqacha ta’sir qiladi, mas’uliyatimni oshiradi”, — dedi Alisher Uzoqov.

Aktyorning aytishicha, mukofotdan so‘ng kelayotgan ko‘plab tabriklar unga xalq mehrini yanada chuqurroq his qilishga yordam bergan.

“Shunda 'Odamlar Alisher Uzoqovni yaxshi ko‘rarkan', degan fikrga keldim. Balki kimlargadir bu gaplarim erish tuyular, lekin rostdan ham men bu mukofotni ancha kutdim. Shuning uchun ham u menga qattiq ta’sir qildi”, — deya so‘zlarini yakunladi u.

Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab kuzatuvchilar Alisher Uzoqovni “Do‘stlik” ordeni bilan taqdirlangani munosabati bilan tabriklamoqda.

Alisher UzoqovDo‘stlik ordeniShavkat MirziyoyevNuriddinjon Ismoilov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Bugun, 17:40Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Bugun, 14:33Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiLolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiBugun, 14:03Ruxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiRuxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiBugun, 02:52G‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarG‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarBugun, 01:56Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)Amira Rashidovaning xonadonida katta shodiyona: qizi Samira turmushga chiqmoqda (video)Bugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi