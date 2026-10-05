Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)

·64·Madaniyat
Shohida Uzoqova Shahzoda Muhammedovani kelin qilmoqchi bo‘lganmi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Eslab eslab" ko'rsatuvida Shahzoda Muhammedova Shohida Uzoqova bilan bog'liq xotiralarini bo'lishdi.
  • Suhbat davomida Shohida Uzoqova bir paytlar Shahzoda Muhammedovani o‘g‘li Alisher Uzoqovga kelin qilmoqchi bo‘lgani ma’lum bo‘ldi.
  • Shahzoda Muhammedova esa Alisher Uzoqov unga yoqmagani sababli turmushga chiqmaganini aytdi.

Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova Sevimli telekanalining “Eslab eslab” ko‘rsatuvida aktrisa Shohida Uzoqova bilan bog‘liq xotiralarini yodga oldi. Suhbat davomida Shohida Uzoqova bir vaqtlar Shahzoda Muhammedovani o‘g‘li Alisher Uzoqovga kelin qilmoqchi bo‘lgani ma’lum bo‘ldi.

Shahzoda Muhammedova bolalik xotiralari haqida gapirar ekan, “Esmeralda” serialini Shohida Uzoqovaning ovozi orqali eslab qolganini aytdi.

“Bolaligim meni “Esmeralda” kinosi bilan bog‘liq. O‘sha paytlarda Instagram, Telegram, TikToklar bo‘lmagan. Mahallaga chiqib, bolalar bilan o‘ynayotganimizda “Esmeralda” boshlanadi, deb dugonalarimiz bilan yugurib uyga kirardik. O‘sha paytlarda hammamiz oilaviy bir dasturxon atrofida ovqatlanardik. Serialni boshidan oxirigacha, ipidan ignasigacha tomosha qilganman. Onam san’atsevar inson bo‘lganlari uchun Shohida Uzoqova degan aktrisa ovoz berganini aytib turardilar”, — dedi Shahzoda Muhammedova.

Oradan yillar o‘tib, Shahzoda Muhammedova kino industriyasiga kirib keladi va “Tundan tonggacha” filmida Shohida Uzoqova bilan birga rol ijro etadi. Aktrisa filmda Shahzodaning qaynonasi obrazini gavdalantirgan.

“Juda xursand bo‘lganman. O‘sha paytda Alisher Uzoqov endi partnyorim bo‘lgan. U og‘ir-vazmin, kamgap edi, menga ataylab yordam bermasdi. Shohida opa esa rollarimga yordam berardilar. Buning uchun kattakon rahmat. Sizni yaxshi ko‘raman. Kinodagi qaynonamni xuddi hayotdagi qaynonamdek his qilaman”, — deya Shohida Uzoqovaga minnatdorlik bildirdi Shahzoda.

Shundan so‘ng Shohida Uzoqova kutilmagan gapni aytdi.

“Hayotda ham kelin qilmoqchi bo‘lganman, lekin sen kelin bo‘lishni xohlamagansan”, — dedi aktrisa.

Shahzoda Muhammedova esa nima sababdan Alisher Uzoqovga turmushga chiqmaganini ochiq aytdi.

“Chunki Alisher Uzoqov menga yoqmagan”, — deya javob berdi dizayner.

Shahzoda MuhammedovaShohida UzoqovaTundan tonggachaEsmeralda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Esmeralda” ovozi sohibasi Shohida Uzoqova 61 yoshda“Esmeralda” ovozi sohibasi Shohida Uzoqova 61 yoshda24 aprel 17:01Nodirbek Abdusattorovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i kim? To‘y qachonga belgilanmoqda?Nodirbek Abdusattorovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i kim? To‘y qachonga belgilanmoqda?Kecha 17:33"Wednesday" 3-mavsum bilan qaytmoqda: suratga olish ishlari yakunlandi"Wednesday" 3-mavsum bilan qaytmoqda: suratga olish ishlari yakunlandiKecha 17:01Xonanda Navruza yana bir bor ona bo‘ldiXonanda Navruza yana bir bor ona bo‘ldiKecha 16:45Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)Mirjalol Nematov yangi taronasidan qisqa parchani e’lon qildi (video)Kecha 11:22Parijda Miu Miu'ning yangi kolleksiyasi namoyish etildi (video)Parijda Miu Miu'ning yangi kolleksiyasi namoyish etildi (video)4 oktabr 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)