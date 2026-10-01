Alisher Uzoqov birrov to‘y xizmati narxini ochiqladi

·3·Madaniyat
Alisher Uzoqov birrov to‘y xizmati narxini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Alisher Uzoqov o‘zbek to‘ylarida birrov xizmati narxi 3 ming dollardan boshlanishini tasdiqladi va bu narx evaziga uch-to‘rtta qo‘shiq ijro etilishini aytdi.
  • Uning ta’kidlashicha, ba’zi oilalar aynan uning “Oshiq yurak” yoki “Nahotki” kabi qo‘shiqlarini eshitishni istab chaqirganida shunday narx aytilishi mumkin.
  • Xonanda to‘y xizmatlariga tez-tez chiqmasligini, ba’zan esa boshqa ishlar sabab takliflarni rad etishiga to‘g‘ri kelishini qo‘shimcha qildi.

Aktyor va xonanda Alisher Uzoqov “Intervyu TV” dasturidagi suhbatda o‘zbek to‘ylaridagi birrov xizmat narxi haqida gapirdi.

Suhbat davomida undan “O‘zbek to‘ylaridagi eng qimmat san’atkor kim?” deb so‘ralganida, Alisher Uzoqov qisqacha “Bilmayman”, deb javob berdi.

Shundan so‘ng jurnalist uning birrov xizmat narxi 3 ming dollardan boshlanishini va uni o‘zi bilgan eng qimmat san’atkor ekanligini aytib, bu ma’lumot to‘g‘ri yoki yo‘qligini so‘radi.

“Ha, shunaqa. Endi eng qimmati men bo‘ldimmi?” — dedi Alisher Uzoqov hazil aralash.

Jurnalist esa 3 ming dollarga birrov doirasida nechta qo‘shiq kuylanishi bilan qiziqdi. Xonanda bu narx evaziga uch-to‘rtta qo‘shiq ijro etilishini aytdi.

Alisher Uzoqov aslida to‘y xizmatlariga tez-tez chiqmasligini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ayrim oilalar aynan uning ijrosini, xususan, “Oshiq yurak” yoki “Nahotki” kabi qo‘shiqlarini eshitishni istab chaqirmoqchi bo‘lishganida, shunday narx aytilishi mumkin.

“Shunaqa yoshlar, shunaqa oilalar borki, 'Alisher Uzoq kerak, aynan 'Oshiq yurak' qo‘shig‘i kerak', deydiganlar bo‘ladi. 'Nahotki' kerak, deydiganlar bo‘ladi. Shunda shunaqa narx aytiladi. Bu kammi?” — dedi xonanda.

Jurnalistning “Ozgina qo‘shish kerak, kam”, degan haziliga Alisher Uzoqov ham kulib javob berdi.

“5 ming qilamizmi? Rizqda baribir. Shuning uchun ham to‘ylarga ko‘p chiqilmaydi. Bo‘lsa, bir-ikkita yoki uchta shunaqa bo‘lib qolishi mumkin”, — dedi u.

Suhbat davomida jurnalist xonandaning vaqti bo‘lsa, 3 ming dollarga to‘yga chiqishi mumkinligini, vaqti bo‘lmasa taklifni rad etishi ehtimoli borligini aytdi. Alisher Uzoqov esa yaqinda shunday holat bo‘lganini esladi.

“Bo‘ldi, yaqinda shunaqa ham. Bora olmadim. Chunki undan oldin boshqa ish olib qo‘yilib, toqqa chiqib ketish kerak bo‘lib qolgandi. Shuning uchun chiqib ketib qoldik”, — dedi aktyor.

Ma’lumot uchun, Alisher Uzoqov “Oshiq yurak”, “Nahotki” kabi qo‘shiqlari hamda kino va seriallardagi rollari bilan tanilgan.

Sizningcha, san’atkorning to‘yda birrov xizmatiga 3 ming dollar to‘lash o‘zini oqlaydimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Alisher UzoqovBirrov xizmatOshiq yurakNahotki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afruza va Alisher Uzoqov yangi duetini taqdim etdi (saundtrek)Afruza va Alisher Uzoqov yangi duetini taqdim etdi (saundtrek)Kecha 17:56Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)14 sentabr 18:29O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?11 sentabr 08:47Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!21 sentabr 15:12Alisher Uzoqovning ko'ziga yosh kelishiga sabab bo'lgan “Do‘stlik” ordeni bilan mukofotlandiAlisher Uzoqovning ko'ziga yosh kelishiga sabab bo'lgan “Do‘stlik” ordeni bilan mukofotlandi30 may 12:59DJ Piligrim ishtirokidagi «Sublimation To‘y» Toshkentda o‘tadiDJ Piligrim ishtirokidagi «Sublimation To‘y» Toshkentda o‘tadi22 iyul 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi