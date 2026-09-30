Afruza va Alisher Uzoqov yangi duetini taqdim etdi (saundtrek)

·0·Madaniyat
Afruza va Alisher Uzoqov yangi duetini taqdim etdi (saundtrek)

Xonanda Afruza hamda aktyor, qo‘shiqchi Alisher UzoqovKurashamiz” nomli duetini taqdim etdi. Kompozitsiya 28 sentyabr kuni YouTube platformasida tinglovchilarga havola qilindi.

“Kurashamiz” tez orada katta ekranlarga chiqishi kutilayotgan “Chempion” badiiy filmining rasmiy saundtreki hisoblanadi.

Qo‘shiq insonning o‘z orzusi va maqsadi yo‘lida kurashishi, turli qiyinchiliklarga qaramay olg‘a intilishi haqida. Unda to‘siqlardan qo‘rqmaslik, o‘z kuchiga ishonish va bir kun kelib orzuga erishish g‘oyasi ilgari surilgan.

Klipda “Chempion” filmidan ayrim lavhalar ham aks etgan. Unda futbolchi bo‘lishni orzu qilgan bolakayning hayoti hikoya qilinadi. U katta futbolga kirib borish va Toshkentdagi akademiyada tahsil olishni istaydi. Biroq oiladagi moddiy qiyinchiliklar uning orzusi sari yo‘lida jiddiy to‘siqqa aylanadi.

Shu tariqa “Kurashamiz” qo‘shig‘i va uning klipi “Chempion” filmining asosiy g‘oyalarini — futbolga bo‘lgan orzu, oila mehri, qiyinchiliklarni yengib o‘tish va maqsad sari intilishni birlashtiradi.

Xonanda AfruzaAlisher UzoqovKurashamizChempion
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?11 sentabr 08:47Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)14 sentabr 18:29Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!Xonanda Afruza muhabbat shahri bo‘lgan Parijda oilasi bilan!20 iyul 11:45Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)6 sentabr 12:13Afruza “Kel jonim” qo‘shig‘i bilan muxlislarini xursand qildiAfruza “Kel jonim” qo‘shig‘i bilan muxlislarini xursand qildi2 may 19:46Afruza “Kel jonim” bilan muxlislar qalbini zabt etdi (video)Afruza “Kel jonim” bilan muxlislar qalbini zabt etdi (video)16 may 21:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi