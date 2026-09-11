O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?
O‘zbek kinosida yangi film premerasi arafasida. Bolalar kontentini rivojlantirish markazi tomonidan suratga olingan «Chempion» kartinasi uchun rasmiy tizer namoyish etildi. Alisher Uzoqov rejissyorlik qilgan filmda o‘zbek kinosida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan bir qator taniqli aktyorlar jamlangan.
So‘nggi yillarda milliy kinoda oilaviy va bolalar auditoriyasiga mo‘ljallangan loyihalarga qiziqish ortib bormoqda. Yangi «Chempion» filmi ham shu yo‘nalishdagi e’tiborli premeralardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Filmning rasmiy tizeri taqdim etilgani esa kartinaning kinoteatrlarga chiqishi yaqinlashganini anglatadi. Ochiq manbalarda ham «Chempion» filmi 1 oktyabrdan kinoteatrlarda namoyish etilishi haqida xabarlar tarqalgan.
«Chempion»da kimlar rol ijro etgan?
Kartinada tomoshabinga yaxshi tanish bo‘lgan tajribali aktyorlar ishtirok etgan.
Film tarkibida:
Matyoqub Matchonov;
Farhod Abdullayev;
Alisher Uzoqov;
Asqar Hikmatov;
Malika Avazova;
Sitora Abdurahmonova
kabi san’atkorlarni ko‘rish mumkin.
Ayniqsa, filmda bir nechta avlod vakillariga mansub aktyorlarning bir loyiha atrofida jamlangani «Chempion»ga qiziqishni yanada oshirmoqda.
Alisher Uzoqov yana katta ekranda
Alisher Uzoqov o‘zbek tomoshabiniga aktyor sifatida yaxshi tanish. U turli yillarda kino va televideniye loyihalarida ishtirok etib, o‘zining o‘ziga xos ijodiy uslubini shakllantirgan.
Yangi filmda esa u nafaqat ijodiy jarayonning asosiy ishtirokchilaridan biri, balki rejissyor sifatida ham namoyon bo‘lmoqda.
«Chempion»ning muhim jihatlaridan biri ham shunda: film orqali Uzoqov o‘zining rejissyorlik qarashlarini kengroq auditoriyaga taqdim etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Nomining o‘ziyoq filmga ishora bermoqda
«Chempion» nomi tasodifiy tanlanmagani tabiiy.
Bunday nom tomoshabindayoq g‘alaba, maqsad sari intilish, raqobat va o‘zini isbotlash kabi mavzularga qiziqish uyg‘otadi. Ayniqsa, bolalar va oilaviy auditoriyaga mo‘ljallangan filmlarda bunday g‘oyalar muhim ahamiyat kasb etadi.
Biroq film syujeti, qahramonlar taqdiri va voqealar qanday rivojlanishi haqidagi asosiy tafsilotlar tizer orqali qanchalik ochib berilgani — premeragacha bo‘lgan qiziqishni saqlab qoladigan jihatlardan biri.
Eng muhimi — filmni qachon ko‘rish mumkin?
Bu savolga javob aniq:
«Chempion» 1 oktyabrdan boshlab O‘zbekiston kinoteatrlarida namoyish etiladi.
Demak, tomoshabinlar yangi filmni katta ekranda ko‘rish uchun ko‘p kutmaydi.
Premera sanasining oktyabr oyi boshiga belgilangani ham filmni yangi kino mavsumining e’tiborli loyihalaridan biriga aylantirishi mumkin.
Tomoshabinni nima kutmoqda?
Hozircha film haqida ochiqlangan ma’lumotlar asosida quyidagi jihatlar ma’lum:
Jihat
Ma’lumot
Film nomi
«Chempion»
Rejissyor
Alisher Uzoqov
Loyiha
Bolalar kontentini rivojlantirish markazi
Janr/yo‘nalish
Bolalar va oilaviy auditoriyaga mo‘ljallangan kino loyiha
Tizer
Rasmiy ravishda taqdim etilgan
Premera
1 oktyabr
Namoyish joyi
O‘zbekiston kinoteatrlari
Endi asosiy sinov — tomoshabin bahosi
Film ustida katta mehnat qilingani ta’kidlanmoqda. Ammo har qanday kino loyihaning haqiqiy bahosi premeradan keyin — tomoshabinning munosabati, zallardagi qiziqish va film haqidagi fikrlar bilan belgilanadi.
«Chempion» esa hozirning o‘zidayoq bir jihati bilan e’tiborni tortib ulgurdi: milliy kinoning taniqli aktyorlari ishtirokidagi yangi film bolalar va oilaviy auditoriya uchun katta ekranga chiqish arafasida.
1 oktyabr kuni esa tizer ortida qanday film yashiringani ma’lum bo‘ladi.
…