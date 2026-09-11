O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?

·5·Madaniyat
O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?

O‘zbek kinosida yangi film premerasi arafasida. Bolalar kontentini rivojlantirish markazi tomonidan suratga olingan «Chempion» kartinasi uchun rasmiy tizer namoyish etildi. Alisher Uzoqov rejissyorlik qilgan filmda o‘zbek kinosida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan bir qator taniqli aktyorlar jamlangan.

So‘nggi yillarda milliy kinoda oilaviy va bolalar auditoriyasiga mo‘ljallangan loyihalarga qiziqish ortib bormoqda. Yangi «Chempion» filmi ham shu yo‘nalishdagi e’tiborli premeralardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Filmning rasmiy tizeri taqdim etilgani esa kartinaning kinoteatrlarga chiqishi yaqinlashganini anglatadi. Ochiq manbalarda ham «Chempion» filmi 1 oktyabrdan kinoteatrlarda namoyish etilishi haqida xabarlar tarqalgan.

«Chempion»da kimlar rol ijro etgan?

Kartinada tomoshabinga yaxshi tanish bo‘lgan tajribali aktyorlar ishtirok etgan.

Film tarkibida:

  • Matyoqub Matchonov;

  • Farhod Abdullayev;

  • Alisher Uzoqov;

  • Asqar Hikmatov;

  • Malika Avazova;

  • Sitora Abdurahmonova

kabi san’atkorlarni ko‘rish mumkin.

Ayniqsa, filmda bir nechta avlod vakillariga mansub aktyorlarning bir loyiha atrofida jamlangani «Chempion»ga qiziqishni yanada oshirmoqda.

Alisher Uzoqov yana katta ekranda

Alisher Uzoqov o‘zbek tomoshabiniga aktyor sifatida yaxshi tanish. U turli yillarda kino va televideniye loyihalarida ishtirok etib, o‘zining o‘ziga xos ijodiy uslubini shakllantirgan.

Yangi filmda esa u nafaqat ijodiy jarayonning asosiy ishtirokchilaridan biri, balki rejissyor sifatida ham namoyon bo‘lmoqda.

«Chempion»ning muhim jihatlaridan biri ham shunda: film orqali Uzoqov o‘zining rejissyorlik qarashlarini kengroq auditoriyaga taqdim etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Nomining o‘ziyoq filmga ishora bermoqda

«Chempion» nomi tasodifiy tanlanmagani tabiiy.

Bunday nom tomoshabindayoq g‘alaba, maqsad sari intilish, raqobat va o‘zini isbotlash kabi mavzularga qiziqish uyg‘otadi. Ayniqsa, bolalar va oilaviy auditoriyaga mo‘ljallangan filmlarda bunday g‘oyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Biroq film syujeti, qahramonlar taqdiri va voqealar qanday rivojlanishi haqidagi asosiy tafsilotlar tizer orqali qanchalik ochib berilgani — premeragacha bo‘lgan qiziqishni saqlab qoladigan jihatlardan biri.

Eng muhimi — filmni qachon ko‘rish mumkin?

Bu savolga javob aniq:

«Chempion» 1 oktyabrdan boshlab O‘zbekiston kinoteatrlarida namoyish etiladi.

Demak, tomoshabinlar yangi filmni katta ekranda ko‘rish uchun ko‘p kutmaydi.

Premera sanasining oktyabr oyi boshiga belgilangani ham filmni yangi kino mavsumining e’tiborli loyihalaridan biriga aylantirishi mumkin.

Tomoshabinni nima kutmoqda?

Hozircha film haqida ochiqlangan ma’lumotlar asosida quyidagi jihatlar ma’lum:

Jihat

Ma’lumot

Film nomi

«Chempion»

Rejissyor

Alisher Uzoqov

Loyiha

Bolalar kontentini rivojlantirish markazi

Janr/yo‘nalish

Bolalar va oilaviy auditoriyaga mo‘ljallangan kino loyiha

Tizer

Rasmiy ravishda taqdim etilgan

Premera

1 oktyabr

Namoyish joyi

O‘zbekiston kinoteatrlari

Endi asosiy sinov — tomoshabin bahosi

Film ustida katta mehnat qilingani ta’kidlanmoqda. Ammo har qanday kino loyihaning haqiqiy bahosi premeradan keyin — tomoshabinning munosabati, zallardagi qiziqish va film haqidagi fikrlar bilan belgilanadi.

«Chempion» esa hozirning o‘zidayoq bir jihati bilan e’tiborni tortib ulgurdi: milliy kinoning taniqli aktyorlari ishtirokidagi yangi film bolalar va oilaviy auditoriya uchun katta ekranga chiqish arafasida.

1 oktyabr kuni esa tizer ortida qanday film yashiringani ma’lum bo‘ladi.

ChempionAlisher Uzoqovbolalar kinosikino premerasiO‘zbekiston kinofilm tizeroilaviy auditoriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiMashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiBugun, 04:44Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumBugun, 01:15O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiO‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdiBugun, 00:01Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaMashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaKecha, 13:50Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariKecha, 13:18Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Kecha, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)