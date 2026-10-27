Prezident: «Kerak bo‘lsa, Gollivudga olib borib o‘qitib kelishga ham tayyorman» (video)

·2·Madaniyat
Prezident: «Kerak bo‘lsa, Gollivudga olib borib o‘qitib kelishga ham tayyorman» (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev kino va televideniye ijodkorlari bilan uchrashuvda yosh aktyorlarning salohiyatini yuqori baholab, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash zarurligini ta’kidladi.
  • Davlat rahbari yosh ijodkorlar uchun maxsus maktab platformasini tashkil etish, ularga grant asosida ta’lim olish va xorijda tajriba orttirish imkoniyatlarini yaratish bo‘yicha topshiriqlar berdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev kino va televideniye ijodkorlari bilan uchrashuv davomida yaqinda namoyish etilgan “Chempion”, “O‘g‘iloy” va “Sersavol” loyihalarida rol ijro etgan bolalar bilan samimiy suhbatlashdi. Uchrashuvda yosh aktyorlar o‘z orzulari, ilk ijodiy tajribalari va quvonchlari bilan o‘rtoqlashdi.

Jumladan, “Chempion” filmida bosh rollarni ijro etgan Shamsiddinov Sherozbek va Firdavs Toshboyev, “O‘g‘iloy” filmi qahramoni hamda “Sersavol” filmida rol o‘ynagan 10 yoshli Shuhrat Sirojiddin o‘z taassurotlari haqida so‘zlab berdi. Bolalar suhbat yakunida tomoshabinlarni ushbu filmlarni ko‘rishga ham taklif qildi.

Yosh aktyorlarning erkin va dadil muloqotini kuzatgan davlat rahbari aktyor Alisher Uzoqovga yuzlanib, bolalar bilan ishlash va ularni tarbiyalash usullari bilan qiziqdi.

“Alisher, bularni qanday qilib shunchalik erkin, dadil muloqot qiladigan, ruhan tetik va katta jasoratlarga tayyor qilib tarbiyalayapsiz? Hamma farzandlarimiz ham bunday muloqotga tayyor bo‘lavermaydi-ku”, — dedi Prezident.

Alisher Uzoqov bunga javoban davlat rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan Bolalar kontentini rivojlantirish markazida qisqa vaqt ichida bir nechta loyiha yo‘lga qo‘yilganini ta’kidladi. Uning aytishicha, loyihalar uchun o‘tkazilgan kastinglarda besh mingdan ortiq bola ishtirok etgan. Bu esa mamlakatimizda iste’dodli yosh aktyorlar ko‘pligini ko‘rsatgan.

Suhbat davomida Shavkat Mirziyoyev yosh aktyorlarning salohiyatiga yuqori baho berib, ularni qo‘llab-quvvatlash muhimligini qayd etdi.

“Bular o‘n yildan keyin kim bo‘lishini tasavvur qilinglar! Bu g‘ayrat, shijoat, bilim, ong va dunyoqarash bilan ular katta yutuqlarga erishishi mumkin”, — dedi davlat rahbari.

Prezident Toshkent shahar hokimiga yosh aktyorlarni alohida e’tirof etish va ularga Prezident sovg‘alarini topshirishni tashkil etish bo‘yicha topshiriq berdi.

Shuningdek, Alisher Uzoqovga Toshkent shahar hokimligi hamda Jahongir Ahmedov bilan birgalikda bir oy ichida yosh ijodkorlar maktabi platformasini tashkil etish vazifasi yuklatildi. Ushbu tashabbus doirasida yoshlar uchun zarur sharoitlar yaratish, jumladan, bino, stipendiya va mukofotlar bilan ta’minlash masalalari ko‘zda tutilgan.

Davlat rahbari yangi maktab yosh kinoijodkorlarning iste’dodini rivojlantirishga xizmat qilishi, ularga oliy ta’lim muassasalarida grant asosida o‘qish va xorijda tajriba orttirish imkoniyatlarini yaratish zarurligini ta’kidladi. U iqtidorli yoshlarni kelgusida Gollivudda ham o‘qitish imkoniyatini ko‘rib chiqishga tayyorligini bildirdi.

“Bular Gollivudda ham O‘zbekiston bayrog‘ini ko‘taradi”, — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Shavkat MirziyoyevAlisher UzoqovBolalar kontentini rivojlantirish markaziYosh ijodkorlar maktabi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)14 sentabr 18:29Alisher Uzoqov soch ektirish taklifiga nega rozi bo‘lmaganini aytdi (video)Alisher Uzoqov soch ektirish taklifiga nega rozi bo‘lmaganini aytdi (video)19 oktabr 20:37Alisher Uzoqov birrov to‘y xizmati narxini ochiqladiAlisher Uzoqov birrov to‘y xizmati narxini ochiqladi1 oktabr 06:09Afruza va Alisher Uzoqov yangi duetini taqdim etdi (saundtrek)Afruza va Alisher Uzoqov yangi duetini taqdim etdi (saundtrek)30 sentabr 17:56O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?O‘zbek kinosida shov-shuv: Alisher Uzoqovning «Chempion» filmi qachon ekranga chiqadi?11 sentabr 08:47“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldi“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldi3 iyul 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari