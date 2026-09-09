Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)
Foto: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi doirasida mamlakatimiz Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva Belgradda Serbiya Birinchi xonimi Tamara Vuchich hamrohligida bir qator tarixiy va madaniy maskanlarga tashrif buyurdi.
Tashriflar orasida Serbiyaning milliy tarixi va ma’naviy merosida alohida o‘rin tutuvchi ikki manzil — Serbiya Milliy muzeyi va Avliyo Savva cherkovi bor. Birinchi xonimlarning ushbu obyektlarga tashrifi ikki mamlakat o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarga ham e’tibor qaratilayotganini ko‘rsatdi.
Belgraddagi ilk manzil — Milliy muzey
Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchich dasturni Serbiya Milliy muzeyiga tashrif bilan boshladi.
U yerda oliy martabali mehmonlar muzey ekspozitsiyalari bilan tanishib, Serbiya tarixi bilan bog‘liq arxeologik topilmalar, serb va jahon san’ati namunalarini tomosha qildilar.
Shuningdek, ular «Etno-mreja» an’anaviy hunarmandchilik ko‘rgazmasi bilan ham tanishdi.
Bu ekspozitsiya Serbiyaning milliy madaniyati va an’anaviy hunarmandchiligiga oid merosini namoyon etuvchi muhim loyihalardan biri sifatida mehmonlar e’tiborini tortdi.
Foto: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Birinchi xonimlar e’tiborini tortgan noyob qo‘lyozma
Muzeydagi eng muhim eksponatlardan biri — Miroslav Injiliga alohida e’tibor qaratildi.
XII asrga oid ushbu qo‘lyozma serb kirill yozuvining eng qadimiy namunalaridan biri hisoblanadi. U nafaqat tarixiy, balki yuksak badiiy qiymati bilan ham ajralib turadi.
Qo‘lyozmaning miniatyuralari nozik va mahorat bilan bezatilgan.
Miroslav Injili 2005 yilda YUNЕSKOning «Jahon xotirasi» xalqaro reyestriga kiritilgan.
Shu jihatdan ushbu qo‘lyozma Serbiyaning milliy madaniy merosida alohida o‘rin tutadi.
Keyingi manzil — Serbiyaning ma’naviy ramzi
Muzeydan so‘ng Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchich dunyodagi eng yirik pravoslav ibodatxonalaridan biri sanaladigan Avliyo Savva cherkoviga tashrif buyurdilar.
Belgradda joylashgan ushbu ulkan inshoot Serbiyaning muhim diniy va ma’naviy ramzlaridan biri hisoblanadi.
Birinchi xonimlar cherkovning o‘ziga xos me’moriy ko‘rinishi va ichki bezagi bilan tanishdilar.
Foto: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Suhbatda madaniy-gumanitar hamkorlik muhokama qilindi
Tashriflar davomida Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchich o‘rtasida samimiy muloqot ham bo‘lib o‘tdi.
Unda O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni yanada rivojlantirish muhimligi ta’kidlandi.
Bu yo‘nalish ikki mamlakat xalqlarining tarixiy va madaniy merosini o‘zaro tanishtirish, gumanitar aloqalarni kengaytirish hamda madaniyat sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Belgraddagi tashrifning asosiy nuqtalari
Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchichning madaniy dasturi bir nechta muhim yo‘nalishni qamrab oldi:
Serbiya Milliy muzeyi ekspozitsiyalari bilan tanishish;
«Etno-mreja» an’anaviy hunarmandchilik ko‘rgazmasini tomosha qilish;
XII asrga oid Miroslav Injili bilan tanishish;
Avliyo Savva cherkoviga tashrif buyurish;
O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni muhokama qilish.
Foto: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Tashrif ortidagi asosiy maqsad
Belgraddagi madaniy dastur oddiy ekskursiyadan ko‘ra kengroq ma’noga ega. U ikki mamlakat o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy munosabatlar bilan bir qatorda, madaniyat va gumanitar sohalardagi hamkorlikni kuchaytirishga intilishni ham namoyon etdi.
Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchichning Serbiya milliy merosining muhim obyektlariga birgalikda tashrif buyurishi esa O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida madaniy muloqotga ham alohida e’tibor qaratilayotganini ko‘rsatdi.
Belgraddagi bu uchrashuvlar ikki mamlakatning tarixiy merosini namoyish etish bilan cheklanmay, O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi madaniy-gumanitar hamkorlikni yanada chuqurlashtirish uchun yangi muloqot nuqtalarini ham belgilab berdi.
…