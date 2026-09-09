Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)

·60·Madaniyat
Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)

Foto: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi doirasida mamlakatimiz Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva Belgradda Serbiya Birinchi xonimi Tamara Vuchich hamrohligida bir qator tarixiy va madaniy maskanlarga tashrif buyurdi.

Tashriflar orasida Serbiyaning milliy tarixi va ma’naviy merosida alohida o‘rin tutuvchi ikki manzil — Serbiya Milliy muzeyi va Avliyo Savva cherkovi bor. Birinchi xonimlarning ushbu obyektlarga tashrifi ikki mamlakat o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarga ham e’tibor qaratilayotganini ko‘rsatdi.

Belgraddagi ilk manzil — Milliy muzey

Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchich dasturni Serbiya Milliy muzeyiga tashrif bilan boshladi.

U yerda oliy martabali mehmonlar muzey ekspozitsiyalari bilan tanishib, Serbiya tarixi bilan bog‘liq arxeologik topilmalar, serb va jahon san’ati namunalarini tomosha qildilar.

Shuningdek, ular «Etno-mreja» an’anaviy hunarmandchilik ko‘rgazmasi bilan ham tanishdi.

Bu ekspozitsiya Serbiyaning milliy madaniyati va an’anaviy hunarmandchiligiga oid merosini namoyon etuvchi muhim loyihalardan biri sifatida mehmonlar e’tiborini tortdi.

Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)

Foto: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Birinchi xonimlar e’tiborini tortgan noyob qo‘lyozma

Muzeydagi eng muhim eksponatlardan biri — Miroslav Injiliga alohida e’tibor qaratildi.

XII asrga oid ushbu qo‘lyozma serb kirill yozuvining eng qadimiy namunalaridan biri hisoblanadi. U nafaqat tarixiy, balki yuksak badiiy qiymati bilan ham ajralib turadi.

Qo‘lyozmaning miniatyuralari nozik va mahorat bilan bezatilgan.

Miroslav Injili 2005 yilda YUNЕSKOning «Jahon xotirasi» xalqaro reyestriga kiritilgan.

Shu jihatdan ushbu qo‘lyozma Serbiyaning milliy madaniy merosida alohida o‘rin tutadi.

Keyingi manzil — Serbiyaning ma’naviy ramzi

Muzeydan so‘ng Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchich dunyodagi eng yirik pravoslav ibodatxonalaridan biri sanaladigan Avliyo Savva cherkoviga tashrif buyurdilar.

Belgradda joylashgan ushbu ulkan inshoot Serbiyaning muhim diniy va ma’naviy ramzlaridan biri hisoblanadi.

Birinchi xonimlar cherkovning o‘ziga xos me’moriy ko‘rinishi va ichki bezagi bilan tanishdilar.

Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)

Foto: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Suhbatda madaniy-gumanitar hamkorlik muhokama qilindi

Tashriflar davomida Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchich o‘rtasida samimiy muloqot ham bo‘lib o‘tdi.

Unda O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni yanada rivojlantirish muhimligi ta’kidlandi.

Bu yo‘nalish ikki mamlakat xalqlarining tarixiy va madaniy merosini o‘zaro tanishtirish, gumanitar aloqalarni kengaytirish hamda madaniyat sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Belgraddagi tashrifning asosiy nuqtalari

Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchichning madaniy dasturi bir nechta muhim yo‘nalishni qamrab oldi:

  • Serbiya Milliy muzeyi ekspozitsiyalari bilan tanishish;

  • «Etno-mreja» an’anaviy hunarmandchilik ko‘rgazmasini tomosha qilish;

  • XII asrga oid Miroslav Injili bilan tanishish;

  • Avliyo Savva cherkoviga tashrif buyurish;

  • O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni muhokama qilish.

Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)

Foto: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Tashrif ortidagi asosiy maqsad

Belgraddagi madaniy dastur oddiy ekskursiyadan ko‘ra kengroq ma’noga ega. U ikki mamlakat o‘rtasidagi siyosiy va iqtisodiy munosabatlar bilan bir qatorda, madaniyat va gumanitar sohalardagi hamkorlikni kuchaytirishga intilishni ham namoyon etdi.

Ziroat Mirziyoyeva va Tamara Vuchichning Serbiya milliy merosining muhim obyektlariga birgalikda tashrif buyurishi esa O‘zbekiston–Serbiya munosabatlarida madaniy muloqotga ham alohida e’tibor qaratilayotganini ko‘rsatdi.

Belgraddagi bu uchrashuvlar ikki mamlakatning tarixiy merosini namoyish etish bilan cheklanmay, O‘zbekiston va Serbiya o‘rtasidagi madaniy-gumanitar hamkorlikni yanada chuqurlashtirish uchun yangi muloqot nuqtalarini ham belgilab berdi.

SerbiyaMuzeyMadaniy aloqalarBirinchi xonimAvliyo Savva cherkoviMiroslav InjiliO‘zbekiston-Serbiya munosabatlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)Kecha, 19:29Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlariTaxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlariKecha, 18:26Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)Kecha, 16:00Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?Kecha, 15:44Xamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladiXamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladiKecha, 12:50Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)Kecha, 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi