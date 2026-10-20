O‘zbekiston fazoni zabt etadi: Oy va Marsni tadqiq etish bo‘yicha kelishuv imzolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston AQSH bilan «Artemida» kelishuvini imzolab, koinotni tinch maqsadlarda tadqiq etish, ilg‘or sun’iy yo‘ldosh tizimlari va yuqori aniqlikdagi ilmiy dasturlarda ishtirok etish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.
- Mazkur kelishuv doirasida O‘zbekistonlik yosh olimlar va muhandislar NASA ilmiy markazlarida malaka oshiradi hamda Oy va Mars missiyalarida ishtirok etadi.
O‘zbekiston kosmik tadqiqotlar, zamonaviy fazoviy texnologiyalar va ilg‘or ilm-fan sohasida jahonning yetakchi aerokosmik agentligi — NASA bilan strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqmoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov hamda rasmiy tashrif bilan yurtimizda bo‘lib turgan AQSH Davlat kotibi Marko Rubio ikki davlat o‘rtasida ko‘p tomonlama istiqbolli aloqalarni nazarda tutuvchi global «Artemida» (Artemis Accords) kelishuvini rasman imzoladilar.
Mazkur hujjat mamlakatimiz uchun koinotni tinch maqsadlarda tadqiq etish, ilg‘or sun’iy yo‘ldosh tizimlari hamda yuqori aniqlikdagi ilmiy dasturlarda bevosita ishtirok etish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi.
«Artemida» kelishuvi nimalarni nazarda tutadi?
Toshkent va Vashington o‘rtasida erishilgan ushbu tarixiy shartnoma bir nechta ustuvor yo‘nalishlarni qamrab oladi:
Malakali milliy kadrlar tayyorlash: O‘zbekistonlik yosh olimlar, muhandislar va astrofiziklarning NASA ilmiy markazlari hamda AQSHning yetakchi texnologiya laboratoriyalarida malaka oshirishi va tajriba almashinuvi yo‘lga qo‘yiladi;
Kosmik texnologiyalar transferi: Fazoviy monitoring, geodeziya, qishloq xo‘jaligi va iqlim o‘zgarishlarini baholashda qo‘llaniladigan eng zamonaviy texnologiyalar va ilmiy ma’lumotlar almashinuvi faollashadi;
Oy va Mars missiyalari: Kelishuv insoniyatning koinotga oid eng yirik loyihalaridan biri — Oy yuzasini o‘zlashtirish hamda Mars sayyorasini chuqur tadqiq etishga qaratilgan xalqaro ilmiy tashabbuslarda O‘zbekistonning ham ishtirok etishini nazarda tutadi.
O‘zbekistonning global kosmik hamkorlik xaritasi
O‘zbekiston milliy fazoviy salohiyatni oshirish maqsadida dunyoning yetakchi kosmik kuchlari va mintaqaviy tuzilmalar bilan hamkorlik geografiyasini kengaytirib bormoqda:
Turkiy davlatlar birdamligi: Mamlakatimiz Turkiy davlatlar tashkilotiga (TDT) a’zo davlatlar bilan kosmik tadqiqotlar bo‘yicha qo‘shma tashabbuslarda faol ishtirok etib kelmoqda;
Mintaqaviy va strategik sheriklar: Shuningdek, Qozog‘iston hamda Xitoy Xalq Respublikasi bilan ham sun’iy yo‘ldosh va ilmiy fazoviy infratuzilmani rivojlantirish yo‘nalishida qator amaliy kelishuvlar muvaffaqiyatli olib borilmoqda;
NASA bilan yangi bosqich: AQSH bilan tuzilgan «Artemida» bitimi esa O‘zbekistonning global kosmik alyanslardagi o‘rni va xalqaro nufuzini sezilarli ravishda mustahkamlaydi.
Izohlar 0
…