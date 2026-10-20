O‘zbekiston fazoni zabt etadi: Oy va Marsni tadqiq etish bo‘yicha kelishuv imzolandi

·93·O‘zbekiston
O‘zbekiston fazoni zabt etadi: Oy va Marsni tadqiq etish bo‘yicha kelishuv imzolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston AQSH bilan «Artemida» kelishuvini imzolab, koinotni tinch maqsadlarda tadqiq etish, ilg‘or sun’iy yo‘ldosh tizimlari va yuqori aniqlikdagi ilmiy dasturlarda ishtirok etish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.
  • Mazkur kelishuv doirasida O‘zbekistonlik yosh olimlar va muhandislar NASA ilmiy markazlarida malaka oshiradi hamda Oy va Mars missiyalarida ishtirok etadi.

O‘zbekiston kosmik tadqiqotlar, zamonaviy fazoviy texnologiyalar va ilg‘or ilm-fan sohasida jahonning yetakchi aerokosmik agentligi — NASA bilan strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov hamda rasmiy tashrif bilan yurtimizda bo‘lib turgan AQSH Davlat kotibi Marko Rubio ikki davlat o‘rtasida ko‘p tomonlama istiqbolli aloqalarni nazarda tutuvchi global «Artemida» (Artemis Accords) kelishuvini rasman imzoladilar.

Mazkur hujjat mamlakatimiz uchun koinotni tinch maqsadlarda tadqiq etish, ilg‘or sun’iy yo‘ldosh tizimlari hamda yuqori aniqlikdagi ilmiy dasturlarda bevosita ishtirok etish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi.

«Artemida» kelishuvi nimalarni nazarda tutadi?

Toshkent va Vashington o‘rtasida erishilgan ushbu tarixiy shartnoma bir nechta ustuvor yo‘nalishlarni qamrab oladi:

  • Malakali milliy kadrlar tayyorlash: O‘zbekistonlik yosh olimlar, muhandislar va astrofiziklarning NASA ilmiy markazlari hamda AQSHning yetakchi texnologiya laboratoriyalarida malaka oshirishi va tajriba almashinuvi yo‘lga qo‘yiladi;

  • Kosmik texnologiyalar transferi: Fazoviy monitoring, geodeziya, qishloq xo‘jaligi va iqlim o‘zgarishlarini baholashda qo‘llaniladigan eng zamonaviy texnologiyalar va ilmiy ma’lumotlar almashinuvi faollashadi;

  • Oy va Mars missiyalari: Kelishuv insoniyatning koinotga oid eng yirik loyihalaridan biri — Oy yuzasini o‘zlashtirish hamda Mars sayyorasini chuqur tadqiq etishga qaratilgan xalqaro ilmiy tashabbuslarda O‘zbekistonning ham ishtirok etishini nazarda tutadi.

O‘zbekistonning global kosmik hamkorlik xaritasi

O‘zbekiston milliy fazoviy salohiyatni oshirish maqsadida dunyoning yetakchi kosmik kuchlari va mintaqaviy tuzilmalar bilan hamkorlik geografiyasini kengaytirib bormoqda:

  • Turkiy davlatlar birdamligi: Mamlakatimiz Turkiy davlatlar tashkilotiga (TDT) a’zo davlatlar bilan kosmik tadqiqotlar bo‘yicha qo‘shma tashabbuslarda faol ishtirok etib kelmoqda;

  • Mintaqaviy va strategik sheriklar: Shuningdek, Qozog‘iston hamda Xitoy Xalq Respublikasi bilan ham sun’iy yo‘ldosh va ilmiy fazoviy infratuzilmani rivojlantirish yo‘nalishida qator amaliy kelishuvlar muvaffaqiyatli olib borilmoqda;

  • NASA bilan yangi bosqich: AQSH bilan tuzilgan «Artemida» bitimi esa O‘zbekistonning global kosmik alyanslardagi o‘rni va xalqaro nufuzini sezilarli ravishda mustahkamlaydi.

NASAArtemida kelishuviBaxtiyor SaidovTDT
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)9 oktabr 00:02Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)30 avgust 16:53Seulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandiSeulda Shavkat Mirziyoyev va Li Chje Myon ishtirokida tarixiy bitimlar imzolandi14 sentabr 23:48O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadiO'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadi1 avgust 11:38Abadiy do‘stlik: O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasida 10 ga yaqin hujjat imzolandiAbadiy do‘stlik: O‘zbekiston va Ozarboyjon o‘rtasida 10 ga yaqin hujjat imzolandi23 avgust 21:06O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)4 iyul 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?