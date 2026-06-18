Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqda
O‘zbekiston Respublikasi sud-huquq tizimida yirik va muhim kadrlar o‘zgarishi ro‘y bermoqda. Mamlakatimiz rahbari tomonidan Oliy majlis Senatiga Oliy sud raisi Baxtiyor Jahongirovich Islomovni egallab turgan yuqori va mas’uliyatli lavozimidan ozod qilish to‘g‘risida rasmiy taqdimnoma kiritildi. Yaqin kunlarda Senatning navbatdagi yalpi majlisida ushbu masala senatorlar tomonidan atroflicha ko‘rib chiqilishi kutilmoqda.
Baxtiyor Islomov yurtimizning huquq-tartibot va sud tizimida ko‘p yillardan buyon salmoqli mehnat qilib kelayotgan, boy tajribaga ega bo‘lgan yirik mutaxassislardan biri hisoblanadi.
Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali tajribali rahbarning bosib o‘tgan boy mehnat faoliyati, egallagan muhim lavozimlari va xizmat yilnomasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Faoliyat davri va yillari
Ish joyi va egallagan yuqori lavozimlari
Bajargan asosiy vazifalari doirasi
• Dastlabki yillar
• Farg‘ona va Toshkent viloyatlari sud tizimi.
• Turli darajadagi mahkamalarda sudyalik vazifasini bajargan.
• 2020 yil noyabrgacha
• Jinoyat ishlari bo‘yicha Toshkent shahar sudi.
• Mazkur yirik shahar sudining raisi sifatida faoliyat yuritgan.
• 2020 yil noyabr
• Prezident maslahatchisining birinchi o‘rinbosari.
• Fuqarolar huquqlarini himoya qilish va murojaatlar bilan ishlash tizimi.
• 2021 yil (bir yildan so‘ng)
• Prezidentning maxsus maslahatchisi.
• Huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish.
• 2022 yil avgustdan buyon
• O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi.
• Oliy Majlis Senati qarori bilan Oliy sud raisi etib saylangan.
Sudyalikdan Oliy sud raisligigacha bo‘lgan sharafli yo‘l
Baxtiyor Islomov o‘zining mehnat faoliyati davomida sud hokimiyatining quyi tizimlaridan boshlab eng yuqori cho‘qqisigacha bo‘lgan mas’uliyatli yo‘lni bosib o‘tgan. U dastlab Farg‘ona va Toshkent viloyatlaridagi sud idoralarida sudyalik qilgan bo‘lsa, keyinchalik poytaxtda o‘z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirdi. Xususan, 2020 yilning noyabr oyiga qadar Jinoyat ishlari bo‘yicha Toshkent shahar sudining raisi lavozimida samarali mehnat qildi.
Uning tashkilotchilik qobiliyati va yuksak salohiyati inobatga olinib, 2020 yilning kuzida davlatimiz rahbarining fuqarolar huquqlarini himoya qilish va murojaatlar bilan ishlash masalalari bo‘yicha maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning birinchi o‘rinbosari etib tayinlandi. Mazkur lavozimda u xalq bilan muloqot qilish va fuqarolarning muammolarini hal etish tizimini yangi bosqichga olib chiqdi.
Prezident administratsiyasidagi faoliyat va Oliy sud rahbarligi
Oradan hech qancha vaqt o‘tmay, ya’ni bir yildan so‘ng, Baxtiyor Islomov yanada mas’uliyatli vazifaga o‘tkazildi. U Rustam Inoyatovning o‘rniga Prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo‘yicha maslahatchisi sifatida ish boshladi. Bu esa uning davlat boshqaruvi va qonun ustuvorligini ta’minlashdagi mavqeini yanada mustahkamladi.
Shundan so‘ng, 2022 yilning avgust oyida bo‘lib o‘tgan Oliy Majlis Senatining rasmiy yalpi majlisida Baxtiyor Jahongirovich Islomov nomzodi to‘liq qo‘llab-quvvatlanib, u O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi etib bir ovozdan saylangan edi. Mana qariyb to‘rt yil davomida u mamlakatimizda sud mustaqilligi va odil sudlovni ta’minlash yo‘lida xizmat qilib keldi.
Zamin siyosiy sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Oliy sud raisi lavozimidagi bunday kutilmagan o‘zgarishlar mamlakatimizda davom etayotgan tizimli islohotlar va kadrlar siyosatining uzviy bir qismidir. Tajribali huquqshunos Baxtiyor Islomovning keyingi faoliyati qaysi sohada davom etishi yoki uning o‘rniga qaysi yuqori salohiyatli nomzod tayinlanishi haqidagi ma’lumotlar yaqin kunlarda Senat majlisidan so‘ng rasman e’lon qilinadi. Biz vaziyat rivojini diqqat bilan kuzatishda davom etamiz.
O‘zbekiston siyosiy hayotidagi eng qaynoq kadrlar almashinuvi, rasmiy taqdimnomalar tafsilotlari va yurtimiz kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…