Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqda

·21·O‘zbekiston
Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqda

O‘zbekiston Respublikasi sud-huquq tizimida yirik va muhim kadrlar o‘zgarishi ro‘y bermoqda. Mamlakatimiz rahbari tomonidan Oliy majlis Senatiga Oliy sud raisi Baxtiyor Jahongirovich Islomovni egallab turgan yuqori va mas’uliyatli lavozimidan ozod qilish to‘g‘risida rasmiy taqdimnoma kiritildi. Yaqin kunlarda Senatning navbatdagi yalpi majlisida ushbu masala senatorlar tomonidan atroflicha ko‘rib chiqilishi kutilmoqda.

Baxtiyor Islomov yurtimizning huquq-tartibot va sud tizimida ko‘p yillardan buyon salmoqli mehnat qilib kelayotgan, boy tajribaga ega bo‘lgan yirik mutaxassislardan biri hisoblanadi.

Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali tajribali rahbarning bosib o‘tgan boy mehnat faoliyati, egallagan muhim lavozimlari va xizmat yilnomasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Faoliyat davri va yillari

Ish joyi va egallagan yuqori lavozimlari

Bajargan asosiy vazifalari doirasi

Dastlabki yillar

• Farg‘ona va Toshkent viloyatlari sud tizimi.

• Turli darajadagi mahkamalarda sudyalik vazifasini bajargan.

2020 yil noyabrgacha

• Jinoyat ishlari bo‘yicha Toshkent shahar sudi.

• Mazkur yirik shahar sudining raisi sifatida faoliyat yuritgan.

2020 yil noyabr

• Prezident maslahatchisining birinchi o‘rinbosari.

• Fuqarolar huquqlarini himoya qilish va murojaatlar bilan ishlash tizimi.

2021 yil (bir yildan so‘ng)

• Prezidentning maxsus maslahatchisi.

• Huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish.

2022 yil avgustdan buyon

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi.

• Oliy Majlis Senati qarori bilan Oliy sud raisi etib saylangan.

Sudyalikdan Oliy sud raisligigacha bo‘lgan sharafli yo‘l

Baxtiyor Islomov o‘zining mehnat faoliyati davomida sud hokimiyatining quyi tizimlaridan boshlab eng yuqori cho‘qqisigacha bo‘lgan mas’uliyatli yo‘lni bosib o‘tgan. U dastlab Farg‘ona va Toshkent viloyatlaridagi sud idoralarida sudyalik qilgan bo‘lsa, keyinchalik poytaxtda o‘z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirdi. Xususan, 2020 yilning noyabr oyiga qadar Jinoyat ishlari bo‘yicha Toshkent shahar sudining raisi lavozimida samarali mehnat qildi.

Uning tashkilotchilik qobiliyati va yuksak salohiyati inobatga olinib, 2020 yilning kuzida davlatimiz rahbarining fuqarolar huquqlarini himoya qilish va murojaatlar bilan ishlash masalalari bo‘yicha maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning birinchi o‘rinbosari etib tayinlandi. Mazkur lavozimda u xalq bilan muloqot qilish va fuqarolarning muammolarini hal etish tizimini yangi bosqichga olib chiqdi.

Prezident administratsiyasidagi faoliyat va Oliy sud rahbarligi

Oradan hech qancha vaqt o‘tmay, ya’ni bir yildan so‘ng, Baxtiyor Islomov yanada mas’uliyatli vazifaga o‘tkazildi. U Rustam Inoyatovning o‘rniga Prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo‘yicha maslahatchisi sifatida ish boshladi. Bu esa uning davlat boshqaruvi va qonun ustuvorligini ta’minlashdagi mavqeini yanada mustahkamladi.

Shundan so‘ng, 2022 yilning avgust oyida bo‘lib o‘tgan Oliy Majlis Senatining rasmiy yalpi majlisida Baxtiyor Jahongirovich Islomov nomzodi to‘liq qo‘llab-quvvatlanib, u O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi etib bir ovozdan saylangan edi. Mana qariyb to‘rt yil davomida u mamlakatimizda sud mustaqilligi va odil sudlovni ta’minlash yo‘lida xizmat qilib keldi.

Zamin siyosiy sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Oliy sud raisi lavozimidagi bunday kutilmagan o‘zgarishlar mamlakatimizda davom etayotgan tizimli islohotlar va kadrlar siyosatining uzviy bir qismidir. Tajribali huquqshunos Baxtiyor Islomovning keyingi faoliyati qaysi sohada davom etishi yoki uning o‘rniga qaysi yuqori salohiyatli nomzod tayinlanishi haqidagi ma’lumotlar yaqin kunlarda Senat majlisidan so‘ng rasman e’lon qilinadi. Biz vaziyat rivojini diqqat bilan kuzatishda davom etamiz.

O‘zbekiston siyosiy hayotidagi eng qaynoq kadrlar almashinuvi, rasmiy taqdimnomalar tafsilotlari va yurtimiz kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiMirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiBugun, 07:54Abdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiAbdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiBugun, 06:43Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiShavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiKecha, 14:50Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadiErtaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadiKecha, 13:41Shavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladiKecha, 10:02Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Kecha, 08:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan