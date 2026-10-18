Saida Mirziyoyeva Serjio Gor bilan Toshkentdagi bozorni aylandi

·76·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva Serjio Gor bilan Toshkentdagi bozorni aylandi

O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor bilan Toshkentdagi mahalliy bozorlardan biriga bordi. Bu haqda amerikalik diplomat 17 oktyabr kuni o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ma’lum qildi.

«O‘zbekistonga qaytganimdan juda xursandman! Do‘stim Saida Mirziyoyeva bilan mahalliy bozorni aylanish menga zavq bag‘ishladi», — deb yozdi Serjio Gor.

Diplomat bozorga tashrifidan so‘ng Buxoro shahriga ham bordi. U yerda u O‘zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov va Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripov bilan birga tarixiy shaharni aylandi.

«Bugun Baxtiyor Saidov va hokim Botir Zaripov bilan tarixiy Buxoroga tashrif buyurish juda yoqimli bo‘ldi. Qo‘shma Shtatlar O‘zbekiston bilan hamkorlikni qadrlaydi va ikki davlat o‘rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashni intiqlik bilan kutmoqda», — deb yozdi AQSH vakili.

Ikki kishi qadimiy g‘ishtli devor yonida va binodan chiqishda turibdi.
Serjio GorBaxtiyor SaidovBotir ZaripovSaida Mirziyoyeva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuvShavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuvKecha 10:20Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)28 sentabr 12:36O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiO‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi23 sentabr 18:06Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?22 sentabr 11:03Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...24 sentabr 12:56Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)27 sentabr 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?