iPhone 17 smartfonlarining yangi narxlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 17 seriyasidagi smartfonlarning eSIM + eSIM hamda SIM + eSIM formatidagi modellari uchun narxlar e'lon qilindi.
- Har ikki toifadagi qurilmalarda ikkitadan IMEI kod ro'yxatdan o'tgan bo'lib, narxlar xotira hajmi va rangiga qarab turlicha belgilangan.
- Ayrim modellar, jumladan iPhone 17 Pro va Pro Max versiyalarining turli xotira sig'imlariga katta chegirmalar taqdim etilgan.
iPhone 17 seriyasi smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi. Quyidagi ro‘yxatda eSIM + eSIM va SIM + eSIM turidagi qurilmalar narxi alohida keltirilgan. Har ikki toifadagi smartfonlarda ikkitadan IMEI ro‘yxatdan o‘tgan.
eSIM + eSIM (2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dollar
iPhone 17 Air:
• 256 GB Blue — 959 dollar
• 256 GB Black — 959 dollar
• 256 GB Gold — 959 dollar
• 256 GB White — 959 dollar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1279 dollar (katta chegirma)
• 256 GB Deep Blue — 1279 dollar (chegirma)
• 256 GB Silver — 1349 dollar
• 512 GB Blue — 1499 dollar
• 512 GB Orange — 1299 dollar (chegirma)
• 512 GB Silver — 1399 dollar
• 1 TB Orange — 1649 dollar (chegirma)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1369 dollar
• 256 GB Orange — 1399 dollar
• 256 GB Silver — 1479 dollar
• 512 GB Deep Blue — 1549 dollar (chegirma)
• 512 GB Orange — 1499 dollar (chegirma)
• 512 GB Silver — 1699 dollar
• 1 TB Orange — 1899 dollar
• 1 TB Blue — 1849 dollar
• 1 TB Silver — 1899 dollar
• 2 TB Blue — 2199 dollar
• 2 TB Orange — 2199 dollar
• 2 TB Silver — 2399 dollar
SIM + eSIM (2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dollar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1349 dollar
• 256 GB Deep Blue — 1399 dollar
• 256 GB Silver — 1439 dollar
• 512 GB Orange — 1499 dollar
• 512 GB Silver — 1599 dollar
• 512 GB Blue — 1629 dollar
• 1 TB Orange — 1699 dollar (katta chegirma)
• 1 TB Silver — 1879 dollar (chegirma)
• 1 TB Blue — 1999 dollar
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1399 dollar (chegirma)
• 256 GB Orange — 1409 dollar
• 256 GB Silver — 1519 dollar
• 512 GB Orange — 1649 dollar
• 512 GB Blue — 1679 dollar (katta chegirma)
• 512 GB Silver — 1729 dollar
• 1 TB Orange — 2029 dollar
• 1 TB Blue — 1949 dollar
• 1 TB Silver — 2099 dollar
• 2 TB Blue — 2399 dollar
• 2 TB Orange — 2399 dollar
• 2 TB Silver — 2499 dollar
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