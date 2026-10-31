O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida havo harorati asosan mavsumiy me’yor atrofida bo‘lishi prognoz qilinmoqda. Biroq ayrim hududlarda ko‘rsatkichlar odatdagidan 1–1,5 daraja yuqori bo‘lishi mumkin. Oy davomida iliq kunlar bilan birga yomg‘irli va sovuq ob-havo ham kuzatiladi.
«O‘zgidromet» ma’lumotlariga ko‘ra, noyabr oyining dastlabki o‘n kunligi nisbatan iliq kelishi kutilmoqda. Shundan keyin esa havo harorati asta-sekin pasayib, kuzning salqin kunlari sezila boshlaydi.
Oy davomida ayrim kunlarda yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor. Harorat ancha pasaygan paytlarda esa mamlakatning ayrim hududlarida qor yog‘ishi ham mumkin.
Yog‘ingarchilik miqdori barcha hududlarda bir xil bo‘lmaydi. Xususan, ayrim joylarda yog‘ingarchilik me’yordan kam, boshqa hududlarda esa ko‘p yillik ko‘rsatkichlar atrofida bo‘lishi prognoz qilingan.
Shunday qilib, noyabr oyida O‘zbekistonda dastlab iliq, keyin esa salqin va yog‘ingarchilikli kunlar kuzatilishi kutilmoqda. Qor yog‘ishi ehtimoli esa ob-havo haroratining pasayishiga bog‘liq bo‘ladi.
Izohlar 0
…