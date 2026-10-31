O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda

·67·O‘zbekiston
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda

O‘zbekistonda noyabr oyida havo harorati asosan mavsumiy me’yor atrofida bo‘lishi prognoz qilinmoqda. Biroq ayrim hududlarda ko‘rsatkichlar odatdagidan 1–1,5 daraja yuqori bo‘lishi mumkin. Oy davomida iliq kunlar bilan birga yomg‘irli va sovuq ob-havo ham kuzatiladi.

«O‘zgidromet» ma’lumotlariga ko‘ra, noyabr oyining dastlabki o‘n kunligi nisbatan iliq kelishi kutilmoqda. Shundan keyin esa havo harorati asta-sekin pasayib, kuzning salqin kunlari sezila boshlaydi.

Oy davomida ayrim kunlarda yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor. Harorat ancha pasaygan paytlarda esa mamlakatning ayrim hududlarida qor yog‘ishi ham mumkin.

Yog‘ingarchilik miqdori barcha hududlarda bir xil bo‘lmaydi. Xususan, ayrim joylarda yog‘ingarchilik me’yordan kam, boshqa hududlarda esa ko‘p yillik ko‘rsatkichlar atrofida bo‘lishi prognoz qilingan.

Shunday qilib, noyabr oyida O‘zbekistonda dastlab iliq, keyin esa salqin va yog‘ingarchilikli kunlar kuzatilishi kutilmoqda. Qor yog‘ishi ehtimoli esa ob-havo haroratining pasayishiga bog‘liq bo‘ladi.

O‘zgidrometob-havo prognoziO‘zbekiston iqlimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

31 oktyabr kuni ob-havo qanday bo‘ladi?31 oktyabr kuni ob-havo qanday bo‘ladi?Kecha 15:32Noyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqdaNoyabr boshida O‘zbekistonda 10 kunlik kuchli yomg‘irlar kutilmoqda28 oktabr 13:16Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?Dam olish kunlari ob-havo qanday bo‘ladi?23 oktabr 19:16O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda 23 oktyabr kuni havo qanday bo‘ladi?22 oktabr 19:32Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:37O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkinO‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkin29 oktabr 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)