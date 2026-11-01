1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi

·68·O‘zbekiston
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi

1 noyabrdan O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalariga oid ikkita muhim yangilik kuchga kiradi. O‘zgarishlardan biri xavfsizlik kamarini taqmagan haydovchilarga, ikkinchisi esa ayrim joylarda uzluksiz chiziqni kesib o‘tish holatlariga taalluqli.

Yangi tartibga ko‘ra, yo‘llardagi radar va kameralar xavfsizlik kamarini taqmagan haydovchilarni ham aniqlay boshlaydi. Qoidabuzarlik qayd etilgan taqdirda, haydovchiga belgilangan tartibda jarima rasmiylashtiriladi.

Shu bilan birga, uzluksiz chiziqni kesib o‘tganlik uchun jarima qo‘llashda ham ayrim istisnolar belgilanmoqda.

Jumladan, chorrahalargacha bo‘lgan 50 metr masofada hamda maxsus ajratilgan qayrilish joylarigacha bo‘lgan 20 metr hududda 1.1 va 1.3 yo‘l chiziqlarini bosib o‘tish yoki kesib o‘tish uchun jarima solinmaydi.

Biroq bu yengillik barcha yo‘l uchastkalariga tegishli emas. Belgilangan hududlardan tashqarida uzluksiz chiziqni kesib o‘tish qoidabuzarlik hisoblanadi va buning uchun jarima saqlanib qoladi.

Shu bois haydovchilar 1 noyabrdan kuchga kiradigan o‘zgarishlarni inobatga olib, yo‘l harakati qoidalariga amal qilishlari lozim.

Yo‘l harakati qoidalariIIV YHXBBYo‘l harakati jarimalariXavfsizlik kamari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydiHaydovchilarga xushxabar: Chorraha va burilishlarda chiziqni bosganlik uchun jarima yozilmaydiBugun 11:221 noyabrdan yo‘l chizig‘ini bosganlik uchun jarima yozilmaydi1 noyabrdan yo‘l chizig‘ini bosganlik uchun jarima yozilmaydiKecha 08:07Yo‘llardagi maxfiy alifbo: Har bir haydovchi bilishi shart bo‘lgan 8 ta norasmiy ishoraYo‘llardagi maxfiy alifbo: Har bir haydovchi bilishi shart bo‘lgan 8 ta norasmiy ishora30 oktabr 21:55Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)Qozog‘istonda voyaga yetmagan o‘g‘lining qilmishi uchun 45 yoshli ayol jazolandi (video)25 oktabr 10:55Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»Antiradar jim turdi, ammo jarima baribir keldi: Haydovchilar bilmaydigan sirli texnik «tuzoq»5 oktabr 10:28Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladi30 iyul 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi