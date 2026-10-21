O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi

·6·O‘zbekiston
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi

O‘zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini takomillashtirishga oid qonun imzolandi. Yangi tartibga ko‘ra, to‘rtta harfning yozilishi o‘zgaradi. Bu haqda Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva ma’lum qildi

Qaysi harflar o‘zgaradi?

Yangilangan alifboda quyidagi o‘zgarishlar nazarda tutilgan:

  • O‘ o‘ → Ö ö

  • G‘ g‘ → Ğ ğ

  • Sh sh → Ş ş

  • Ch ch → Ç ç

Shuningdek, «ng» harflar birikmasi alifboda mustaqil birlik sifatida qolmaydi. Natijada yangi alifbo 28 ta harf va bitta tutuq belgisidan iborat bo‘ladi.

Hujjatlar va darsliklar nima bo‘ladi?

Prezident Administratsiyasi rahbari ta’kidlashicha, alifbodagi o‘zgarishlar aholi va davlat uchun ortiqcha xarajatlar keltirib chiqarmasligi kerak. Shu sababli, avval rasmiylashtirilgan hujjatlar, milliy valyuta va qimmatli qog‘ozlar o‘z kuchida qoladi.

Darsliklar, ko‘cha peshlavhalari va yo‘l ko‘rsatkichlari esa foydalanish muddati tugagach, bosqichma-bosqich yangilanadi.

Qonun rasman e’lon qilinganidan olti oy o‘tgach kuchga kiradi. Demak, yangi alifboga o‘tish darhol emas, belgilangan muddat va bosqichlar asosida amalga oshiriladi.

O‘zbekistonSaida Mirziyoyevalotin alifbosidagi o‘zgarishlaralfobadagi o‘zgarishlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)27 sentabr 08:51Saida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildiSaida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildi3 avgust 14:25Saida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildiSaida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildi31 iyul 13:37Saida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqdaSaida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqda9 iyul 23:53Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiSaida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi30 iyun 22:12Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi21 iyun 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?