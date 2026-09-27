Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)
Xalqaro miqyosdagi nufuzli anjuman doirasida Saida Mirziyoyevaning yuqori minbardan turib so‘zlagan dasturiy nutqi jahon hamjamiyati, siyosatchilar va xalqaro ekspertlarning diqqat markazida bo‘ldi. O‘z chiqishida insoniyat oldida turgan eng ezgu maqsad — odam qadr-qimmatini mutlaq ustuvor qadriyat darajasiga ko‘tarish ekanini alohida qayd etgan Mirziyoyeva bugungi avlod zimmasidagi ulkan tarixiy mas’uliyatni ochiq bayon etdi.
«Biz farzandlarimizga hozirgidan ko‘ra yaxshiroq, inson qadri yuksak bo‘lgan dunyo qoldirishni istaymiz», deya ta’kidlar ekan, u kelajak avlodlar bizni mavjud bo‘lgan imkoniyatlarimiz bilan emas, balki ushbu imkoniyatlarni amalda qanday sarflaganimizga qarab baholashini eslatib o‘tdi. Shuningdek, nutqda O‘zbekiston xalqi va Prezidenti jahonda tinchlik, mustahkam birdamlik, o‘zaro ishonch va inson huquqlari ustun bo‘lgan yangi davrni barpo etishga o‘zining munosib va amaliy hissasini qo‘shishga qat’iy tayyor ekanligi rasman ma’lum qilindi.
«Inson qadri, farzandlar kelajagi va O‘zbekistonning tarixiy chaqirig‘i»: Nutqning 5 ta asosiy nuqtasi
Oliy minbardan yangragan muhim bayonotdan eng salmoqli siyosiy va gumanitar tashabbuslar:
Inson qadri — bosh maqsad: Barcha global islohotlar va xalqaro harakatlar markazida odam manfaati va sha’ni turishi shartligi belgilandi;
Kelajak avlod oldidagi qarz: Bugungi dunyoni kelgusi avlod va bolalarga nisbatan yanada adolatli, xavfsiz va yaxshiroq holatda meros qoldirish bosh burch sifatida ko‘rsatildi;
Imkoniyatlardan foydalanish mas’uliyati: Kelajak insoniyatga berilgan salohiyat bilan emas, balki undan qanday ezgu maqsadlarda foydalanilganiga qarab baho berishi eslatildi;
O‘zbekistonning qat’iy pozitsiyasi: O‘zbekiston xalqi va davlat rahbari global tinchlik hamda birdamlikni ta’minlash yo‘lida har tomonlama kuch berishga tayyorligi e’lon qilindi;
Global ishonchni qayta tiklash: Xalqaro munosabatlarda darz ketayotgan o‘zaro ishonchni aynan insonparvarlik g‘oyalari atrofida qayta tiklash zarurati ko‘tarildi.
Xalqaro kun tartibi va O‘zbekistonning global tashabbusi: Ilmiy-siyosiy taqqos
Saida Mirziyoyeva bayonotining strategik ahamiyati va global muammolar tasnifi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Global maydondagi hozirgi vaziyat va xatarlar
Saida Mirziyoyeva ilgari surgan tamoyillar va yechimlar
Asosiy global qadriyat
Geosiyosiy manfaatlar va moddiy resurslar poygasi
Inson qadri, uning sha’ni va huquqlarining mutlaq ustuvorligi
Kelajak avlod merosi
Ekologik inqirozlar, nizolar va nomutanosib rivojlanish
Hozirgidan ko‘ra adolatliroq, tinch va yaxshiroq dunyo qoldirish
Baholash mezoni
Faqat iqtisodiy va texnologik ko‘rsatkichlar
Mavjud imkoniyatlardan odamlar manfaatida qanday foydalanish
O‘zbekistonning roli
Mintaqaviy tashabbuslar va ichki islohotlar bilan cheklanmaslik
Tinchlik, birdamlik va ishonch barpo etishga to‘liq tayyorlik
Xalqaro rezonans
Ishonch inqirozi va diplomatik sovuqlik davri
Jahon yetakchilarini birdamlik va hamjihatlikka chaqiruv
Diplomatik va gumanitar ekspertiza: Nega ushbu nutq jahonda katta aks-sado berdi?
Xalqaro siyosatshunoslar, diplomatlar va inson huquqlari tahlilchilarining xulosalari:
«Yangi O‘zbekistonning insonparvarlik falsafasi»: Mamlakat ichida «Inson qadri uchun» shiori ostida olib borilayotgan islohotlar endilikda oliy xalqaro tribunalardan global kun tartibiga aylanmoqda; bu esa O‘zbekistonning xalqaro maydonda faol va mas’uliyatli ishtirokchi sifatidagi maqomini kuchaytiradi;
Pragmatik va ma’naviy yondashuv: Bayonotda quruq siyosiy shiorlardan qochilib, aynan amaliy harakatlarga urg‘u berildi; olimlar va siyosatchilar «imkoniyatlardan qanday foydalanish» tamoyili bugungi raqamli va globallashuv davrida har bir davlat rahbari uchun bosh mezon bo‘lishi kerakligini qayd etmoqda;
Kelajak uchun poydevor: Saida Mirziyoyevaning farzandlarimizga yaxshi dunyo qoldirish haqidagi chaqirig‘i ta’lim, sog‘liqni saqlash, gender tengligi va bolalar xavfsizligi bo‘yicha xalqaro loyihalarni yangi bosqichga olib chiqish uchun qudratli turtki bo‘ladi.
Sizningcha, hozirgi murakkab geosiyosiy davrda inson qadrini xalqaro maydonda ustuvor qadriyatga aylantirish uchun dunyo davlatlari birinchi navbatda qanday amaliy qadamlarni tashlashi kerak? Saida Mirziyoyeva ilgari surgan «farzandlarimizga yaxshiroq dunyo qoldirish» tamoyilini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon hamjamiyati diqqatini tortgan ushbu dasturiy tahlilni keng baham ko‘ring!
Izohlar 0
…