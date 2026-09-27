Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)

·0·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)

Xalqaro miqyosdagi nufuzli anjuman doirasida Saida Mirziyoyevaning yuqori minbardan turib so‘zlagan dasturiy nutqi jahon hamjamiyati, siyosatchilar va xalqaro ekspertlarning diqqat markazida bo‘ldi. O‘z chiqishida insoniyat oldida turgan eng ezgu maqsad — odam qadr-qimmatini mutlaq ustuvor qadriyat darajasiga ko‘tarish ekanini alohida qayd etgan Mirziyoyeva bugungi avlod zimmasidagi ulkan tarixiy mas’uliyatni ochiq bayon etdi.

«Biz farzandlarimizga hozirgidan ko‘ra yaxshiroq, inson qadri yuksak bo‘lgan dunyo qoldirishni istaymiz», deya ta’kidlar ekan, u kelajak avlodlar bizni mavjud bo‘lgan imkoniyatlarimiz bilan emas, balki ushbu imkoniyatlarni amalda qanday sarflaganimizga qarab baholashini eslatib o‘tdi. Shuningdek, nutqda O‘zbekiston xalqi va Prezidenti jahonda tinchlik, mustahkam birdamlik, o‘zaro ishonch va inson huquqlari ustun bo‘lgan yangi davrni barpo etishga o‘zining munosib va amaliy hissasini qo‘shishga qat’iy tayyor ekanligi rasman ma’lum qilindi.

«Inson qadri, farzandlar kelajagi va O‘zbekistonning tarixiy chaqirig‘i»: Nutqning 5 ta asosiy nuqtasi

Oliy minbardan yangragan muhim bayonotdan eng salmoqli siyosiy va gumanitar tashabbuslar:

  • Inson qadri — bosh maqsad: Barcha global islohotlar va xalqaro harakatlar markazida odam manfaati va sha’ni turishi shartligi belgilandi;

  • Kelajak avlod oldidagi qarz: Bugungi dunyoni kelgusi avlod va bolalarga nisbatan yanada adolatli, xavfsiz va yaxshiroq holatda meros qoldirish bosh burch sifatida ko‘rsatildi;

  • Imkoniyatlardan foydalanish mas’uliyati: Kelajak insoniyatga berilgan salohiyat bilan emas, balki undan qanday ezgu maqsadlarda foydalanilganiga qarab baho berishi eslatildi;

  • O‘zbekistonning qat’iy pozitsiyasi: O‘zbekiston xalqi va davlat rahbari global tinchlik hamda birdamlikni ta’minlash yo‘lida har tomonlama kuch berishga tayyorligi e’lon qilindi;

  • Global ishonchni qayta tiklash: Xalqaro munosabatlarda darz ketayotgan o‘zaro ishonchni aynan insonparvarlik g‘oyalari atrofida qayta tiklash zarurati ko‘tarildi.

Xalqaro kun tartibi va O‘zbekistonning global tashabbusi: Ilmiy-siyosiy taqqos

Saida Mirziyoyeva bayonotining strategik ahamiyati va global muammolar tasnifi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Global maydondagi hozirgi vaziyat va xatarlar

Saida Mirziyoyeva ilgari surgan tamoyillar va yechimlar

Asosiy global qadriyat

Geosiyosiy manfaatlar va moddiy resurslar poygasi

Inson qadri, uning sha’ni va huquqlarining mutlaq ustuvorligi

Kelajak avlod merosi

Ekologik inqirozlar, nizolar va nomutanosib rivojlanish

Hozirgidan ko‘ra adolatliroq, tinch va yaxshiroq dunyo qoldirish

Baholash mezoni

Faqat iqtisodiy va texnologik ko‘rsatkichlar

Mavjud imkoniyatlardan odamlar manfaatida qanday foydalanish

O‘zbekistonning roli

Mintaqaviy tashabbuslar va ichki islohotlar bilan cheklanmaslik

Tinchlik, birdamlik va ishonch barpo etishga to‘liq tayyorlik

Xalqaro rezonans

Ishonch inqirozi va diplomatik sovuqlik davri

Jahon yetakchilarini birdamlik va hamjihatlikka chaqiruv

Diplomatik va gumanitar ekspertiza: Nega ushbu nutq jahonda katta aks-sado berdi?

Xalqaro siyosatshunoslar, diplomatlar va inson huquqlari tahlilchilarining xulosalari:

  • «Yangi O‘zbekistonning insonparvarlik falsafasi»: Mamlakat ichida «Inson qadri uchun» shiori ostida olib borilayotgan islohotlar endilikda oliy xalqaro tribunalardan global kun tartibiga aylanmoqda; bu esa O‘zbekistonning xalqaro maydonda faol va mas’uliyatli ishtirokchi sifatidagi maqomini kuchaytiradi;

  • Pragmatik va ma’naviy yondashuv: Bayonotda quruq siyosiy shiorlardan qochilib, aynan amaliy harakatlarga urg‘u berildi; olimlar va siyosatchilar «imkoniyatlardan qanday foydalanish» tamoyili bugungi raqamli va globallashuv davrida har bir davlat rahbari uchun bosh mezon bo‘lishi kerakligini qayd etmoqda;

  • Kelajak uchun poydevor: Saida Mirziyoyevaning farzandlarimizga yaxshi dunyo qoldirish haqidagi chaqirig‘i ta’lim, sog‘liqni saqlash, gender tengligi va bolalar xavfsizligi bo‘yicha xalqaro loyihalarni yangi bosqichga olib chiqish uchun qudratli turtki bo‘ladi.

Sizningcha, hozirgi murakkab geosiyosiy davrda inson qadrini xalqaro maydonda ustuvor qadriyatga aylantirish uchun dunyo davlatlari birinchi navbatda qanday amaliy qadamlarni tashlashi kerak? Saida Mirziyoyeva ilgari surgan «farzandlarimizga yaxshiroq dunyo qoldirish» tamoyilini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon hamjamiyati diqqatini tortgan ushbu dasturiy tahlilni keng baham ko‘ring!

Saida MirziyoyevaO‘zbekistoninson qadriglobal tinchlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...24 sentabr 12:56Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?22 sentabr 11:03O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiO‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi23 sentabr 18:06O‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildiO‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildi1 iyun 20:53Kichik Muhammadaliga Prezident maktubi va sovg‘alar topshirildiKichik Muhammadaliga Prezident maktubi va sovg‘alar topshirildiKecha 20:49Toshkent metrosi 56 ta yangi vagon bilan to‘ldirildiToshkent metrosi 56 ta yangi vagon bilan to‘ldirildiKecha 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi