Joze Mourinyo Real Madridga qaytmoqdami? Florentino Perezning shov-shuvli videosi
Joze Mourinyo Real Madrid prezidenti Florentino Perezning saylovoldi kampaniyasi doirasida eʻlon qilingan video tufayli katta mojarolar markazida qoldi. Videoda portugaliyalik mutaxassisning Madrid klubiga qaytishi haqida soʻz boradi, biroq hozirda Benfica bosh murabbiyi boʻlib ishlayotgan Mourinyo bu kadrlar soxta ekanini taʻkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Perezning kampaniyasi tomonidan taqdim etilgan videoda "MOUcha historia por hacer" (Hali qilinadigan tarix koʻp) shiori ostida Mourinyoning qaytishi eʻlon qilingan. Bu holat Benfica rahbariyatining keskin eʻtiroziga sabab boʻldi. Mourinyo klub bilan 2027-yilgacha shartnomaga ega va u darhol rahbariyat bilan bogʻlanib, ushbu videoni yozib bermaganini, tasvirlar sunʻiy intellekt (AI) yordamida yaratilganini maʻlum qildi.
Florentino Perez esa Mourinyoning fazilatlarini yuqori baholab, uni dunyoning eng yaxshi murabbiylaridan biri deb atadi. "Mourinyo Real Madrid uchun juda muhim shaxs edi. U biz bilan rekord darajadagi chempionlikni qoʻlga kiritgan va jamoani yuqori raqobatbardosh darajaga olib chiqqan. Mourinyo va Ibrahima Konate mening birinchi transferlarim boʻladi", — deya taʻkidladi Perez Diario AS nashriga.
7-iyun kuni boʻlib oʻtadigan prezidentlik saylovlarida Perezga Enrique Riquelme raqiblik qilmoqda. Riquelme esa Mourinyoning nomzodini rad etib, oʻzining sport loyihasi butunlay boshqacha ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Mourinyo tajribali murabbiy boʻlsa-da, u klubning kelajakdagi rejalari uchun mos kelmaydi.
…