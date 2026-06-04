Joze Mourinyo Real Madridga qaytmoqdami? Florentino Perezning shov-shuvli videosi

·93·Sport
Joze Mourinyo Real Madridga qaytmoqdami? Florentino Perezning shov-shuvli videosi
Audio versiyasi

Joze Mourinyo Real Madrid prezidenti Florentino Perezning saylovoldi kampaniyasi doirasida eʻlon qilingan video tufayli katta mojarolar markazida qoldi. Videoda portugaliyalik mutaxassisning Madrid klubiga qaytishi haqida soʻz boradi, biroq hozirda Benfica bosh murabbiyi boʻlib ishlayotgan Mourinyo bu kadrlar soxta ekanini taʻkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Perezning kampaniyasi tomonidan taqdim etilgan videoda "MOUcha historia por hacer" (Hali qilinadigan tarix koʻp) shiori ostida Mourinyoning qaytishi eʻlon qilingan. Bu holat Benfica rahbariyatining keskin eʻtiroziga sabab boʻldi. Mourinyo klub bilan 2027-yilgacha shartnomaga ega va u darhol rahbariyat bilan bogʻlanib, ushbu videoni yozib bermaganini, tasvirlar sunʻiy intellekt (AI) yordamida yaratilganini maʻlum qildi.

Florentino Perez esa Mourinyoning fazilatlarini yuqori baholab, uni dunyoning eng yaxshi murabbiylaridan biri deb atadi. "Mourinyo Real Madrid uchun juda muhim shaxs edi. U biz bilan rekord darajadagi chempionlikni qoʻlga kiritgan va jamoani yuqori raqobatbardosh darajaga olib chiqqan. Mourinyo va Ibrahima Konate mening birinchi transferlarim boʻladi", — deya taʻkidladi Perez Diario AS nashriga.

7-iyun kuni boʻlib oʻtadigan prezidentlik saylovlarida Perezga Enrique Riquelme raqiblik qilmoqda. Riquelme esa Mourinyoning nomzodini rad etib, oʻzining sport loyihasi butunlay boshqacha ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Mourinyo tajribali murabbiy boʻlsa-da, u klubning kelajakdagi rejalari uchun mos kelmaydi.

Real MadridJoze MourinyoFlorentino PerezBenficaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi