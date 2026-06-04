Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildi

·47·Texno
Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildi
Audio versiyasi

Motorola kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — Edge 70 Pro+ smartfonini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma Edge 70 Pro modelining takomillashtirilgan talqini boʻlib, periskopik kamera moduli, simsiz quvvatlash texnologiyasi va yangilangan apparat platformasi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning toʻrtta 50 megapikselli datchikdan iborat kamera tizimidir. Asosiy modul optik stabilizatsiyaga ega Sony LYTIA 710 sensoriga asoslangan. Periskopik modul esa 3,5 karra optik va 50 karra gibrid yaqinlashtirish (zoom) imkoniyatini taqdim etadi. Shuningdek, tizim makro-sʼyomka funksiyasiga ega oʻta keng burchakli kamera va 50 MP old kamera bilan toʻldirilgan.

Qurilma MediaTek Dimensity 8500 Extreme chipseti yordamida ishlaydi va 6,8 dyuymli, 144 Gs chastotali AMOLED displey bilan jihozlangan. Ekranning eng yuqori yorqinligi 5200 nitga yetadi. Smartfon 4K formatida soniyasiga 60 kadr tezlikda video yozishni va tasvirlarni sunʼiy intellekt yordamida qayta ishlashni qoʻllab-quvvatlaydi.

Avtonomlik uchun 6500 mA·soat sigʻimli akkumulyator masʼul boʻlib, u 90 W simli, 15 W simsiz va teskari quvvatlash imkoniyatiga ega. Motorola Edge 70 Pro+ korpusi IP68/IP69 hamda MIL-STD-810H harbiy standarti boʻyicha himoyalangan. Qurilma Android 16 operatsion tizimi va Hello UI interfeysi boshqaruvida ishlaydi.

MotorolaSmartfonTexnologiyaAndroid 16Dimensity 8500
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22Vivo X500 Pro Max: 200 MP periskop va Sony LOFIC sensori bilan jihozlanadiBugun, 06:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi