Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradi
Ford kompaniyasi 2029-yilga qadar Buyuk Britaniya va Yevropa bozorlarida beshta yangi avtomobil modelini sotuvga chiqarish orqali keng koʻlamli hujumga oʻtishini eʼlon qildi. Ushbu yangi modellar brendning rallidagi boy merosiga tayangan holda ishlab chiqiladi va mintaqadagi xaridorlarni qaytarishga xizmat qiladi. Yangi qator B va C segmentlarini qamrab olib, ular orasida Bronco uslubidagi SUV, kichik hajmli elektr xatchbek va Renault platformasida quriladigan krossoverlar oʻrin oladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kompaniya, shuningdek, tijorat avtomobillari qatorini kengaytirib, yangi Transit City furgoni bilan birga oʻta kuchli Ranger Super Duty pikapini ham taqdim etishini tasdiqladi. Ford oʻn yillar davomida Fiesta va Focus kabi modellari bilan savdo reytinglarida yetakchilik qilgan boʻlsa-da, soʻnggi yillarda bozor ulushi biroz pasaygan edi. Bunga mazkur modellarni ishlab chiqarishdan toʻxtatib, zavodlarni Volkswagen Group platformasidagi Explorer va Capri elektr krossoverlariga moslashtirish sabab boʻlgan.
Ford kompaniyasining Yevropa boʻlimi rahbari Jim Baumbick brendning mintaqadagi kelajagiga ishonch bildirib, "Biz shunchaki raqobatlashmoqchi emasmiz, biz gʻalaba qozonish uchun keldik", deya taʼkidladi. Yangi strategiya "Ready Set Ford" deb nomlanib, u brendning off-road va yuqori unumdorlikka ega avtomobillar yaratishdagi kuchli tomonlariga eʼtibor qaratadi. Avtomobillarning dizayni va boshqaruv xususiyatlari ralli poygalari ruhida shakllantiriladi.
Yangi modellar qatorida 2028-yildan boshlab Valensiyadagi zavodda ishlab chiqariladigan ixcham SUV alohida ahamiyatga ega. Ushbu avtomobil global Bronco oilasining bir qismi boʻlib, u Ford Kuga bilan bir xil K2 platformasida qurilishi kutilmoqda. Ford rahbari Jim Farleyning soʻzlariga koʻra, kompaniya Bronco nomini shunchaki bitta modeldan butun dunyoga mashhur global brendga aylantirishni maqsad qilgan.
…