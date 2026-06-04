Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradi

·45·Avto
Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradi
Audio versiyasi

Ford kompaniyasi 2029-yilga qadar Buyuk Britaniya va Yevropa bozorlarida beshta yangi avtomobil modelini sotuvga chiqarish orqali keng koʻlamli hujumga oʻtishini eʼlon qildi. Ushbu yangi modellar brendning rallidagi boy merosiga tayangan holda ishlab chiqiladi va mintaqadagi xaridorlarni qaytarishga xizmat qiladi. Yangi qator B va C segmentlarini qamrab olib, ular orasida Bronco uslubidagi SUV, kichik hajmli elektr xatchbek va Renault platformasida quriladigan krossoverlar oʻrin oladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kompaniya, shuningdek, tijorat avtomobillari qatorini kengaytirib, yangi Transit City furgoni bilan birga oʻta kuchli Ranger Super Duty pikapini ham taqdim etishini tasdiqladi. Ford oʻn yillar davomida Fiesta va Focus kabi modellari bilan savdo reytinglarida yetakchilik qilgan boʻlsa-da, soʻnggi yillarda bozor ulushi biroz pasaygan edi. Bunga mazkur modellarni ishlab chiqarishdan toʻxtatib, zavodlarni Volkswagen Group platformasidagi Explorer va Capri elektr krossoverlariga moslashtirish sabab boʻlgan.

Ford kompaniyasining Yevropa boʻlimi rahbari Jim Baumbick brendning mintaqadagi kelajagiga ishonch bildirib, "Biz shunchaki raqobatlashmoqchi emasmiz, biz gʻalaba qozonish uchun keldik", deya taʼkidladi. Yangi strategiya "Ready Set Ford" deb nomlanib, u brendning off-road va yuqori unumdorlikka ega avtomobillar yaratishdagi kuchli tomonlariga eʼtibor qaratadi. Avtomobillarning dizayni va boshqaruv xususiyatlari ralli poygalari ruhida shakllantiriladi.

Yangi modellar qatorida 2028-yildan boshlab Valensiyadagi zavodda ishlab chiqariladigan ixcham SUV alohida ahamiyatga ega. Ushbu avtomobil global Bronco oilasining bir qismi boʻlib, u Ford Kuga bilan bir xil K2 platformasida qurilishi kutilmoqda. Ford rahbari Jim Farleyning soʻzlariga koʻra, kompaniya Bronco nomini shunchaki bitta modeldan butun dunyoga mashhur global brendga aylantirishni maqsad qilgan.

FordBroncoKrossoverElektromobilAvto-olam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiBugun, 08:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Bugun, 06:27Stellantis yangi strategiyani eʻlon qildi: Asosiy eʻtibor mahsulot sifatigaBugun, 05:24Toyota Alphard va Vellfire yangilandi: yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalarBugun, 03:272026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladiBugun, 02:28Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi