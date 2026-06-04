Erling Xoland: Norvegiya termonatori Jahon chempionatida debyut qiladi
Erling Xoland futbol olamidagi "Termonator" maqomini allaqachon qabul qilib boʻlgan. Bir necha yil avval u ijtimoiy tarmoqlarda oʻzini yarim inson, yarim gol urish mashinasi koʻrinishida tasvirlab, muxlislarini bayram bilan tabriklagan edi. Biroq Xolandni faqatgina sovuqqon toʻpurar deb hisoblash xato boʻladi. U oʻz vatani Norvegiya uchun doimo eng yaxshisini istaydigan, hissiyotlarga boy va rang-barang xarakter egasidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Norvegiya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati yoʻllanmasini qoʻlga kiritganida, Erling Xoland oʻzini baxtli his qilishidan koʻra koʻproq "yengil tortganini" tan oldi. Bu kutilgan natija edi, chunki Norvegiya oxirgi marta 1998-yilda mundialda qatnashgan, Yevropa chempionatida esa Xoland tugʻilishidan bir oy oldin — 2000-yilning iyunida koʻrinish bergan edi.
Molde klubida oʻsmirlik chogʻidayoq porlagan Xoland, hatto Martin Odegaard kabi iqtidorlardan ham koʻproq bosim ostida qoldi. Norvegiya kabi futbol merosi boy boʻlmagan davlatni yirik turnirlarga olib chiqish masʼuliyati uning yelkasiga tushdi. Erling esa bu bosimni doimo xush qarshilab kelgan. U oʻzining qanchalik kuchli ekanligini yaxshi biladi va kamtarlikni saqlagan holda mehnat qilishdan toʻxtamaydi.
Xolandning asosiy maqsadlaridan biri otasi Alfie Xolanddan oʻzib ketish edi va u bunga allaqachon erishdi. Endi esa uning oldida yanada katta vazifa turibdi. "Bu menga katta bosim yuklaydi, lekin menga bunday bosim yoqadi. Agar men Erling Xoland boʻlmaganimda, oʻzim ham Erling Xolandga shunday katta talablar qoʻygan boʻlardim", — deydi hujumchi.
…