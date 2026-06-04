Erling Xoland: Norvegiya termonatori Jahon chempionatida debyut qiladi

·47·Sport
Erling Xoland: Norvegiya termonatori Jahon chempionatida debyut qiladi
Audio versiyasi

Erling Xoland futbol olamidagi "Termonator" maqomini allaqachon qabul qilib boʻlgan. Bir necha yil avval u ijtimoiy tarmoqlarda oʻzini yarim inson, yarim gol urish mashinasi koʻrinishida tasvirlab, muxlislarini bayram bilan tabriklagan edi. Biroq Xolandni faqatgina sovuqqon toʻpurar deb hisoblash xato boʻladi. U oʻz vatani Norvegiya uchun doimo eng yaxshisini istaydigan, hissiyotlarga boy va rang-barang xarakter egasidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Norvegiya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati yoʻllanmasini qoʻlga kiritganida, Erling Xoland oʻzini baxtli his qilishidan koʻra koʻproq "yengil tortganini" tan oldi. Bu kutilgan natija edi, chunki Norvegiya oxirgi marta 1998-yilda mundialda qatnashgan, Yevropa chempionatida esa Xoland tugʻilishidan bir oy oldin — 2000-yilning iyunida koʻrinish bergan edi.

Molde klubida oʻsmirlik chogʻidayoq porlagan Xoland, hatto Martin Odegaard kabi iqtidorlardan ham koʻproq bosim ostida qoldi. Norvegiya kabi futbol merosi boy boʻlmagan davlatni yirik turnirlarga olib chiqish masʼuliyati uning yelkasiga tushdi. Erling esa bu bosimni doimo xush qarshilab kelgan. U oʻzining qanchalik kuchli ekanligini yaxshi biladi va kamtarlikni saqlagan holda mehnat qilishdan toʻxtamaydi.

Xolandning asosiy maqsadlaridan biri otasi Alfie Xolanddan oʻzib ketish edi va u bunga allaqachon erishdi. Endi esa uning oldida yanada katta vazifa turibdi. "Bu menga katta bosim yuklaydi, lekin menga bunday bosim yoqadi. Agar men Erling Xoland boʻlmaganimda, oʻzim ham Erling Xolandga shunday katta talablar qoʻygan boʻlardim", — deydi hujumchi.

Erling XolandNorvegiyaJahon ChempionatiManchester SitiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi