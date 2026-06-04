Bavariya darvozaboni Daniel Peretz Sautgempton bilan shartnoma imzolaydi

·111·Sport
Bavariya darvozaboni Daniel Peretz Sautgempton bilan shartnoma imzolaydi
Audio versiyasi

Myunxenning Bavariya klubi darvozabonlar tarkibida oʻzgarishlar qilishda davom etmoqda. Daily Echo nashrining xabar berishicha, isroillik posbon Daniel Peretz jamoani butunlay tark etishga yaqin turibdi. Sautgempton klubi Germaniya rekordchisi bilan 25 yoshli futbolchining transferi boʻyicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Peretz yanvar oyida ijara asosida Sautgempton safiga qoʻshilgan edi. Myunxenliklar safida Manuel Neuer, Jonas Urbig va Sven Ulreich kabi raqobatchilar sababli asosiy tarkibdan umidini uzgan darvozabon, Angliyada oʻzini koʻrsatishga muvaffaq boʻldi. U jamoa muxlislarining yoqimtoyiga aylanib, 26 ta uchrashuvda maydonga tushdi va 9 ta oʻyinda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi.

Garchi Daniel Peretzning Bavariya bilan shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, u faoliyatini Angliyada davom ettirishni afzal koʻrmoqda. Futbolchiga boshqa klublardan ham takliflar boʻlgan, biroq u aynan Sautgempton loyihasiga ishonch bildirgan. Transferning rasmiy tafsilotlari shu hafta oxirigacha eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, Sautgempton atrofida jiddiy mojarolar yuzaga kelgan. Angliya futbol ligasi jamoani josuslik mojarosi sababli Hull Cityga qarshi pley-off finalidan chetlatdi. Shuningdek, jamoaning keyingi mavsumdagi hisobidan toʻrt ochko olib tashlanishi belgilangan. Bunday qiyinchiliklarga qaramay, Peretz jamoaning Angliya Premer-ligasiga qaytishiga yordam bermoqchi.

BavariyaSautgemptonDaniel PeretzTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi