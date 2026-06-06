FIFA prezidenti Janni Infantino O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi va millionlab mahalliy futbol ishqibozlari uzoq yillar davomida intizorlik bilan kutgan tarixiy voqelik nihoyat amalga oshmoqda. Vatanimiz bosh jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba futbol bo‘yicha dunyoning eng nufuzli musobaqasi — Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, barchani birdek quvontirgan edi. Ushbu ulkan muvaffaqiyat va kutilayotgan tarixiy debyut nafaqat yurtimizda, balki xalqaro futbol jamoatchiligi orasida ham katta e’tirofga sazovor bo‘lmoqda.
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rahbari Janni Infantino ham O‘zbekiston milliy terma jamoasining ushbu tarixiy muvaffaqiyatiga alohida e’tibor qaratdi va vakillarimizni qo‘llab-quvvatladi.
«Butun dunyoga o‘z imkoniyatlaringizni namoyon eting!»
FIFA prezidenti o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali o‘zbek futboli oilasiga samimiy va ruhlantiruvchi tilaklarini yo‘lladi. Infantino O‘zbekistonning jahon futbol sahnasiga chiqishi Mundialning eng yorqin voqealaridan biri bo‘lishini ta’kidlab o‘tgan:
«Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan FIFA Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasiga chin qalbdan omad tilayman. Dunyoning eng yirik futbol oqshomidagi tarixiy debyut oldidan milliy jamoaga o‘zimning eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Ular o‘z yurtidagi millionlab muxlislarini faxrlantirishiga, o‘zbek futboli tarixida butunlay yangi sahifa ochishiga hamda butun jahon ahliga o‘zlarining ulkan salohiyatlarini ko‘rsata olishlariga tilakdoshman».
Mundial-2026: Vakillarimizni kutayotgan raqiblar
Ta’kidlash joizki, Shimoliy Amerika (AQSH, Kanada va Meksika) mezbonlik qiladigan ushbu global turnirda hamyurtlarimizni ancha jiddiy va qiziqarli bahslar kutib turibdi. Quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali vakillarimiz joy olgan guruh tarkibi va bo‘lajak raqiblar bilan tanishishingiz mumkin:
Guruh bosqichi
Raqib jamoalar
Raqiblarning o‘ziga xosligi
1-raqamli raqib
Kolumbiya
Janubiy Amerikaning texnik va tezkor futboliga ega jamoasi.
2-raqamli raqib
Portugaliya
Yevropaning eng kuchli, grand va tajribali terma jamoalaridan biri.
3-raqamli raqib
Kongo DR
Jismoniy jihatdan baquvvat va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oluvchi jamoa.
Zamin sharhi: FIFA birinchi rahbari tomonidan O‘zbekiston milliy terma jamoasiga bunday yuksak ehtirom ko‘rsatilishi, yurtimizda futbolni rivojlantirish yo‘lida olib borilayotgan islohotlarning xalqaro miqyosdagi chinakam e’tirofidir. Okean ortida o‘tadigan ushbu ulug‘vor musobaqada yigitlarimiz nafaqat chiroyli o‘yin, balki o‘zbek xalqining irodasi va matonatini ham namoyish eta olishadi. Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR kabi jiddiy raqiblarga qarshi kechadigan bahslarda futbolchilarimizga shijoat va tarixiy g‘alabalar yor bo‘lishini tilab qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
Jahon chempionatining eng so‘nggi tafsilotlari, O‘zbekiston terma jamoasining tayyorgarlik jarayoni va turnir kundaligini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…