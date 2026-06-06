FIFA prezidenti Janni Infantino O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladi

·73·Sport
FIFA prezidenti Janni Infantino O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va millionlab mahalliy futbol ishqibozlari uzoq yillar davomida intizorlik bilan kutgan tarixiy voqelik nihoyat amalga oshmoqda. Vatanimiz bosh jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba futbol bo‘yicha dunyoning eng nufuzli musobaqasi — Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, barchani birdek quvontirgan edi. Ushbu ulkan muvaffaqiyat va kutilayotgan tarixiy debyut nafaqat yurtimizda, balki xalqaro futbol jamoatchiligi orasida ham katta e’tirofga sazovor bo‘lmoqda.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) rahbari Janni Infantino ham O‘zbekiston milliy terma jamoasining ushbu tarixiy muvaffaqiyatiga alohida e’tibor qaratdi va vakillarimizni qo‘llab-quvvatladi.

«Butun dunyoga o‘z imkoniyatlaringizni namoyon eting!»

FIFA prezidenti o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali o‘zbek futboli oilasiga samimiy va ruhlantiruvchi tilaklarini yo‘lladi. Infantino O‘zbekistonning jahon futbol sahnasiga chiqishi Mundialning eng yorqin voqealaridan biri bo‘lishini ta’kidlab o‘tgan:

«Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan FIFA Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasiga chin qalbdan omad tilayman. Dunyoning eng yirik futbol oqshomidagi tarixiy debyut oldidan milliy jamoaga o‘zimning eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Ular o‘z yurtidagi millionlab muxlislarini faxrlantirishiga, o‘zbek futboli tarixida butunlay yangi sahifa ochishiga hamda butun jahon ahliga o‘zlarining ulkan salohiyatlarini ko‘rsata olishlariga tilakdoshman».

Mundial-2026: Vakillarimizni kutayotgan raqiblar

Ta’kidlash joizki, Shimoliy Amerika (AQSH, Kanada va Meksika) mezbonlik qiladigan ushbu global turnirda hamyurtlarimizni ancha jiddiy va qiziqarli bahslar kutib turibdi. Quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali vakillarimiz joy olgan guruh tarkibi va bo‘lajak raqiblar bilan tanishishingiz mumkin:

Guruh bosqichi

Raqib jamoalar

Raqiblarning o‘ziga xosligi

1-raqamli raqib

Kolumbiya

Janubiy Amerikaning texnik va tezkor futboliga ega jamoasi.

2-raqamli raqib

Portugaliya

Yevropaning eng kuchli, grand va tajribali terma jamoalaridan biri.

3-raqamli raqib

Kongo DR

Jismoniy jihatdan baquvvat va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oluvchi jamoa.

Zamin sharhi: FIFA birinchi rahbari tomonidan O‘zbekiston milliy terma jamoasiga bunday yuksak ehtirom ko‘rsatilishi, yurtimizda futbolni rivojlantirish yo‘lida olib borilayotgan islohotlarning xalqaro miqyosdagi chinakam e’tirofidir. Okean ortida o‘tadigan ushbu ulug‘vor musobaqada yigitlarimiz nafaqat chiroyli o‘yin, balki o‘zbek xalqining irodasi va matonatini ham namoyish eta olishadi. Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR kabi jiddiy raqiblarga qarshi kechadigan bahslarda futbolchilarimizga shijoat va tarixiy g‘alabalar yor bo‘lishini tilab qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

Jahon chempionatining eng so‘nggi tafsilotlari, O‘zbekiston terma jamoasining tayyorgarlik jarayoni va turnir kundaligini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

FIFAGianni InfantinoO'zbekistonAQShKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi