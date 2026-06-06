Instagram’dan keyingi hayot: Yangi avlod ijtimoiy ilovalari bilan tanishing

·55·Texno
Instagram’dan keyingi hayot: Yangi avlod ijtimoiy ilovalari bilan tanishing

Yillar davomida ijtimoiy tarmoqlar olami Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (YouTube), Snapchat, TikTok va X kabi texnologik gigantlar nazoratida boʻlib keldi. Biroq, bugungi kunda koʻplab startaplar ushbu gigantlarga qarshi chiqib, odamlarni tor doiradagi qiziqishlar va jamoalar bilan bogʻlaydigan shaxsiy ijtimoiy platformalarni yaratmoqda. Agar siz anʼanaviy Big Tech mahsulotlaridan charchagan boʻlsangiz, bozorda bir qator qiziqarli muqobillar paydo boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Retro ilovasi sobiq Instagram xodimlari tomonidan yaratilgan boʻlib, u fotosuratlarni yanada shaxsiy va xavfsiz formatda ulashishga moʻljallangan. Bu yerda siz haftalik eng yaxshi suratlaringizni tanlashingiz, albomlar yaratishingiz va xotiralaringizni yaqin doʻstlaringiz bilan boʻlishishingiz mumkin. Maxfiylik sozlamalari esa suratlaringizni kimlar koʻra olishini toʻliq nazorat qilish imkonini beradi.

Ijodkorlar uchun moʻljallangan Cosmos ilovasi Pinterest platformasiga oʻziga xos muqobil boʻlib, u yerda foydalanuvchilar ranglar, kalit soʻzlar yoki rasmlar orqali oʻz didlariga mos profil yaratishlari mumkin. Indigo ilovasi esa bir vaqtning oʻzida ham Mastodon, ham Bluesky tarmoqlaridan foydalanish imkonini beradi. Bu ilova markazlashmagan ijtimoiy tarmoqlarni yagona interfeysda birlashtirib, postlarni bir vaqtda ikkala platformaga joylashga yordam beradi.

Corner ilovasi oʻzini "ijtimoiy Google Maps" deb ataydi. Hozirda 125 mingdan ortiq foydalanuvchiga ega ushbu platformada odamlar oʻzlarining sevimli manzillari, restoranlari va yashirin maskanlari roʻyxatini tuzib, boshqalar bilan ulashadilar. Qisqa videolar ishqibozlari uchun esa afsonaviy Vine loyihasining davomchisi — Divine ilovasi taqdim etildi. Unda 500 mingdan ortiq arxiv videolar mavjud boʻlib, foydalanuvchilar yana 6 soniyali qisqa roliklar yaratish imkoniga ega boʻlishdi.

Ijtimoiy TarmoqlarStartaplarInstagramTexnologiyaIlovalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiYandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiKecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus