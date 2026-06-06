Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»
Yevropa futboli afsonalari va yangi avlod yulduzlari o‘rtasidagi virtual bahslar hamda qiziqarli fikrlar almashinuvi har doim millionlab ishqibozlarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. Ayniqsa, gap zamondoshlarimizni o‘z o‘yini bilan hayratga solayotgan yosh iqtidorlar haqida ketganda, sobiq yulduzlarning bayonotlari yanada qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ladi. Ana shunday shov-shuvli chiqishlardan biri «Manchester Yunayted» hamda Fransiya terma jamoasining sobiq afsonaviy chap qanot himoyachisi Patris Evra tomonidan amalga oshirildi.
Tajribali sobiq futbolchi bugungi kunda «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi safida yorqin o‘yinlar namoyish etayotgan o‘ng qanot vingeri Lamin Yamal bilan ehtimoliy to‘qnashuvi qanday yakunlanishi haqida o‘z taxminlarini o‘rtoqlashdi.
«Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»
Nufuzli «ESPN UK» nashrining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida keltirilishicha, Evra o‘zining eng gullagan (praym) davrida har qanday hujumchi uchun haqiqiy dahshat bo‘lganini va yosh yulduzga ham hech qanday imkoniyat qoldirmasligini hazilomuz, ammo ishonch bilan ta’kidlagan:
«Agar men o‘zimning eng yuqori sport formamda bo‘lganimda va maydonda Yamalga qarshi to‘qnash kelganimda, uni shunchaki tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim. Meni ma’zur tutasan, Lamin. Senga bo‘lgan hurmatim va mahabbatim bo‘lakcha... Ammo Krishtianu Ronaldu, Lionel Messi va menga qarshi maydonga tushgan boshqa buyuk futbolchilardan so‘rang — ular mening qanotimda harakat qilishganda, men umuman rahm-shafqat nimaligini bilmasdim va hech qachon yaxshi yigit bo‘lmaganman».
Lamin Yamalning «Barselona»dagi dahshatli statistikasi
Patris Evraning bunday keskin bayonot berishi bejiz emas. Zero, «Barselona» akademiyasi («La Masiya») tarbiyalanuvchisi hisoblangan bu yosh yigit ayni paytda kataloniyaliklarning eng xavfli quroliga aylanib ulgurgan. Quyidagi integratsiyalashgan jadvalda 18 yoshli vingerning ortda qolgan mavsumdagi fenomenal ko‘rsatkichlari aks etgan:
Futbolchining maqomi
Mavsumdagi umumiy o‘yinlari
Urilgan gollar soni
Samarali uzatmalar (Assist)
Lamin Yamal (18 yosh)
45 ta uchrashuv
24 ta gol
18 ta golli uzatma
Yosh bo‘lishiga qaramay, barcha turnirlarda qayd etilgan ushbu raqamlar Yamalning zamonaviy futbolda qanchalik katta kuchga aylanayotganini va uni to‘xtatish har qanday himoyachi uchun haqiqiy bosh og‘rig‘i ekanligini yaqqol ko‘rsatib turibdi.
Zamin sharhi: Patris Evra o‘z davrida «Manchester Yunayted»ning oltin davrini shakllantirgan, APL va YECHL kuboklarini boshi ustiga ko‘targan dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri edi. Uning Messi va Ronaldu kabi titanlarga qarshi o‘yinlardagi tajribasi katta maktab hisoblanadi. Evraning Lamin Yamal haqidagi fikrlarida ham afsonaviy himoyachilarga xos bo‘lgan xarakter va yosh yulduzning mahoratiga bo‘lgan yashirin tan olish tuyg‘usi yotibdi. Ko‘ramiz, kelajakda Kataloniya faxri Evra aytgan o‘sha buyuklar darajasiga ko‘tarila olarmikin. Yangi mavsumda yosh vingerga yanada yorqin g‘alabalar tilaymiz!
Yevropa futbolining eng shov-shuvli bayonotlari, «Barselona» va boshqa top-klublar atrofidagi qiziqarli voqealar hamda sport olamining eng eksklyuziv yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…