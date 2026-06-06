Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»

·75·Sport
Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»

Yevropa futboli afsonalari va yangi avlod yulduzlari o‘rtasidagi virtual bahslar hamda qiziqarli fikrlar almashinuvi har doim millionlab ishqibozlarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. Ayniqsa, gap zamondoshlarimizni o‘z o‘yini bilan hayratga solayotgan yosh iqtidorlar haqida ketganda, sobiq yulduzlarning bayonotlari yanada qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ladi. Ana shunday shov-shuvli chiqishlardan biri «Manchester Yunayted» hamda Fransiya terma jamoasining sobiq afsonaviy chap qanot himoyachisi Patris Evra tomonidan amalga oshirildi.

Tajribali sobiq futbolchi bugungi kunda «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi safida yorqin o‘yinlar namoyish etayotgan o‘ng qanot vingeri Lamin Yamal bilan ehtimoliy to‘qnashuvi qanday yakunlanishi haqida o‘z taxminlarini o‘rtoqlashdi.

«Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»

Nufuzli «ESPN UK» nashrining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida keltirilishicha, Evra o‘zining eng gullagan (praym) davrida har qanday hujumchi uchun haqiqiy dahshat bo‘lganini va yosh yulduzga ham hech qanday imkoniyat qoldirmasligini hazilomuz, ammo ishonch bilan ta’kidlagan:

«Agar men o‘zimning eng yuqori sport formamda bo‘lganimda va maydonda Yamalga qarshi to‘qnash kelganimda, uni shunchaki tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim. Meni ma’zur tutasan, Lamin. Senga bo‘lgan hurmatim va mahabbatim bo‘lakcha... Ammo Krishtianu Ronaldu, Lionel Messi va menga qarshi maydonga tushgan boshqa buyuk futbolchilardan so‘rang — ular mening qanotimda harakat qilishganda, men umuman rahm-shafqat nimaligini bilmasdim va hech qachon yaxshi yigit bo‘lmaganman».

Lamin Yamalning «Barselona»dagi dahshatli statistikasi

Patris Evraning bunday keskin bayonot berishi bejiz emas. Zero, «Barselona» akademiyasi («La Masiya») tarbiyalanuvchisi hisoblangan bu yosh yigit ayni paytda kataloniyaliklarning eng xavfli quroliga aylanib ulgurgan. Quyidagi integratsiyalashgan jadvalda 18 yoshli vingerning ortda qolgan mavsumdagi fenomenal ko‘rsatkichlari aks etgan:

Futbolchining maqomi

Mavsumdagi umumiy o‘yinlari

Urilgan gollar soni

Samarali uzatmalar (Assist)

Lamin Yamal (18 yosh)

45 ta uchrashuv

24 ta gol

18 ta golli uzatma

Yosh bo‘lishiga qaramay, barcha turnirlarda qayd etilgan ushbu raqamlar Yamalning zamonaviy futbolda qanchalik katta kuchga aylanayotganini va uni to‘xtatish har qanday himoyachi uchun haqiqiy bosh og‘rig‘i ekanligini yaqqol ko‘rsatib turibdi.

Zamin sharhi: Patris Evra o‘z davrida «Manchester Yunayted»ning oltin davrini shakllantirgan, APL va YECHL kuboklarini boshi ustiga ko‘targan dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri edi. Uning Messi va Ronaldu kabi titanlarga qarshi o‘yinlardagi tajribasi katta maktab hisoblanadi. Evraning Lamin Yamal haqidagi fikrlarida ham afsonaviy himoyachilarga xos bo‘lgan xarakter va yosh yulduzning mahoratiga bo‘lgan yashirin tan olish tuyg‘usi yotibdi. Ko‘ramiz, kelajakda Kataloniya faxri Evra aytgan o‘sha buyuklar darajasiga ko‘tarila olarmikin. Yangi mavsumda yosh vingerga yanada yorqin g‘alabalar tilaymiz!

Yevropa futbolining eng shov-shuvli bayonotlari, «Barselona» va boshqa top-klublar atrofidagi qiziqarli voqealar hamda sport olamining eng eksklyuziv yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Patrice EvraLamine YamalManchester UnitedBarcelonaCristiano Ronaldo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi