O‘zbekiston Qahramoni Ibrohim G‘ofurov vafot etdi — adabiyotimiz katta yo‘qotish

·62·Madaniyat
O‘zbekiston Qahramoni Ibrohim G‘ofurov vafot etdi — adabiyotimiz katta yo‘qotish

Bugun, 6 iyun kuni taniqli yozuvchi, tarjimon va jamoat arbobi Ibrohim G‘ofurov 88 yoshida vafot etdi. Bu haqda O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi ma’lum qildi.

Ibrohim G‘ofurov 1937 yil 27 dekabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. U o‘z faoliyati davomida adabiyotshunoslik, tanqid va badiiy tarjima sohalarida samarali mehnat qilib, milliy adabiyot rivojiga katta hissa qo‘shgan.

U turli yillarda nashriyot va matbuot sohalarida faoliyat yuritib, “O‘zbekiston adabiyot va san’ati” gazetasida rahbarlik lavozimlarida ishlagan. Shuningdek, “Milliy tiklanish” demokratik partiyasiga asos solib, siyosiy hayotda ham faol ishtirok etgan.

Adib jahon adabiyotining yirik namoyandalari asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilgan. Jumladan, Fyodor Dostoyevskiy, Ernest Xeminguey, Chingiz Aytmatov va boshqa yozuvchilarning mashhur asarlari uning tarjimasida kitobxonlarga yetib borgan. Ayniqsa, Jeyms Joysning “Uliss” asari tarjimasi katta e’tiborga sazovor bo‘lgan.

Ibrohim G‘ofurov “Do‘stlik” ordeni sohibi, qator mukofotlar laureati bo‘lib, 2021 yilda “O‘zbekiston Qahramoni” unvoni bilan taqdirlangan.

Ma’lum qilinishicha, marhumning janoza namozi 7 iyun kuni bomdod namozidan so‘ng Hazrati Imom jome masjidida o‘qiladi. U Teshik qopqoq qabristoniga dafn etiladi.

Ibrohim G'afurovO'zbekistonToshkentFedor DostoevskiyJeyms Joys
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bobur Mansurov rafiqasi bilan romantik sayohatga chiqdiBobur Mansurov rafiqasi bilan romantik sayohatga chiqdiKecha, 16:35Hosila Rahimovaning bolalar zo‘ravonligiga qarshi mavzudagi chiqishi tarmoqlarda e’tibor qozondi! (video)Hosila Rahimovaning bolalar zo‘ravonligiga qarshi mavzudagi chiqishi tarmoqlarda e’tibor qozondi! (video)Kecha, 13:47Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Nargiza Abdullayeva 28 yil o‘tib, “Charxpalak”dagi raqsini takrorladi(video)Kecha, 10:27O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!O‘zbek to‘marisi Hosila Rahimova 10 yillik tanaffusdan so‘ng katta sahnaga qaytdi!Kecha, 07:40Lola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiLola oilasi bilan koreys trendini takrorlab ko‘rdiKecha, 06:12Rayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiRayhon 25 yildan so‘ng metroga tushib hayratlandiKecha, 06:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!