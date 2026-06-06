Arzon Xitoy DDR5 xotirasi — afsona: CXMT chiplari narxi Samsung bilan teng

·97·Texno
Arzon Xitoy DDR5 xotirasi — afsona: CXMT chiplari narxi Samsung bilan teng

Xitoyning ChangXin Memory Technologies (CXMT) xotira ishlab chiqaruvchisi DDR5 bozorida demping siyosatini yuritmayapti. Kompaniya oʻz chiplarini soha yetakchilari — Samsung Electronics, SK Hynix va Micron Technology bilan deyarli bir xil narxlarda sotmoqda. Bu haqda Computex Taipei koʻrgazmasida xotira modullari ishlab chiqaruvchilari vakillari maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bugungi kunda CXMT kompaniyasining asosiy ustunligi mahsulotning arzonligida emas, balki mijozlarga yetkazib berishga tayyor boʻlgan boʻsh DRAM hajmlari mavjudligidadir. Yuqori talab va xotira chiplarining vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan tanqisligi fonida, bu modul ishlab chiqaruvchilari uchun muhim afzallikka aylanmoqda.

Hozircha Xitoy kompaniyasi ommaviy segmentga eʼtibor qaratgan va eng ilgʻor xotira texnologiyalari boʻyicha yetakchilikka daʼvo qilmayapti. CXMT chiplari allaqachon budjetli va oʻrta narxdagi DDR5 modullarida qoʻllanilmoqda, ularning eʼlon qilingan tezligi esa 8000 MT/s gacha yetadi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi RDIMM formatidagi server xotiralarini chiqarishni ham oʻzlashtirgan.

Shu bilan birga, CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM va CSODIMM kabi murakkabroq va zamonaviy segmentlarda kompaniya jahonning yetakchi oʻyinchilaridan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bozor ishtirokchilari CXMT chiplarini oʻz modullari tarkibida sinovdan oʻtkazishda davom etayotganini bildirishdi. Dastlabki bosqichda bunday yechimlar asosan Xitoy ichki bozoriga yoʻnaltiriladi.

Hamkorlar CXMTʻning yana bir afzalligi sifatida mijozlar bilan ishlashdagi moslashuvchan yondashuvni qayd etishmoqda. Yirik yetkazib beruvchilardan farqli oʻlaroq, Xitoy kompaniyasi xarid hajmi boʻyicha qatʼiy jarimalar va shartnomaviy cheklovlarni qoʻllamaydi. Bu esa CXMTʻni, ayniqsa hozirgi taqchillik davrida, modul ishlab chiqaruvchilari uchun jozibador yetkazib beruvchiga aylantirmoqda.

DDR5CXMTSamsungMicronTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiYandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiKecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus