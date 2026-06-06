Arzon Xitoy DDR5 xotirasi — afsona: CXMT chiplari narxi Samsung bilan teng
Xitoyning ChangXin Memory Technologies (CXMT) xotira ishlab chiqaruvchisi DDR5 bozorida demping siyosatini yuritmayapti. Kompaniya oʻz chiplarini soha yetakchilari — Samsung Electronics, SK Hynix va Micron Technology bilan deyarli bir xil narxlarda sotmoqda. Bu haqda Computex Taipei koʻrgazmasida xotira modullari ishlab chiqaruvchilari vakillari maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bugungi kunda CXMT kompaniyasining asosiy ustunligi mahsulotning arzonligida emas, balki mijozlarga yetkazib berishga tayyor boʻlgan boʻsh DRAM hajmlari mavjudligidadir. Yuqori talab va xotira chiplarining vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan tanqisligi fonida, bu modul ishlab chiqaruvchilari uchun muhim afzallikka aylanmoqda.
Hozircha Xitoy kompaniyasi ommaviy segmentga eʼtibor qaratgan va eng ilgʻor xotira texnologiyalari boʻyicha yetakchilikka daʼvo qilmayapti. CXMT chiplari allaqachon budjetli va oʻrta narxdagi DDR5 modullarida qoʻllanilmoqda, ularning eʼlon qilingan tezligi esa 8000 MT/s gacha yetadi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi RDIMM formatidagi server xotiralarini chiqarishni ham oʻzlashtirgan.
Shu bilan birga, CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM va CSODIMM kabi murakkabroq va zamonaviy segmentlarda kompaniya jahonning yetakchi oʻyinchilaridan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bozor ishtirokchilari CXMT chiplarini oʻz modullari tarkibida sinovdan oʻtkazishda davom etayotganini bildirishdi. Dastlabki bosqichda bunday yechimlar asosan Xitoy ichki bozoriga yoʻnaltiriladi.
Hamkorlar CXMTʻning yana bir afzalligi sifatida mijozlar bilan ishlashdagi moslashuvchan yondashuvni qayd etishmoqda. Yirik yetkazib beruvchilardan farqli oʻlaroq, Xitoy kompaniyasi xarid hajmi boʻyicha qatʼiy jarimalar va shartnomaviy cheklovlarni qoʻllamaydi. Bu esa CXMTʻni, ayniqsa hozirgi taqchillik davrida, modul ishlab chiqaruvchilari uchun jozibador yetkazib beruvchiga aylantirmoqda.
…