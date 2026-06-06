Koinotda umumiy kuzatuv: AQSH sunʼiy yoʻldoshi Xitoy raketasini suratga oldi
Amerikaning Vantor kompaniyasi koinotdan olingan noyob va noodatiy tasvirni eʼlon qildi. WorldView Legion sunʼiy yoʻldoshi orbitadagi Xitoyning Long March 3B raketasining ishlatib boʻlingan pogʻonasini taxminan 88 kilometr masofadan suratga olishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bu shunchaki koinotdan suratga olish imkoniyatlarini namoyish etish emas, balki zamonaviy sunʼiy yoʻldosh tizimlari obʼyektlarni bevosita orbitaning oʻzida batafsil kuzatishga qodir ekanligining isbotidir. Olingan tasvir obʼyektni nafaqat identifikatsiya qilish, balki uning holati, fazodagi yoʻnalishi va harakatlanish xususiyatlarini baholash imkonini beradi.
Vantor mutaxassislariga koʻra, bunday maʼlumotlar obʼyektning barqaror holatda ekanligi yoki oʻz oʻqi atrofida aylanayotganini tushunishga yordam beradi. Bu kabi kuzatuvlar koinot chiqindilarini, xususan, yirik raketa qismlarini nazorat qilishda oʻta muhim ahamiyatga ega.
Koʻplab raketa pogʻonalari yillar davomida orbitada qolib, ishchi holatdagi aloqa, meteorologiya va ilmiy sunʼiy yoʻldoshlar bilan toʻqnashish xavfini tugʻdiradi. Hatto bitta yirik obʼyektning toʻqnashuvi minglab yangi parchalarning paydo boʻlishiga olib kelishi mumkin.
Koinotga parvozlar soni va sunʼiy yoʻldoshlar zichligi ortib borayotgan bir paytda, koinotdagi vaziyatni monitoring qilish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Endilikda operatorlar uchun obʼyektning aniq koordinatalarini bilish bilan birga, uning turi va kelajakdagi ehtimoliy harakatlarini tushunish ham muhimdir.
…