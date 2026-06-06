Koinotda umumiy kuzatuv: AQSH sunʼiy yoʻldoshi Xitoy raketasini suratga oldi

·44·Texno
Koinotda umumiy kuzatuv: AQSH sunʼiy yoʻldoshi Xitoy raketasini suratga oldi

Amerikaning Vantor kompaniyasi koinotdan olingan noyob va noodatiy tasvirni eʼlon qildi. WorldView Legion sunʼiy yoʻldoshi orbitadagi Xitoyning Long March 3B raketasining ishlatib boʻlingan pogʻonasini taxminan 88 kilometr masofadan suratga olishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bu shunchaki koinotdan suratga olish imkoniyatlarini namoyish etish emas, balki zamonaviy sunʼiy yoʻldosh tizimlari obʼyektlarni bevosita orbitaning oʻzida batafsil kuzatishga qodir ekanligining isbotidir. Olingan tasvir obʼyektni nafaqat identifikatsiya qilish, balki uning holati, fazodagi yoʻnalishi va harakatlanish xususiyatlarini baholash imkonini beradi.

Vantor mutaxassislariga koʻra, bunday maʼlumotlar obʼyektning barqaror holatda ekanligi yoki oʻz oʻqi atrofida aylanayotganini tushunishga yordam beradi. Bu kabi kuzatuvlar koinot chiqindilarini, xususan, yirik raketa qismlarini nazorat qilishda oʻta muhim ahamiyatga ega.

Koʻplab raketa pogʻonalari yillar davomida orbitada qolib, ishchi holatdagi aloqa, meteorologiya va ilmiy sunʼiy yoʻldoshlar bilan toʻqnashish xavfini tugʻdiradi. Hatto bitta yirik obʼyektning toʻqnashuvi minglab yangi parchalarning paydo boʻlishiga olib kelishi mumkin.

Koinotga parvozlar soni va sunʼiy yoʻldoshlar zichligi ortib borayotgan bir paytda, koinotdagi vaziyatni monitoring qilish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Endilikda operatorlar uchun obʼyektning aniq koordinatalarini bilish bilan birga, uning turi va kelajakdagi ehtimoliy harakatlarini tushunish ham muhimdir.

KoinotTexnologiyaVantorSunʼiy YoʻldoshXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBugun, 19:56Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus