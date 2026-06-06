UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdi

·112·Sport
UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdi

UFC jangchisi Shavkat Rahmonov va uning turmush o‘rtog‘i Guloyim o‘rtasida boshlangan ajrashish jarayoni tomonlarning o‘zaro kelishuvga kelishi ortidan to‘xtatildi. Bu haqda huquqshunos Meirman Shekeyev ma’lum qildi.

Sportchiga mazkur masala yuzasidan huquqiy maslahat bergan mutaxassisning aytishicha, hozirgi vaqtda er-xotin rasman ajrashmagan. Shuningdek, avval sudga taqdim etilgan arizalar ham qaytarib olingan.

“Ular barcha muammolarni hal qilib olishadi deb umid qilaman. Yaqinda Shavkat qiz farzandli bo‘ldi. Erkak uchun qiz farzand alohida qadrli inson hisoblanadi. Shu bois bunday vaziyatlarda shoshilinch xulosalar chiqarmaslik kerak. Qonun nuqtayi nazaridan ular hali ham oila hisoblanadi. Ilk bor ajrashish uchun murojaat qilishgan, ammo keyinchalik yarashib, arizalarini qaytarib olishgan. Hozircha vaziyat shu holatda qolmoqda”, dedi bergan intervyusida.

Ma’lumot uchun, Guloyim 2025 yil yozida Olmaota — Yekaterinburg avtomobil yo‘lida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasidan keyin jamoatchilik e’tiboriga tushgan edi. O‘sha fojia oqibatida uning opasi va yaqin dugonasi hayotdan ko‘z yumgan.

2026 yil mart oyi oxirida sud Guloyimni ushbu voqeada aybdor deb topib, unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini belgilagan.

Shavkat RakhmonovUFCAlmatyYekaterinburgMeirman Shekeyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Kecha, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdi – Zamin.uz, 06.06.2026