Hyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydi

·73·Avto
Hyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydi

Hyundai kompaniyasi 2027-yilgacha oʻzining model liniyasini keng koʻlamda yangilashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Motor1 nashrining xabar berishicha, birinchilardan boʻlib Hyundai Elantra modeli yangilanadi. Sedan kuzovining old va orqa qismlari qayta ishlanadi, shuningdek, interyer dizayni ham oʻzgaradi. Dvigatellar qatori esa, dastlabki maʼlumotlarga koʻra, jiddiy oʻzgarishlarsiz qoladi. Keyinchalik kompaniya yangi sport versiyasi boʻlmish Elantra N modelini taqdim etishi ham istisno qilinmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Elektromobillar segmentida bir marta quvvatlanishda 480 kilometrdan ortiq masofa bosib oʻta oladigan ixcham Hyundai Ioniq 3 xetchbegi paydo boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, Hyundai Kona krossoverini ham katta oʻzgarishlar kutmoqda: model yanada qatʼiy va burchakli dizaynga ega boʻladi. Kuch agregatlari qatorida 1,5 litrli dvigatelga asoslangan gibrid tizim va yangi toʻliq elektr uzatmasi paydo boʻlishi, shuningdek, yangi multimedia tizimi oʻrnatilishi rejalashtirilgan.

Ommabop Hyundai Santa Fe ham yangi kuch qurilmasiga ega boʻladi — bu EREV (Extended Range Electric Vehicle) versiyasi boʻlishi kutilmoqda. Ushbu sxemada gʻildiraklarni elektr motor harakatga keltiradi, benzinli dvigatel esa faqatgina tortish batareyasini quvvatlash uchun xizmat qiladi. Taxminlarga koʻra, bunday krossoverning umumiy yurish masofasi 900 kilometrgacha yetishi mumkin.

Yangilanishlar xit darajasidagi Hyundai Tucson modelini ham chetlab oʻtmaydi. Modelning keyingi avlodi qatʼiy chiziqlarga ega yangi dizaynni qabul qilishi, gibrid va quvvatlanuvchi gibrid versiyalarini saqlab qolishi kutilmoqda. Shuningdek, 300 ot kuchiga ega Tucson N sport modifikatsiyasi ham paydo boʻlishi mumkin. Shu bilan birga, anʼanaviy benzinli versiyalar asta-sekinlik bilan liniyadan chiqarib yuborilishi ehtimoli bor.

HyundaiElantraSanta FeTucsonAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiRossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiKecha, 07:56RAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiRAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiKecha, 06:56Renault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdiRenault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdiKecha, 05:52Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaAvtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda05.06, 17:05Avtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindiAvtotransport importi bo‘yicha o‘rnatilgan yirik cheklov bekor qilindi05.06, 16:52Lada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadiLada Granta modeli Lada Vesta kabi variator bilan jihozlanadi05.06, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi