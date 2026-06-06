Hyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydi
Hyundai kompaniyasi 2027-yilgacha oʻzining model liniyasini keng koʻlamda yangilashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Motor1 nashrining xabar berishicha, birinchilardan boʻlib Hyundai Elantra modeli yangilanadi. Sedan kuzovining old va orqa qismlari qayta ishlanadi, shuningdek, interyer dizayni ham oʻzgaradi. Dvigatellar qatori esa, dastlabki maʼlumotlarga koʻra, jiddiy oʻzgarishlarsiz qoladi. Keyinchalik kompaniya yangi sport versiyasi boʻlmish Elantra N modelini taqdim etishi ham istisno qilinmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Elektromobillar segmentida bir marta quvvatlanishda 480 kilometrdan ortiq masofa bosib oʻta oladigan ixcham Hyundai Ioniq 3 xetchbegi paydo boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, Hyundai Kona krossoverini ham katta oʻzgarishlar kutmoqda: model yanada qatʼiy va burchakli dizaynga ega boʻladi. Kuch agregatlari qatorida 1,5 litrli dvigatelga asoslangan gibrid tizim va yangi toʻliq elektr uzatmasi paydo boʻlishi, shuningdek, yangi multimedia tizimi oʻrnatilishi rejalashtirilgan.
Ommabop Hyundai Santa Fe ham yangi kuch qurilmasiga ega boʻladi — bu EREV (Extended Range Electric Vehicle) versiyasi boʻlishi kutilmoqda. Ushbu sxemada gʻildiraklarni elektr motor harakatga keltiradi, benzinli dvigatel esa faqatgina tortish batareyasini quvvatlash uchun xizmat qiladi. Taxminlarga koʻra, bunday krossoverning umumiy yurish masofasi 900 kilometrgacha yetishi mumkin.
Yangilanishlar xit darajasidagi Hyundai Tucson modelini ham chetlab oʻtmaydi. Modelning keyingi avlodi qatʼiy chiziqlarga ega yangi dizaynni qabul qilishi, gibrid va quvvatlanuvchi gibrid versiyalarini saqlab qolishi kutilmoqda. Shuningdek, 300 ot kuchiga ega Tucson N sport modifikatsiyasi ham paydo boʻlishi mumkin. Shu bilan birga, anʼanaviy benzinli versiyalar asta-sekinlik bilan liniyadan chiqarib yuborilishi ehtimoli bor.
…