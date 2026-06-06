Yangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladi

·53·Jamiyat
Yangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladi

Toshkent viloyatining Yangiyo‘l shahrida turmush o‘rtog‘i tomonidan pichoqlangan ikki oylik homilador ayol shifoxonaga yotqizildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea joriy yilning 30 may kuni soat 17:00 atrofida sodir bo‘lgan. Jabrlanuvchining aytishicha, u 5 aprel kuni turmush qurgan bo‘lib, hozirda bir yarim oylik egizak homilasini ko‘tarib yurgan.

Ayolning ta’kidlashicha, turmush o‘rtog‘i avval ham unga bir necha bor pichoq bilan tahdid qilgan. Shuningdek, qaynonasi bilan kelishgan holda uni shifokorga olib borib, homilani oldirishga uringan. Jabrlanuvchining so‘zlariga ko‘ra, voqea kuni er-xotin o‘rtasida suhbat bo‘lgan va u bolani oldirmasligini hamda ajrashish niyati borligini bildirgan. Shundan so‘ng, atrofda bir necha kishi bo‘lishiga qaramasdan, erkak unga ketma-ket bir necha marta pichoq urgan va voqea joyidan qochib ketgan.

Yangiyo‘l shahar tibbiyot birlashmasi shifokorining ma’lum qilishicha, bemor qorin oldi devori, ko‘krak qafasi va chap yelka sohalarida ko‘plab sanchilgan-kesilgan jarohatlar hamda ko‘p qon yo‘qotish holati bilan olib kelingan. Unga zudlik bilan tibbiy yordam ko‘rsatilib, jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan.

Hozirda bemorning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda. Shifokorlar homilani saqlab qolish bo‘yicha zarur choralar ko‘rilayotganini, hozircha bolalarning holati yaxshi ekanini ma’lum qildi.

Toshkent viloyati IIBB axborot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchi voqea sodir bo‘lgan kunning o‘zida ichki ishlar xodimlari tomonidan qo‘lga olingan.

Mazkur holat yuzasidan Yangiyo‘l shahar IIB huzuridagi Tergov bo‘limi tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Qayd etilishicha, tergov yakunlari va sud qaroriga muvofiq aybdor shaxsga nisbatan qonuniy choralar ko‘riladi.

Yangiyo'lToshkent viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiO‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiKecha, 18:41IIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiIIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiKecha, 18:05Toshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiToshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiKecha, 17:42Toshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiToshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiKecha, 17:36Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariAndijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlariKecha, 15:36Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...Kecha, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi