Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlari

·43·Jamiyat
Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlari

Bugun, 6 iyun kuni Andijon viloyati Andijon shahrida joylashgan bekatlardan birida yong‘in hodisasi yuz berdi. Bu haqda viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lum qildi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, soat 16:20 atrofida 112 qisqa raqami orqali “Yaxshi” MFY, Pirmuhamedov ko‘chasida joylashgan yo‘l bo‘yidagi bekatda tutun va alangalanish kuzatilgani haqida xabar kelib tushgan.

Shundan so‘ng yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari zudlik bilan voqea joyiga yo‘l olib, oradan atigi 5 daqiqa o‘tib manzilga yetib borgan. Tezkor choralar natijasida yong‘in qisqa vaqt ichida, ya’ni soat 16:32 ga kelib to‘liq bartaraf etilgan.

Hodisa oqibatida bekatning taxminan 20 kvadrat metr maydoni zarar ko‘rgan. Yaxshiyamki, yong‘in paytida jabrlangan yoki tan jarohati olgan fuqarolar aniqlanmagan.

Mutasaddilar tomonidan hodisa sabablari o‘rganilmoqda.

AndijonFavqulodda vaziyatlar boshqarmasiPirmuhamedov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiO‘zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi muhim ogohlantirish yo‘lladiKecha, 18:41IIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiIIB xodimi voyaga yetmagan qiz bilan bog‘liq ishda qo‘lga olindiKecha, 18:05Toshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiToshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldiKecha, 17:42Toshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiToshkentda fojiaviy hodisa: avtobus piyodani bosib ketdiKecha, 17:36Yangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiYangiyo‘lda erkak homilador turmush o‘rtog‘ini pichoqladiKecha, 15:20Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...Kecha, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi