Andijonda bekatda yong‘in: qisqa fursatda o‘chirilgan hodisa tafsilotlari
Bugun, 6 iyun kuni Andijon viloyati Andijon shahrida joylashgan bekatlardan birida yong‘in hodisasi yuz berdi. Bu haqda viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lum qildi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, soat 16:20 atrofida 112 qisqa raqami orqali “Yaxshi” MFY, Pirmuhamedov ko‘chasida joylashgan yo‘l bo‘yidagi bekatda tutun va alangalanish kuzatilgani haqida xabar kelib tushgan.
Shundan so‘ng yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari zudlik bilan voqea joyiga yo‘l olib, oradan atigi 5 daqiqa o‘tib manzilga yetib borgan. Tezkor choralar natijasida yong‘in qisqa vaqt ichida, ya’ni soat 16:32 ga kelib to‘liq bartaraf etilgan.
Hodisa oqibatida bekatning taxminan 20 kvadrat metr maydoni zarar ko‘rgan. Yaxshiyamki, yong‘in paytida jabrlangan yoki tan jarohati olgan fuqarolar aniqlanmagan.
Mutasaddilar tomonidan hodisa sabablari o‘rganilmoqda.
…