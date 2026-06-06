Kylian Mbappe JCh-2022 finalini nima uchun qayta koʻrmasligini aytdi

·158·Sport
Kylian Mbappe JCh-2022 finalini nima uchun qayta koʻrmasligini aytdi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Argentina bilan boʻlib oʻtgan JCh-2022 finalidagi magʻlubiyatni hali ham unuta olmayotganini tan oldi. Real Madrid yulduzi Qatardagi oʻsha dramatik bahsda tarixiy xet-trik qayd etgan boʻlsa-da, oʻyinni qayta tomosha qilish ruhiy jarohatlarni yangilashi mumkinligidan xavotirda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dohadagi finalda Fransiya 3:3 hisobidagi durangdan soʻng penaltilar seriyasida 4:2 hisobida magʻlub boʻlgan edi. Oʻshanda 23 yoshda boʻlgan hujumchi ketma-ket ikkita finalda oʻynagan eng yosh futbolchiga aylandi va uchta gol urib ham magʻlub boʻlgan yagona oʻyinchi sifatida tarixda qoldi. U turnirning "Oltin butsa" sovrinini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, jamoaviy muvaffaqiyatsizlik shaxsiy rekordlardan ustun keldi.

Sorare nashriga bergan intervyusida Kylian Mbappe oʻsha uchrashuv haqida shunday dedi: "Barcha davrlarning eng buyuk finalimi? Menimcha, tomoshaboplik, ssenariy va kutilmagan burilishlar borasida unga teng keladigani yoʻq. Hammasi penaltilar bilan tugadi — bu har qanday futbolchi uchun eng shafqatsiz yakun".

Hujumchi oʻyinni qayta koʻrishdan bosh tortishini quyidagicha izohladi: "Bu yo Lionel Messi uchun ilk jahon chempionligi, yoki Fransiya uchun ketma-ket ikkinchi gʻalaba boʻlishi kerak edi, shuning uchun u har qanday holatda tarixiy edi. Men oʻyinni qayta koʻrdimmi? Hech qachon! Agar buni qilsam, ichimdagi 'demonlar' (yomon xotiralar) uygʻonib ketishi mumkin deb oʻylayman".

Lusail stadionidagi oʻsha oʻyinda Kylian Mbappe 95 soniya ichida dubl qayd etib, Didier Deschamps jamoasini magʻlubiyatdan qutqarib qolgan edi. Uning 81-daqiqada urgan tenglashtiruvchi goli soatiga 123,34 km tezlikda harakatlanib, butun turnirning eng kuchli zarbasi sifatida qayd etilgan.

Kylian MbappeReal MadridJCh-2022Lionel MessiFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi