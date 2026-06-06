Argentinalik jasur muxlislar velosipedda 17 ming kilometr yo‘l bosishdi
Foto: La100.cienradios.com
Dunyo futboli tarixida ishqibozlarning o‘z suyukli jamoalariga bo‘lgan cheksiz mehri va sadoqati haqida ko‘plab hayratlanarli voqealarni eshitganmiz. Biroq argentinalik uch nafar ashaddiy va jasur muxlis tomonidan amalga oshirilgan matonatli yurish sport olamida haqiqiy shov-shuvga aylandi. Ular o‘z terma jamoasini Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan Jahon chempionatida (JCH-2026) bevosita stadiondan turib qo‘llab-quvvatlash maqsadida aql bovar qilmas masofani velosipedda bosib o‘tishdi.
Ushbu fidoyi ishqibozlar o‘zlarining uzoq va mashaqqatli sayohatlarini salkam bir yil muqaddam — o‘tgan yilning 16 avgust kuni boshlashgan edi.
10 oylik marafon va 17 ta davlat ortida
Jasur uchlik maqsad sari intilishda nafaqat jismoniy charchoqni, balki turli ob-havo va yo‘l sharoitlarini ham yengib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi. Ularning bosib o‘tgan yo‘nalishi haqiqiy qit’aviy sayohatga aylanib ketdi:
Uzoq davom etgan safar: Salkam 10 oy davom etgan ushbu unutilmas sayohat davomida ular jami 17 ta mamlakat hududini aylanib o‘tishdi.
Kesib o‘tilgan davlatlar: Ular Janubiy va Markaziy Amerikaning go‘zal va murakkab relefga ega bo‘lgan Argentina, Urugvay, Boliviya, Peru, Ekvador va Kolumbiya kabi davlatlarini to‘liq velosipedda kesib o‘tishga muvaffaq bo‘lishdi.
Va nihoyat, 17 000 kilometrlik masofa ortda qolib, jasur veloyo‘lovchilar o‘zlari orzu qilgan so‘nggi manzilga yetib kelishdi. Ular ayni damda Argentina terma jamoasi Mundialdagi o‘z debyut uchrashuvini Jazoir vakillariga qarshi o‘tkazadigan AQSHning Kanzas-Siti shahriga sog‘-salomat yetib borishgan.
Tarixiy sayohatning raqamlardagi aksi
Ushbu unutilmas va qahramonona safarning umumiy ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda aniq ifodalangan:
Sayohat komponentlari
Ko‘rsatkichlar va raqamlar
Ishqibozlarning maqsadi
Yo‘lga chiqilgan sana
16 avgust
Okean ortidagi yirik futbol bayramiga yetib borish.
Safarning umumiy muddati
10 oy (salkam 1 yil)
Cheksiz iroda va futbolga bo‘lgan muhabbatni isbotlash.
Bosib o‘tilgan davlatlar
17 ta mamlakat
Lotin Amerikasidan Shimoliy Amerikagacha bo‘lgan masofa.
Jami bosib o‘tilgan yo‘l
17 000 kilometr
Velosiped sporti va futbol ishqibozligi tarixidagi rekord.
Yetakchilar va murabbiylar shtabining yuksak ehtiromi
Eng quvonarlisi va hayajonlisi, Kanzas-Siti shahriga yetib kelgan ushbu uch nafar qahramonni u yerda bo‘lib turgan minglab argentinalik muxlislar juda katta xursandchilik bilan kutib olishdi. Futbol ishqibozlarining bunday yuksak matonati va fidoyiligi Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabining ham e’tiboridan chetda qolmadi. Terma jamoa mutasaddilari jasur yurtdoshlarini shaxsan qarshi olib, ularga o‘z minnatdorchiliklarini bildirishdi.
Zamin sharhi: Futbol — bu shunchaki 90 daqiqalik o‘yin emas, bu millionlab insonlarni birlashtiruvchi, ularni aql bovar qilmas jasoratlarga undovchi buyuk kuchdir. Velosipedda 17 ming kilometr yo‘l bosish uchun nafaqat kuchli jismoniy tayyorgarlik, balki temirdek iroda va jamoaga bo‘lgan cheksiz ishtiyoq talab etiladi. Argentinalik ushbu muxlislarning Kanzas-Sitiga yetib kelishi terma jamoa futbolchilariga ham juda katta ruhiy kuch va motivatsiya bag‘ishlashi shubhasiz. Jazoirga qarshi kechadigan bahsda ushbu jasur muxlislar tribunada eng yorqin yulduzlarga aylanishi tabiiy. Mundialda barcha jamoalarga omad tilaymiz!
Jahon chempionatining eng qiziqarli voqealari, muxlislar hayotidagi g‘aroyib yangiliklar va Mundial-2026 ning eng qaynoq tafsilotlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…