Argentinalik jasur muxlislar velosipedda 17 ming kilometr yo‘l bosishdi

·42·Dunyo
Argentinalik jasur muxlislar velosipedda 17 ming kilometr yo‘l bosishdi

Foto: La100.cienradios.com

Dunyo futboli tarixida ishqibozlarning o‘z suyukli jamoalariga bo‘lgan cheksiz mehri va sadoqati haqida ko‘plab hayratlanarli voqealarni eshitganmiz. Biroq argentinalik uch nafar ashaddiy va jasur muxlis tomonidan amalga oshirilgan matonatli yurish sport olamida haqiqiy shov-shuvga aylandi. Ular o‘z terma jamoasini Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan Jahon chempionatida (JCH-2026) bevosita stadiondan turib qo‘llab-quvvatlash maqsadida aql bovar qilmas masofani velosipedda bosib o‘tishdi.

Ushbu fidoyi ishqibozlar o‘zlarining uzoq va mashaqqatli sayohatlarini salkam bir yil muqaddam — o‘tgan yilning 16 avgust kuni boshlashgan edi.

10 oylik marafon va 17 ta davlat ortida

Jasur uchlik maqsad sari intilishda nafaqat jismoniy charchoqni, balki turli ob-havo va yo‘l sharoitlarini ham yengib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi. Ularning bosib o‘tgan yo‘nalishi haqiqiy qit’aviy sayohatga aylanib ketdi:

  • Uzoq davom etgan safar: Salkam 10 oy davom etgan ushbu unutilmas sayohat davomida ular jami 17 ta mamlakat hududini aylanib o‘tishdi.

  • Kesib o‘tilgan davlatlar: Ular Janubiy va Markaziy Amerikaning go‘zal va murakkab relefga ega bo‘lgan Argentina, Urugvay, Boliviya, Peru, Ekvador va Kolumbiya kabi davlatlarini to‘liq velosipedda kesib o‘tishga muvaffaq bo‘lishdi.

Va nihoyat, 17 000 kilometrlik masofa ortda qolib, jasur veloyo‘lovchilar o‘zlari orzu qilgan so‘nggi manzilga yetib kelishdi. Ular ayni damda Argentina terma jamoasi Mundialdagi o‘z debyut uchrashuvini Jazoir vakillariga qarshi o‘tkazadigan AQSHning Kanzas-Siti shahriga sog‘-salomat yetib borishgan.

Tarixiy sayohatning raqamlardagi aksi

Ushbu unutilmas va qahramonona safarning umumiy ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda aniq ifodalangan:

Sayohat komponentlari

Ko‘rsatkichlar va raqamlar

Ishqibozlarning maqsadi

Yo‘lga chiqilgan sana

16 avgust

Okean ortidagi yirik futbol bayramiga yetib borish.

Safarning umumiy muddati

10 oy (salkam 1 yil)

Cheksiz iroda va futbolga bo‘lgan muhabbatni isbotlash.

Bosib o‘tilgan davlatlar

17 ta mamlakat

Lotin Amerikasidan Shimoliy Amerikagacha bo‘lgan masofa.

Jami bosib o‘tilgan yo‘l

17 000 kilometr

Velosiped sporti va futbol ishqibozligi tarixidagi rekord.

Yetakchilar va murabbiylar shtabining yuksak ehtiromi

Eng quvonarlisi va hayajonlisi, Kanzas-Siti shahriga yetib kelgan ushbu uch nafar qahramonni u yerda bo‘lib turgan minglab argentinalik muxlislar juda katta xursandchilik bilan kutib olishdi. Futbol ishqibozlarining bunday yuksak matonati va fidoyiligi Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabining ham e’tiboridan chetda qolmadi. Terma jamoa mutasaddilari jasur yurtdoshlarini shaxsan qarshi olib, ularga o‘z minnatdorchiliklarini bildirishdi.

Zamin sharhi: Futbol — bu shunchaki 90 daqiqalik o‘yin emas, bu millionlab insonlarni birlashtiruvchi, ularni aql bovar qilmas jasoratlarga undovchi buyuk kuchdir. Velosipedda 17 ming kilometr yo‘l bosish uchun nafaqat kuchli jismoniy tayyorgarlik, balki temirdek iroda va jamoaga bo‘lgan cheksiz ishtiyoq talab etiladi. Argentinalik ushbu muxlislarning Kanzas-Sitiga yetib kelishi terma jamoa futbolchilariga ham juda katta ruhiy kuch va motivatsiya bag‘ishlashi shubhasiz. Jazoirga qarshi kechadigan bahsda ushbu jasur muxlislar tribunada eng yorqin yulduzlarga aylanishi tabiiy. Mundialda barcha jamoalarga omad tilaymiz!

Jahon chempionatining eng qiziqarli voqealari, muxlislar hayotidagi g‘aroyib yangiliklar va Mundial-2026 ning eng qaynoq tafsilotlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ArgentinaKansas CityUSAAlgeria
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiIroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiKecha, 18:58Bir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiBir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiKecha, 18:27Olimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiOlimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiKecha, 18:10Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Kecha, 17:41Latifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiLatifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiKecha, 16:4412 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladiKecha, 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi