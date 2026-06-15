Jastin Geyji Topuriya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?
Aralash yakkakurashlar olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan «UFC Freedom 250» yubiley turniri o‘zining kutilmagan natijasi bilan MMA muxlislarini haligacha hayajonda ushlab turibdi. Mazkur muhtasham oqshomning markaziy jangida amaldagi chempion Iliya Topuriyani texnik nokaut evaziga taxtdan tushirib, yengil vazn toifasida yangi UFC qiroliga aylangan amerikalik tajribali jangchi Jastin Geyji ushbu tarixiy zafardan so‘ng o‘z tuyg‘ulari va jang sirlari bilan o‘rtoqlashdi.
Oktagondagi haqiqiy jang: Geyjining g‘alaba formulasi
Yangi chempion o‘z intervyusida mag‘lub etilgan Iliya Topuriyaning mahoratiga yuqori baho berib, bahs u uchun juda murakkab kechganini yashirib o‘tirmadi. Jastin ilk soniyalardan boshlab raqib tomonidan katta bosimga uchraganini tan oldi:
Murakkab start: Geyji to‘qnashuvning ilk raundlaridayoq raqibi juda xavfli va ajoyib sport formasida ekanini, bu bahs osonlikcha hal bo‘lmasligini teran anglab yetgan.
Sindirilgan to‘siq: Jang o‘rtalariga kelib (uchinchi va to‘rtinchi raundlar atrofida) amerikalik sportchi chempionning zaif nuqtalarini topishga muvaffaq bo‘lgan va to‘qnashuv oqimini o‘z foydasiga bura olgan.
Quyidagi rasmiy sport tahlili eslatmasi orqali mazkur tarixiy chempionlik jangi tafsilotlari va vaznning yangi maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Markaziy turnir nomi
Vazn toifasi va unvon
To‘qnashuv ishtirokchilari
Jangning yakuniy natijasi
Sobiq chempionning maqomi
Yangi chempionning bosh maqsadi
UFC Freedom 250
(Yubiley shousi)
Yengil vazn toifasi
(Champion kamari)
Jastin Geyji — Iliya Topuriya
Geyjining g‘alabasi
(Texnik nokaut)
Juda kuchli va ajoyib jangchi
Nima bo‘lgan taqdirda ham mag‘lub bo‘lmaslik
«Bugun maydonda o‘lishga ham tayyor edim»
Jastin Geyjining ta’kidlashicha, uning g‘alaba qozonishidagi eng asosiy omil — bu oktagonga chiqishdan oldin o‘ziga bergan qat’iy va’dasi va ruhiy tayyorgarligi bo‘lgan.
Yengil vaznning yangi qiroli Jastin Geyji o‘z muvaffaqiyati haqida shunday dedi:
«Iliya Topuriya haqiqatan ham juda kuchli va mahoratli jangchi. Jangning birinchi raundidayoq men uchun bu kecha juda og‘ir va mashaqqatli bo‘lishini his qildim. Biroq, to‘qnashuvning qoq markaziga kelib, vaziyatni nazorat qilish mumkinligini va uni mag‘lub etish yo‘llarini angladim. Shundan so‘ng ustunlikni butunlay o‘z qo‘limga oldim. Men bugun oktagonga chiqishdan avval, ichki dunyoimda nima bo‘lgan taqdirda ham mag‘lub bo‘lmaslikka, yengilmasdan chiqib ketishga qaror qilgandim va o‘z maqsadimga erishdim».
Eslatib o‘tamiz, ushbu yorqin zafardan so‘ng yengil vazn toifasida mutlaq yangi davr boshlandi. Endilikda Geyji o‘z unvonini kimdan va qachon himoya qilishi butun dunyo MMA muxlislarining diqqat markazida bo‘lib turibdi.
UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli chempionlik to‘qnashuvlari, yulduz jangchilarning ring ortidagi eksklyuziv bayonotlari, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…