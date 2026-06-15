Jastin Geyji Topuriya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?

·11·Sport
Jastin Geyji Topuriya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?

Aralash yakkakurashlar olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan «UFC Freedom 250» yubiley turniri o‘zining kutilmagan natijasi bilan MMA muxlislarini haligacha hayajonda ushlab turibdi. Mazkur muhtasham oqshomning markaziy jangida amaldagi chempion Iliya Topuriyani texnik nokaut evaziga taxtdan tushirib, yengil vazn toifasida yangi UFC qiroliga aylangan amerikalik tajribali jangchi Jastin Geyji ushbu tarixiy zafardan so‘ng o‘z tuyg‘ulari va jang sirlari bilan o‘rtoqlashdi.

Oktagondagi haqiqiy jang: Geyjining g‘alaba formulasi

Yangi chempion o‘z intervyusida mag‘lub etilgan Iliya Topuriyaning mahoratiga yuqori baho berib, bahs u uchun juda murakkab kechganini yashirib o‘tirmadi. Jastin ilk soniyalardan boshlab raqib tomonidan katta bosimga uchraganini tan oldi:

  • Murakkab start: Geyji to‘qnashuvning ilk raundlaridayoq raqibi juda xavfli va ajoyib sport formasida ekanini, bu bahs osonlikcha hal bo‘lmasligini teran anglab yetgan.

  • Sindirilgan to‘siq: Jang o‘rtalariga kelib (uchinchi va to‘rtinchi raundlar atrofida) amerikalik sportchi chempionning zaif nuqtalarini topishga muvaffaq bo‘lgan va to‘qnashuv oqimini o‘z foydasiga bura olgan.

Quyidagi rasmiy sport tahlili eslatmasi orqali mazkur tarixiy chempionlik jangi tafsilotlari va vaznning yangi maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Markaziy turnir nomi

Vazn toifasi va unvon

To‘qnashuv ishtirokchilari

Jangning yakuniy natijasi

Sobiq chempionning maqomi

Yangi chempionning bosh maqsadi

UFC Freedom 250


(Yubiley shousi)

Yengil vazn toifasi


(Champion kamari)

Jastin Geyji — Iliya Topuriya

Geyjining g‘alabasi


(Texnik nokaut)

Juda kuchli va ajoyib jangchi

Nima bo‘lgan taqdirda ham mag‘lub bo‘lmaslik

«Bugun maydonda o‘lishga ham tayyor edim»

Jastin Geyjining ta’kidlashicha, uning g‘alaba qozonishidagi eng asosiy omil — bu oktagonga chiqishdan oldin o‘ziga bergan qat’iy va’dasi va ruhiy tayyorgarligi bo‘lgan.

Yengil vaznning yangi qiroli Jastin Geyji o‘z muvaffaqiyati haqida shunday dedi:

«Iliya Topuriya haqiqatan ham juda kuchli va mahoratli jangchi. Jangning birinchi raundidayoq men uchun bu kecha juda og‘ir va mashaqqatli bo‘lishini his qildim. Biroq, to‘qnashuvning qoq markaziga kelib, vaziyatni nazorat qilish mumkinligini va uni mag‘lub etish yo‘llarini angladim. Shundan so‘ng ustunlikni butunlay o‘z qo‘limga oldim. Men bugun oktagonga chiqishdan avval, ichki dunyoimda nima bo‘lgan taqdirda ham mag‘lub bo‘lmaslikka, yengilmasdan chiqib ketishga qaror qilgandim va o‘z maqsadimga erishdim».

Eslatib o‘tamiz, ushbu yorqin zafardan so‘ng yengil vazn toifasida mutlaq yangi davr boshlandi. Endilikda Geyji o‘z unvonini kimdan va qachon himoya qilishi butun dunyo MMA muxlislarining diqqat markazida bo‘lib turibdi.

UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli chempionlik to‘qnashuvlari, yulduz jangchilarning ring ortidagi eksklyuziv bayonotlari, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islom Maxachev Jastin Geyjini yengil vazn kamarini yutgani bilan tabrikladiIslom Maxachev Jastin Geyjini yengil vazn kamarini yutgani bilan tabrikladiBugun, 07:27Shvetsiya milliy terma jamoasi Tunis ustidan yirik g‘alabaga erishdiShvetsiya milliy terma jamoasi Tunis ustidan yirik g‘alabaga erishdiBugun, 07:22Fayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdiFayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdiBugun, 06:58Abbosbek Fayzullayev Ronalduga qarshi o‘ynash orzusi haqida gapirdiAbbosbek Fayzullayev Ronalduga qarshi o‘ynash orzusi haqida gapirdiBugun, 06:29Bulat Yesmagambetov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi imkoniyatini past baholadiBulat Yesmagambetov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi imkoniyatini past baholadiBugun, 06:18Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!Bugun, 05:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?