Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»
JCH-2026 guruh bosqichining 2-turida Paragvaydan uchralgan mag‘lubiyat (0:1) Turkiya terma jamoasi uchun juda og‘ir zarba bo‘ldi. So‘nggi turda mezbon AQSHga qarshi kechadigan o‘yin natijasidan qat’i nazar, turklar guruhda to‘rtinchi o‘rindan yuqoriga ko‘tarila olmasligi va musobaqani muddatidan oldin tark etishi aniq bo‘ldi.
Murabbiy Vinchenso Montella va yosh yulduz Arda Gulerdan so‘ng, terma jamoa sardori, «Inter» klubi yarim himoyachisi Hoqon Chalxono‘g‘li ham mazkur omadsizlik haqida o‘z alamli va ta’sirli fikrlarini bildirdi.
«Hozir gap topish qiyin» — Sardorning iqtibosi
Terma jamoaning eng tajribali va yetakchi futbolchisi maydondagi vaziyat va jamoaning ruhiy holatini shunday tasvirladi:
«Hozir gap topish qiyin. Bu juda og‘ir. Ikki o‘yinda ham hamma narsani sinab ko‘rdim. Zarba berdik — o‘xshamadi. Harakat qildik — natija bo‘lmadi. G‘irt omadsizlik. Ular esa birinchi zarbasidayoq gol urdi. Hamma xafa, tushkun holatda. Biz harakat qildim, ammo hech narsa chiqmadi. Bu barcha uchun foydali tajriba bo‘ldi».
Hoqon Chalxono‘g‘li bayonotining 3 ta muhim nuqtasi
Sardor o‘z chiqishida nafaqat bugungi mag‘lubiyat, balki jamoaning kelajagi va o‘zining terma jamoadagi taqdiri haqida ham to‘xtalib o‘tdi:
So‘nggi Mundial sha’masi: Chalxono‘g‘li o‘z yoshini inobatga olgan holda, faoliyatidagi juda og‘riqli haqiqatni tan oldi: «Bizning jamoa yosh, oldinda yana ko‘p turnirlar bor. Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir».
Mag‘rururlik va tajriba: Mag‘lubiyatga qaramay, Hoqon jamoani ruhan sinmaslikka chaqirdi: «Biz o‘zimiz bilan faxrlanishimiz kerak, chunki jahon chempionatiga chiqish oson emas. Turnirni tark etish esa har doim og‘ir».
Shafqatsiz futbol qonuni: Ikki o‘yinda ham raqiblardan ustunlik qilgan bo‘lsa-da, oddiy xato qimmatga tushdi: «Futbol ba’zan shafqatsiz bo‘ladi. Biz bu holatdan saboq olishimiz kerak. Yana bir bor bitta zarba tufayli o‘yinni yutqazdik».
So‘nggi bahs: Obro‘ uchun kurash
Turkiya terma jamoasi uchun JCH-2026 turnir nuqtayi nazaridan yakunlangan bo‘lsa-da, oldinda mezbon AQSH terma jamoasiga qarshi 3-tur uchrashuvi kutib turibdi. Hoqon Chalxono‘g‘li boshchiligidagi jamoa ushbu bahsda o‘z obro‘si va ularni uzoq masofalardan kelib qo‘llab-quvvatlayotgan turk muxlislari uchun maydonga tushadi.
Katta turnirlar doimo kutilmagan dramalarga boy bo‘ladi va bu omadsizlik Turkiyaning yosh avlodi uchun kelasi g‘alabalar poydevori bo‘lib xizmat qilishiga umid qilamiz. Mundial kundaligini biz bilan kuzatib boring!
…