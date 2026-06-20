Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»

·36·Sport
Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»

JCH-2026 guruh bosqichining 2-turida Paragvaydan uchralgan mag‘lubiyat (0:1) Turkiya terma jamoasi uchun juda og‘ir zarba bo‘ldi. So‘nggi turda mezbon AQSHga qarshi kechadigan o‘yin natijasidan qat’i nazar, turklar guruhda to‘rtinchi o‘rindan yuqoriga ko‘tarila olmasligi va musobaqani muddatidan oldin tark etishi aniq bo‘ldi.

Murabbiy Vinchenso Montella va yosh yulduz Arda Gulerdan so‘ng, terma jamoa sardori, «Inter» klubi yarim himoyachisi Hoqon Chalxono‘g‘li ham mazkur omadsizlik haqida o‘z alamli va ta’sirli fikrlarini bildirdi.

«Hozir gap topish qiyin» — Sardorning iqtibosi

Terma jamoaning eng tajribali va yetakchi futbolchisi maydondagi vaziyat va jamoaning ruhiy holatini shunday tasvirladi:

«Hozir gap topish qiyin. Bu juda og‘ir. Ikki o‘yinda ham hamma narsani sinab ko‘rdim. Zarba berdik — o‘xshamadi. Harakat qildik — natija bo‘lmadi. G‘irt omadsizlik. Ular esa birinchi zarbasidayoq gol urdi. Hamma xafa, tushkun holatda. Biz harakat qildim, ammo hech narsa chiqmadi. Bu barcha uchun foydali tajriba bo‘ldi».

Hoqon Chalxono‘g‘li bayonotining 3 ta muhim nuqtasi

Sardor o‘z chiqishida nafaqat bugungi mag‘lubiyat, balki jamoaning kelajagi va o‘zining terma jamoadagi taqdiri haqida ham to‘xtalib o‘tdi:

  • So‘nggi Mundial sha’masi: Chalxono‘g‘li o‘z yoshini inobatga olgan holda, faoliyatidagi juda og‘riqli haqiqatni tan oldi: «Bizning jamoa yosh, oldinda yana ko‘p turnirlar bor. Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir».

  • Mag‘rururlik va tajriba: Mag‘lubiyatga qaramay, Hoqon jamoani ruhan sinmaslikka chaqirdi: «Biz o‘zimiz bilan faxrlanishimiz kerak, chunki jahon chempionatiga chiqish oson emas. Turnirni tark etish esa har doim og‘ir».

  • Shafqatsiz futbol qonuni: Ikki o‘yinda ham raqiblardan ustunlik qilgan bo‘lsa-da, oddiy xato qimmatga tushdi: «Futbol ba’zan shafqatsiz bo‘ladi. Biz bu holatdan saboq olishimiz kerak. Yana bir bor bitta zarba tufayli o‘yinni yutqazdik».

So‘nggi bahs: Obro‘ uchun kurash

Turkiya terma jamoasi uchun JCH-2026 turnir nuqtayi nazaridan yakunlangan bo‘lsa-da, oldinda mezbon AQSH terma jamoasiga qarshi 3-tur uchrashuvi kutib turibdi. Hoqon Chalxono‘g‘li boshchiligidagi jamoa ushbu bahsda o‘z obro‘si va ularni uzoq masofalardan kelib qo‘llab-quvvatlayotgan turk muxlislari uchun maydonga tushadi.

Katta turnirlar doimo kutilmagan dramalarga boy bo‘ladi va bu omadsizlik Turkiyaning yosh avlodi uchun kelasi g‘alabalar poydevori bo‘lib xizmat qilishiga umid qilamiz. Mundial kundaligini biz bilan kuzatib boring!

Hakan ChalhanogluParaguayArda GülerInterAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBarselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBugun, 13:58Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiDemba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiBugun, 13:54JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:40Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»Bugun, 13:31Zlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillarZlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillarBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi