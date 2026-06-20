JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 2-tur
Jahon chempionatining 2-turida Braziliya milliy jamoasi Haitiga qarshi bellashdi. S guruhining ikkinchi bahsida janubiy amerikaliklar yirik hisobda g‘alaba qozondi — 3:0. Gollarga Kunya (dubl) va Vinisius mualliflik qildi.
JCH-2026. 2-tur
Braziliya — Haiti 3:0
Gollar: Kunya 23, 36 (dubl), Vinisius 45+3.
Shu tariqa, Braziliya ikki o‘yindan so‘ng 4 ochko bilan guruhda peshqadamga aylandi. Haiti esa hali ochko to‘play olmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…