Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!
Futbol transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli xabar paydo bo‘ldi. «Nottingem Forest» klubining markaziy yarimhimoyachisi Elliot Anderson faoliyatini «Manchester Siti»da davom ettirishga juda yaqin.
«Purple Panel» nashrining xabariga ko‘ra, klublar transfer borasida to‘liq kelishuvga erishib bo‘lgan.
Aqlbovar qilmas raqamlar va tarixiy shartnoma
Agar ushbu bitim rasman tasdiqlansa, u nafaqat «Siti», balki butun Angliya Premer-ligasi (APL) tarixini o‘zgartirib yuboradi:
Transfer bahosi: 138 million yevro.
Rekord maqomi: «Manchester Siti» tarixidagi eng qimmat xarid (Jek Grilishning rekordi yangilanadi).
APL rekordi: Liga tarixidagi eng qimmat ikkinchi transfer.
Shartnoma muddati: 5 yil (unga qo‘shimcha yana 1 mavsumga uzaytirish imkoniyati bilan).
Tibbiy ko‘rik: Futbolchi yaqin kunlarda AQSHda tibbiy ko‘rikdan o‘tishi rejalashtirilgan.
Futbol olami shiddat bilan rivojlanayotgan bo‘lsa-da, bu xabarga biroz ehtiyotkorlik bilan yondashish zarar qilmaydi. Sababi, «Purple Panel» sahifasi ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pincha hajviy, parodiya mazmunidagi yoki o‘ta bo‘rttirilgan «insayd»lar tarqatish bilan tanilgan. Elliot Anderson iqtidorli futbolchi, biroq Enso Mareskaning u uchun naqd 138 million yevro tikishi — reallikdan ko‘ra ko‘proq chiroyli futbol memga o‘xshab ketmoqda. Agar bu transfer haqiqatga aylansa, «Siti» yil bombasini portlatgan bo‘ladi!
Andersonning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari
23 yoshli futbolchi o‘tgan mavsumda «Nottingem Forest» tarkibida barqaror o‘yin namoyish etdi va jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylandi:
Ko‘rsatkich
Statistika
Maydonga tushgan o‘yinlari
50 ta
Urgan gollari
4 ta
Golli uzatmalari (assist)
5 ta
Yaqin kunlar ichida bu xabarning qanchalik haqiqat ekanligi yoki shunchaki transfer mish-mishi bo‘lib qolishi uzil-kesil oydinlashadi. Faoliyatimizni kuzatishda davom eting!
…