Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!

·54·Sport
Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!

Futbol transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli xabar paydo bo‘ldi. «Nottingem Forest» klubining markaziy yarimhimoyachisi Elliot Anderson faoliyatini «Manchester Siti»da davom ettirishga juda yaqin.

«Purple Panel» nashrining xabariga ko‘ra, klublar transfer borasida to‘liq kelishuvga erishib bo‘lgan.

Aqlbovar qilmas raqamlar va tarixiy shartnoma

Agar ushbu bitim rasman tasdiqlansa, u nafaqat «Siti», balki butun Angliya Premer-ligasi (APL) tarixini o‘zgartirib yuboradi:

  • Transfer bahosi: 138 million yevro.

  • Rekord maqomi: «Manchester Siti» tarixidagi eng qimmat xarid (Jek Grilishning rekordi yangilanadi).

  • APL rekordi: Liga tarixidagi eng qimmat ikkinchi transfer.

  • Shartnoma muddati: 5 yil (unga qo‘shimcha yana 1 mavsumga uzaytirish imkoniyati bilan).

  • Tibbiy ko‘rik: Futbolchi yaqin kunlarda AQSHda tibbiy ko‘rikdan o‘tishi rejalashtirilgan.

Futbol olami shiddat bilan rivojlanayotgan bo‘lsa-da, bu xabarga biroz ehtiyotkorlik bilan yondashish zarar qilmaydi. Sababi, «Purple Panel» sahifasi ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pincha hajviy, parodiya mazmunidagi yoki o‘ta bo‘rttirilgan «insayd»lar tarqatish bilan tanilgan. Elliot Anderson iqtidorli futbolchi, biroq Enso Mareskaning u uchun naqd 138 million yevro tikishi — reallikdan ko‘ra ko‘proq chiroyli futbol memga o‘xshab ketmoqda. Agar bu transfer haqiqatga aylansa, «Siti» yil bombasini portlatgan bo‘ladi!

Andersonning o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari

23 yoshli futbolchi o‘tgan mavsumda «Nottingem Forest» tarkibida barqaror o‘yin namoyish etdi va jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylandi:

Ko‘rsatkich

Statistika

Maydonga tushgan o‘yinlari

50 ta

Urgan gollari

4 ta

Golli uzatmalari (assist)

5 ta

Yaqin kunlar ichida bu xabarning qanchalik haqiqat ekanligi yoki shunchaki transfer mish-mishi bo‘lib qolishi uzil-kesil oydinlashadi. Faoliyatimizni kuzatishda davom eting!

Manchester CityElliot AndersonNottingham ForestJack GrealishEnzo Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiAkinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 17:07«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadiBugun, 16:17Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiTottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiBugun, 16:13Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Bugun, 15:58JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?Bugun, 15:52Tantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariTantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariBugun, 15:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi